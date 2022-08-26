Роль серы в организме. Чем опасна нехватка или избыток. В каких продуктах содержится

Сера относится к биологически значимым макроэлементам и играет важную роль в функционировании организма. В теле взрослого человека весом 70 кг содержится около 140 г серы, что ставит ее на седьмое место по значимости среди всех химических элементов.

Роль серы в организме

Для нормального роста и развития организма рацион должен включать серосодержащие аминокислоты, в первую очередь метионин (незаменимая аминокислота, которую организм не способен синтезировать сам) и цистеин (заменимая аминокислота). У большинства людей, которые соблюдают сбалансированную диету и употребляют растительный и животный белок, необходимый объем серы поступает с пищей.

У приверженцев специализированных или ограничительных диет (например, веганства) может наблюдаться дефицит серы в организме. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом о приеме пищевых добавок.

Сера – компонент кератина, важного структурного белка, который необходим организму для здоровья кожи, волос, ногтей. Благодаря кератину ногти становятся жесткими, а волосы – прочными. Также сера необходима для синтеза коллагена – белка, который выступает строительным материалом соединительной ткани (кости, хрящи, сухожилия, кожа). Коллаген делает кожу упругой, а кости – устойчивыми к переломам.

Сера необходима для синтеза гормона инсулина, который позволяет организму использовать глюкозу в качестве источника энергии. Инсулин – один из ключевых гормонов, участвующих в метаболизме. Он повышает проницаемость клеточных мембран для глюкозы, стимулирует синтез белков и жиров в организме, образование гликогена (запасной источник глюкозы) в мышцах и печени.

Сера – структурный элемент глутатиона, который играет роль антиоксиданта и снижает окислительный стресс (повреждение клеток в результате окисления) в организме.

Ряд исследований, посвященных применению бальнеотерапии – физиотерапевтическая процедура, включающая лечение минеральными водами – в лечении остеопороза (снижение плотности костей), показал, что использование минеральной воды с высоким содержанием сульфид-ионов снижает болевой синдром и улучшает функцию суставов по сравнению с использованием обычной лечебной физкультуры.

Сера – одобренный FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) компонент, который добавляют в шампуни для лечения перхоти. Проведенные исследования доказали, что применение шампуня, содержащего двухпроцентный раствор серы в сочетании с двухпроцентной салициловой кислотой, значительно улучшает состояние кожи головы. Показано, что нанесение на кожу средств с серой оказывает антибактериальный эффект и помогает при демодекозе (заражение кожным клещом).

Норма серы в организме и суточные нормы потребления

В чистом виде сера не ядовита и не опасна для организма, однако выделяемый на некоторых промышленных производствах (например, текстильная промышленность) сероводород может вызывать отравления у работников. Для оценки интоксикации серой делают анализ крови. Нормальным содержанием серы в сыворотке считается от 10 до 500 мкг/л.

Рекомендуемая суточная норма потребления метионина составляет 14 мг на килограмм массы тела или 1 г в день для человека весом 70 кг. Для других форм серы норм потребления не установлено.

Нехватка серы в организме

Современные методы ведения сельского хозяйства (сжигание растительности и использование фосфорных удобрений) привели к снижению концентрации серы в почве, что, в свою очередь, уменьшило содержание серы в продуктах питания.

Диета с низким содержанием белка и употребление большого количества переработанных пищевых продуктов могут вызывать дефицит серы в организме. Кроме того, тело способно запасать ограниченное ее количество, поэтому регулярное потребление пищи, богатой серой, крайне важно для нормального функционирования организма.

Симптомы дефицита серы:

ломкость ногтей и волос;

медленное заживление ран;

мышечные и суставные боли, судороги;

синдром хронической усталости;

обострение акне;

депрессия;

потеря памяти.

Дефицит серы может вызвать резистентность к инсулину и привести к ожирению; в долгосрочной перспективе – способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера. Если дефицит подтвержден, то врач может назначить корректировку рациона питания или прием добавок серы.

Избыток серы в организме

Хотя сера в чистом виде не ядовита, чрезмерное потребление (свыше 5 г в день) биологически активных добавок и пищевых продуктов, богатых серой, может привести к проблемам с кишечником – диарее и воспалительным заболеваниям, включая язвенный колит.

Симптомы избытка серы:

раздражения кожи – зуд, покраснения, крапивница;

отечность тела;

боль в животе и вздутие живота;

повышенное газообразование или метеоризм;

нарушение когнитивных функций;

опухшие суставы;

затрудненное дыхание;

набор веса.

При подтверждении избытка серы в организме необходима корректировка питания. Обычно проявление симптомов смягчается в течение нескольких дней.

В каких продуктах содержится сера

Так как сера поступает в организм с серосодержащими аминокислотами, больше всего ее содержится в белковой пище – мясе, молочных продуктах, рыбе, орехах.

Продукт Содержание серы, мкг на 100 г* Молоко обезжиренное 338 Индейка 260 Соя 248 Говядина 230 Свинина 220 Творог, 2% жирности 220 Нут 198 Курятина 186 Творог, 9% жирности 180 Миндаль 178 Грецкий орех 100 Фисташки 100 Овсяные хлопья 88 Гречка 80 Макароны 71 Лук 65 Рис 60 Капуста 37 Картофель 32

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Фото: unsplash.com/Tim Mossholder, Travis Yewell, K. Mitch Hodge, am JD