Минеральная вода: польза и вред для организма

Минеральная вода – настоящий кладезь необходимых организму микроэлементов и ее нужно пить как можно чаще, чтобы оставаться здоровым, красивым и молодым. Именно так навязчиво утверждает реклама. Правда ли это, лечит ли минералка болезни и как выбрать самую полезную воду, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Что такое минеральная вода и какой она бывает

Для начала, давайте разберемся, что такое минеральная вода. Определение, казалось бы, должно следовать из названия: минералка – это вода, в которой растворены те или иные соли. Но дело в том, что в любой воде, кроме дистиллированной, растворено некоторое количество солей – именно они придают воде вкус.

Но мы же не называем любую воду минеральной? Верно, для того, чтобы вода считалась минералкой, она должна не просто содержать в себе соли, но содержать их в определенном количестве. И в разных странах эта граница, после которой обычная вода превращается в минеральную, может быть разной – так, если в США минеральной считается вода, концентрация солей в которой не ниже 250 мг на литр, то в России этот уровень выше и составляет не менее 1 г на литр. В некоторых странах минеральной называют воду, содержание основных микроэлементов в которой не ниже, чем в пищевых продуктах, которые считаются хорошими источниками этих минералов.

Есть еще одно важное условие: минеральной может быть только вода естественного происхождения. Действительно, вода искусственной минерализации тоже существует, причем очень давно: ее придумал швейцарец Швепп в далеком 1790 году. Знакомая фамилия, не правда ли? Да, это именно он, основатель компании Schweppes, прославившейся своими тониками. На сегодняшний день такая «искусственная минералка» распространена повсеместно, но, на самом деле, это просто вкусная питьевая вода, никак не отличающаяся от обычной питьевой воды по своим свойствам.

Настоящая минеральная вода добывается из природных источников. Если эти источники залегают глубоко, в воде могут быть растворены нет только микроэлементы, но и газы – углекислый, радон, сероводород. Если углекислого газа в воде мало или он отсутствует, минералку обычно дополнительно газируют – насыщают углекислотой. Газирование помогает продлить срок хранения минеральной воды – углекислый газ помогает солям оставаться растворенными, а не выпадать в осадок. А еще газированная вода считается более вкусной и лучше освежает.

В нашей стране минеральные воды делят на три типа:

Столовая – вода с минерализацией 1 г/л и менее, то есть, по российским нормативам, к этой группе относится не только минеральная вода с минимальным содержанием микроэлементов, но и обычная питьевая.

– вода с минерализацией 1 г/л и менее, то есть, по российским нормативам, к этой группе относится не только минеральная вода с минимальным содержанием микроэлементов, но и обычная питьевая. Лечебно-столовая – вода с содержанием солей на уровне 1–10 г/л.

– вода с содержанием солей на уровне 1–10 г/л. Лечебная – вода с максимальной минерализацией, более 10 г/л или ниже, но при содержании определенных микроэлементов выше рекомендуемых норм. Жажду вода с таким уровнем минерализации не утоляет: солей в ней больше, чем в плазме крови.

Чем полезна минеральная вода

Источник микроэлементов. В минеральной воде растворено много солей, которые могут усваиваться организмом, поэтому минеральные воды могут быть полезны как здоровым людям, которые хотят поддержать здоровье и насытить организм всеми необходимыми ему веществами, так и тем, кто по ряду причин страдает от дефицита того или иного микроэлемента. Например, кальциевая минералка вполне может заменить молоко как источник кальция для тех, кто по этическим соображениям или из-за непереносимости не употребляет молокопродукты. Но при этом нужно помнить, что для усвоения кальция необходим витамин D, который присутствует в молочных продуктах, но отсутствует в минеральной воде. Поэтому, заменяя молоко такой водой, нужно дополнить питание продуктами, богатыми витамином D или по назначению врача принимать добавки с ним.

Поддержание водно-солевого баланса. В жаркую погоду и при интенсивных физических нагрузках потоотделение усиливается, чтобы охладить организм. С потом уходит много воды, а вместе с ней – солей. Простой воды для восстановления водно-солевого баланса в таком случае мало, потому что в ней недостаточно электролитов для восполнения их дефицита. Минеральная вода оптимальна не только для того, чтобы утолить жажду, но и чтобы пополнить запасы солей в организме, поддержать его внутренний баланс.

При этом хочу обратить внимание спортсменов: минералка, в том числе, лечебная, не является заменой изотонических напитков. Изотоники содержат не только соли, но и углеводы. Последних в минеральной воде нет, поэтому для восстановления после длительных тренировок на выносливость она не подходит. Но минералка отлично подойдет для того, чтобы утолить жажду в ходе короткой тренировки – тогда, когда изотоник не нужен.

