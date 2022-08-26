Роль серы в организме. Чем опасна нехватка или избыток. В каких продуктах содержится

Сера относится к биологически значимым макроэлементам и играет важную роль в функционировании организма. В теле взрослого человека весом 70 кг содержится около 140 г серы, что ставит ее на седьмое место по значимости среди всех химических элементов.
Роль серы в организме
Для нормального роста и развития организма рацион должен включать серосодержащие аминокислоты, в первую очередь метионин (незаменимая аминокислота, которую организм не способен синтезировать сам) и цистеин (заменимая аминокислота). У большинства людей, которые соблюдают сбалансированную диету и употребляют растительный и животный белок, необходимый объем серы поступает с пищей.
У приверженцев специализированных или ограничительных диет (например, веганства) может наблюдаться дефицит серы в организме. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом о приеме пищевых добавок.
Сера – компонент кератина, важного структурного белка, который необходим организму для здоровья кожи, волос, ногтей. Благодаря кератину ногти становятся жесткими, а волосы – прочными. Также сера необходима для синтеза коллагена – белка, который выступает строительным материалом соединительной ткани (кости, хрящи, сухожилия, кожа). Коллаген делает кожу упругой, а кости – устойчивыми к переломам.
Сера необходима для синтеза гормона инсулина, который позволяет организму использовать глюкозу в качестве источника энергии. Инсулин – один из ключевых гормонов, участвующих в метаболизме. Он повышает проницаемость клеточных мембран для глюкозы, стимулирует синтез белков и жиров в организме, образование гликогена (запасной источник глюкозы) в мышцах и печени.
Сера – структурный элемент глутатиона, который играет роль антиоксиданта и снижает окислительный стресс (повреждение клеток в результате окисления) в организме.
Ряд исследований, посвященных применению бальнеотерапии – физиотерапевтическая процедура, включающая лечение минеральными водами – в лечении остеопороза (снижение плотности костей), показал, что использование минеральной воды с высоким содержанием сульфид-ионов снижает болевой синдром и улучшает функцию суставов по сравнению с использованием обычной лечебной физкультуры.
Сера – одобренный FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) компонент, который добавляют в шампуни для лечения перхоти. Проведенные исследования доказали, что применение шампуня, содержащего двухпроцентный раствор серы в сочетании с двухпроцентной салициловой кислотой, значительно улучшает состояние кожи головы. Показано, что нанесение на кожу средств с серой оказывает антибактериальный эффект и помогает при демодекозе (заражение кожным клещом).
Норма серы в организме и суточные нормы потребления
В чистом виде сера не ядовита и не опасна для организма, однако выделяемый на некоторых промышленных производствах (например, текстильная промышленность) сероводород может вызывать отравления у работников. Для оценки интоксикации серой делают анализ крови. Нормальным содержанием серы в сыворотке считается от 10 до 500 мкг/л.
Рекомендуемая суточная норма потребления метионина составляет 14 мг на килограмм массы тела или 1 г в день для человека весом 70 кг. Для других форм серы норм потребления не установлено.
Нехватка серы в организме
Современные методы ведения сельского хозяйства (сжигание растительности и использование фосфорных удобрений) привели к снижению концентрации серы в почве, что, в свою очередь, уменьшило содержание серы в продуктах питания.
Диета с низким содержанием белка и употребление большого количества переработанных пищевых продуктов могут вызывать дефицит серы в организме. Кроме того, тело способно запасать ограниченное ее количество, поэтому регулярное потребление пищи, богатой серой, крайне важно для нормального функционирования организма.
Симптомы дефицита серы:
- ломкость ногтей и волос;
- медленное заживление ран;
- мышечные и суставные боли, судороги;
- синдром хронической усталости;
- обострение акне;
- депрессия;
- потеря памяти.
Дефицит серы может вызвать резистентность к инсулину и привести к ожирению; в долгосрочной перспективе – способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера. Если дефицит подтвержден, то врач может назначить корректировку рациона питания или прием добавок серы.
Избыток серы в организме
Хотя сера в чистом виде не ядовита, чрезмерное потребление (свыше 5 г в день) биологически активных добавок и пищевых продуктов, богатых серой, может привести к проблемам с кишечником – диарее и воспалительным заболеваниям, включая язвенный колит.
Симптомы избытка серы:
- раздражения кожи – зуд, покраснения, крапивница;
- отечность тела;
- боль в животе и вздутие живота;
- повышенное газообразование или метеоризм;
- нарушение когнитивных функций;
- опухшие суставы;
- затрудненное дыхание;
- набор веса.
При подтверждении избытка серы в организме необходима корректировка питания. Обычно проявление симптомов смягчается в течение нескольких дней.
В каких продуктах содержится сера
Так как сера поступает в организм с серосодержащими аминокислотами, больше всего ее содержится в белковой пище – мясе, молочных продуктах, рыбе, орехах.
|Продукт
|Содержание серы, мкг на 100 г*
|Молоко обезжиренное
|338
|Индейка
|260
|Соя
|248
|Говядина
|230
|Свинина
|220
|Творог, 2% жирности
|220
|Нут
|198
|Курятина
|186
|Творог, 9% жирности
|180
|Миндаль
|178
|Грецкий орех
|100
|Фисташки
|100
|Овсяные хлопья
|88
|Гречка
|80
|Макароны
|71
|Лук
|65
|Рис
|60
|Капуста
|37
|Картофель
|32
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Фото: unsplash.com/Tim Mossholder, Travis Yewell, K. Mitch Hodge, am JD
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