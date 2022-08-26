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Роль серы в организме. Чем опасна нехватка или избыток. В каких продуктах содержится

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Сера относится к биологически значимым макроэлементам и играет важную роль в функционировании организма. В теле взрослого человека весом 70 кг содержится около 140 г серы, что ставит ее на седьмое место по значимости среди всех химических элементов.

Роль серы в организме

Для нормального роста и развития организма рацион должен включать серосодержащие аминокислоты, в первую очередь метионин (незаменимая аминокислота, которую организм не способен синтезировать сам) и цистеин (заменимая аминокислота). У большинства людей, которые соблюдают сбалансированную диету и употребляют растительный и животный белок, необходимый объем серы поступает с пищей.

У приверженцев специализированных или ограничительных диет (например, веганства) может наблюдаться дефицит серы в организме. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом о приеме пищевых добавок.

Сера – компонент кератина, важного структурного белка, который необходим организму для здоровья кожи, волос, ногтей. Благодаря кератину ногти становятся жесткими, а волосы – прочными. Также сера необходима для синтеза коллагена – белка, который выступает строительным материалом соединительной ткани (кости, хрящи, сухожилия, кожа). Коллаген делает кожу упругой, а кости – устойчивыми к переломам.

Сера необходима для синтеза гормона инсулина, который позволяет организму использовать глюкозу в качестве источника энергии. Инсулин – один из ключевых гормонов, участвующих в метаболизме. Он повышает проницаемость клеточных мембран для глюкозы, стимулирует синтез белков и жиров в организме, образование гликогена (запасной источник глюкозы) в мышцах и печени.

Сера – структурный элемент глутатиона, который играет роль антиоксиданта и снижает окислительный стресс (повреждение клеток в результате окисления) в организме.

Ряд исследований, посвященных применению бальнеотерапии – физиотерапевтическая процедура, включающая лечение минеральными водами – в лечении остеопороза (снижение плотности костей), показал, что использование минеральной воды с высоким содержанием сульфид-ионов снижает болевой синдром и улучшает функцию суставов по сравнению с использованием обычной лечебной физкультуры.

Сера – одобренный FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) компонент, который добавляют в шампуни для лечения перхоти. Проведенные исследования доказали, что применение шампуня, содержащего двухпроцентный раствор серы в сочетании с двухпроцентной салициловой кислотой, значительно улучшает состояние кожи головы. Показано, что нанесение на кожу средств с серой оказывает антибактериальный эффект и помогает при демодекозе (заражение кожным клещом).

Норма серы в организме и суточные нормы потребления

В чистом виде сера не ядовита и не опасна для организма, однако выделяемый на некоторых промышленных производствах (например, текстильная промышленность) сероводород может вызывать отравления у работников. Для оценки интоксикации серой делают анализ крови. Нормальным содержанием серы в сыворотке считается от 10 до 500 мкг/л.

Рекомендуемая суточная норма потребления метионина составляет 14 мг на килограмм массы тела или 1 г в день для человека весом 70 кг. Для других форм серы норм потребления не установлено.

Нехватка серы в организме

Современные методы ведения сельского хозяйства (сжигание растительности и использование фосфорных удобрений) привели к снижению концентрации серы в почве, что, в свою очередь, уменьшило содержание серы в продуктах питания. 

Диета с низким содержанием белка и употребление большого количества переработанных пищевых продуктов могут вызывать дефицит серы в организме. Кроме того, тело способно запасать ограниченное ее количество, поэтому регулярное потребление пищи, богатой серой, крайне важно для нормального функционирования организма.

Симптомы дефицита серы:

  • ломкость ногтей и волос;
  • медленное заживление ран;
  • мышечные и суставные боли, судороги;
  • синдром хронической усталости; 
  • обострение акне; 
  • депрессия; 
  • потеря памяти.

Дефицит серы может вызвать резистентность к инсулину и привести к ожирению; в долгосрочной перспективе – способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера. Если дефицит подтвержден, то врач может назначить корректировку рациона питания или прием добавок серы.

Избыток серы в организме

Хотя сера в чистом виде не ядовита, чрезмерное потребление (свыше 5 г в день) биологически активных добавок и пищевых продуктов, богатых серой, может привести к проблемам с кишечником – диарее и воспалительным заболеваниям, включая язвенный колит.

Симптомы избытка серы:

  • раздражения кожи – зуд, покраснения, крапивница;
  • отечность тела;
  • боль в животе и вздутие живота;
  • повышенное газообразование или метеоризм;
  • нарушение когнитивных функций;
  • опухшие суставы;
  • затрудненное дыхание;
  • набор веса.

При подтверждении избытка серы в организме необходима корректировка питания. Обычно проявление симптомов смягчается в течение нескольких дней.

В каких продуктах содержится сера

Так как сера поступает в организм с серосодержащими аминокислотами, больше всего ее содержится в белковой пище – мясе, молочных продуктах, рыбе, орехах.

Продукт  Содержание серы, мкг на 100 г*
Молоко обезжиренное           338
Индейка  260
Соя   248
Говядина  230
Свинина  220
Творог, 2% жирности  220
Нут  198
Курятина  186
Творог, 9% жирности  180
Миндаль  178
Грецкий орех  100  
Фисташки  100
Овсяные хлопья  88
Гречка  80
Макароны  71
Лук  65
Рис    60
Капуста  37
Картофель  32

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Фото: unsplash.com/Tim Mossholder, Travis Yewell, K. Mitch Hodge, am JD

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