Дополнение к лечению. Здесь хотелось бы сразу подчеркнуть: сама по себе минеральная вода лекарством не является, даже если она относится к типу лечебных. Однако такие воды могут облегчать симптомы некоторых заболеваний, благодаря чему ими часто дополняют лечение. В этом смысле минералку стоит рассматривать как диетическое питание – известно, что правильная диета помогает взять под контроль гипертонию и другие заболевания. Такая же ситуация и с минеральной водой. Например, богатые сульфатом магния воды оказывают мягкий слабительный эффект, а также благотворно воздействуют на нервную систему. Вода, богатая бикарбонатом натрия (проще говоря, пищевой содой) способствует снижению кислотности желудочного сока, помогает облегчить явления гастрита, устранить изжогу. Заменой назначенного врачом слабительного или противоязвенной терапии минералка не является, но дополнять лечение может.

Как выбрать полезную минеральную воду

В широком смысле любая питьевая вода полезна. Но если говорить о минералке как источнике микроэлементов и дополнении лечения, то ее польза зависит от состава воды и от концентрации растворенных в ней солей. Ниже приведен список основных веществ, входящих в состав минеральной воды, их влияние на организм и пороговый уровень содержания, при котором минералка может оказывать выраженный эффект.

Бикарбонаты при уровне от 600 мг/л и выше влияют на кислотность и активность выработки желудочного сока.

при уровне от 600 мг/л и выше влияют на кислотность и активность выработки желудочного сока. Сульфаты при содержании от 200 мг/л и выше стимулируют перистальтику ЖКТ, оказывают мягкий желчегонный и слабительный эффект. Сульфатные воды применяются при недостаточной секреции желудочного сока.

при содержании от 200 мг/л и выше стимулируют перистальтику ЖКТ, оказывают мягкий желчегонный и слабительный эффект. Сульфатные воды применяются при недостаточной секреции желудочного сока. Натрий в концентрации от 200 мг/л и выше нужен для восстановления водно-солевого баланса в жаркую погоду и при интенсивных физических нагрузках. Натриевые воды не рекомендуется пить людям, страдающим гипертонической болезнью.

в концентрации от 200 мг/л и выше нужен для восстановления водно-солевого баланса в жаркую погоду и при интенсивных физических нагрузках. Натриевые воды не рекомендуется пить людям, страдающим гипертонической болезнью. Хлор в количестве от 200 мг/л и выше стимулирует секрецию пищеварительных ферментов, оказывает мягкий слабительный эффект. Хлоридные воды могут применяться при гастритах с пониженной кислотностью, при недостаточной выработке желудочного сока.

в количестве от 200 мг/л и выше стимулирует секрецию пищеварительных ферментов, оказывает мягкий слабительный эффект. Хлоридные воды могут применяться при гастритах с пониженной кислотностью, при недостаточной выработке желудочного сока. Кальций – минеральная вода, содержащая от 150 мг/л кальция может служить его пищевым источником, рекомендована для употребления людям с непереносимостью молочных продуктов, пожилым, беременным, активно растущим подросткам. Но для усвоения кальция обязательно необходимо обогащение питания витамином D.

– минеральная вода, содержащая от 150 мг/л кальция может служить его пищевым источником, рекомендована для употребления людям с непереносимостью молочных продуктов, пожилым, беременным, активно растущим подросткам. Но для усвоения кальция обязательно необходимо обогащение питания витамином D. Магний при содержании от 50 мг/л и выше стимулирует пищеварение, а устранение дефицита этого элемента критически важно для здоровья нервной системы. Магниевые воды не рекомендуется пить при склонности к диарее.

при содержании от 50 мг/л и выше стимулирует пищеварение, а устранение дефицита этого элемента критически важно для здоровья нервной системы. Магниевые воды не рекомендуется пить при склонности к диарее. Железо в концентрации от 1 г/л и выше в минеральной воде может применяться при анемии как дополнение к основному лечению. Такую минералку можно пить женщинам во время менструаций. Впрочем, нужно помнить, что усвояемость такого железа значительно ниже, чем из животных, растительных продуктов или специальных добавок. Так что минеральную воду можно употреблять только в качестве дополнения к лечению, а не как его замену.

В природе нет минеральных вод, в которых присутствует только один микроэлемент – это всегда сочетание нескольких минералов, содержание которых указывают на этикетке бутылки.

Можно ли пить минералку каждый день

Столовую воду можно пить всем без ограничений. Лечебно-столовую воду здоровым людям можно употреблять периодически, с перерывами на столовую или лечебно-столовую другого вида. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной системы и почек лечебно-столовую воду можно пить только после консультации с врачом и в рекомендованном им количестве. Лечебная вода употребляется только курсом, длительность которого, как и рекомендованные объемы воды, определяет врач.

Микроэлементы из лечебно-столовой и лечебной минеральной воды могут оказывать влияние на эффект некоторых лекарств – например, антибиотиков, препаратов для лечения ЖКТ, болезней сердца. В таком случае перед тем, как начать пить минеральную воду, нужно обсудить этот вопрос с врачом.

Пейте воду и будьте здоровы!

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Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz; unsplash.com/Alexis Maxell, Ikhsan Sugiarto