Порезы и раны: какую мазь для лечения выбрать?

При порезах и неглубоких ранах рекомендуется промыть место повреждения кожи и ненадолго защитить ее от контактов с внешней средой, например наложить повязку. Для лечения используют специальные растворы, мази и крема, которые обеззараживают и ускоряют деление клеток. Разбираемся, какие средства эффективно помогают заживлять раны, а что не стоит использовать.

«Пантенол»

Цена: от 90 рублей.

Действующее вещество: декспантенол.

Принцип действия.

Является провитамином В5, то есть биохимическим предшественником витамина. Тот, в свою очередь, участвует в углеводном и жировом обмене, стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Оценить эффективность препарата сложно. Существующие исследования хотя и показывают, что декспантенол при повреждениях кожи работает лучше плацебо, проводились только на небольших группах пациентов. Кокрейновских обзоров на этот препарат нет. При этом неприятные ощущения на коже после применения декспантенола действительно могут уменьшиться благодаря увлажняющему эффекту , говорится в работе немецких ученых.

Побочные эффекты: аллергические реакции (крапивница, зуд).

«Бетадин»

Цена: от 280 рублей.

Действующее вещество: повидон-йод.

Принцип действия. Является антисептическим и дезинфицирующим средством. Отличие от обычного йода заключается в том, что в повидон-йоде атомы йода сорбируются на основании из крупномолекулярного поливинилового спирта – поливинилпиролидона.

В работе украинских хирургов утверждается, что препарат эффективен при лечении ран , к такому же выводу пришел ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Максим Кудыкин при обзоре существующих статей.

Важно, что при нарушении функции щитовидной железы использовать препарат монужно только под наблюдением врача.

Побочные эффекты: аллергическая реакция (покраснение, жжение, зуд, отек, боль).

«Гентамицин»

Цена: от 200 рублей.

Действующее вещество: гентамицин.

Принцип действия. Антибиотик, относится к группе аминогликозидов широкого спектра действия. Исследование , проведенное на собаках, показало, что гентамицин (и раствор, и крем) эффективен при заживлении ран и сдерживает рост бактерий . Также гентамицин значительно ускоряет послеоперационное восстановление кожи.

Отпускается по рецепту. Применять стоит только под контролем врача в назначенных дозировках .

Побочные эффекты: тошнота, рвота, сонливость, нарушение слуха, нарушение функции почек, нарушения картины крови, аллергические реакции.

«Левомеколь»

Цена: от 180 рублей.

Действующее вещество: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил), хлорамфеникол.

Принцип действия. Как утверждают производители, «Левомеколь» оказывает противовоспалительное и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек).

При этом убедительных научных публикаций, доказывающих эффективность средства для заживления ран и обеззараживания, найти не удалось . Существующие исследования проводились с участием крайне ограниченного количества пациентов. Нет «Левомеколя» и в списках лекарств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кокрейновские обзоры также отсутствуют.

Побочные эффекты: аллергические реакции (кожные высыпания).

Мазь Вишневского

Цена: от 45 рублей.

Действующее вещество: деготь березовый, трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс [ксероформ].

Принцип действия. Изобрел это средство военный хирург Александр Вишневский в 1927 году. Во время Второй мировой войны оно широко применялось в советской армии: считалось, что компоненты мази помогают заживлять раны благодаря антисептическим свойствам.

Однако сегодня мазь не считается эффективной. Профессор института имени создателя мази Леонид Блатун назвал это средство устаревшим. Препарат, замечает врач, не обладает необходимой антимикробной активностью в отношении современных, мутировавших возбудителей. Мазь Вишневского не дает и обезболивающего, осмотического, противоотечного эффектов.

Кроме того, ученые предполагают , что мазь при длительном использовании может увеличиваться риск рака кожи.

Побочные эффекты: аллергические реакции.

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Фото: unsplash.com/Diana Polekhina; ozon.ru