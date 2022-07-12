Отравление: как выбрать лекарства и какие не стоит использовать?

Отравление связано с поглощением и вдыханием токсичного вещества либо соприкосновением такого вещества с кожей, глазами или слизистыми оболочками. Есть несколько видов отравлений: пищевое, медикаментозное и алкогольное, отравление кислотой и щелочью, ядохимикатами, угарным газом. Летом, в отпуск и перед праздниками, многие закупаются средствами, которые заявлены как средства от отравления и обещают спасти вас от несварения, кишечной инфекции и похмелья. Разбираемся, чем лечат отравление и почему некоторым препаратам не стоит доверять.
«Регидрон», «Тригидросоль»
Цена: от 450 рублей за 20 пакетиков.
Действующее вещество: декстроза, калия хлорид, натрия хлорид, натрия цитрат.
Принцип действия. Используются для регидратации – восполнения потери жидкости и электролитов, к которой приводят рвота и диарея при отравлении. «Регидрон» и «Тригидросоль» всасываются в тонкой кишке и эффективно борются с обезвоживанием – опасным для жизни и здоровья состоянием (потеря 20% жидкости может закончиться летальным исходом). Использование таких растворов при интоксикации рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в том числе для детей.
Побочные эффекты: при нарушении рекомендаций (пить медленно, маленькими глотками) возможна рвота.
Активированный уголь
Цена: от 20 рублей за 10 таблеток.
Действующее вещество: активированный уголь.
Принцип действия. Относится к энтеросорбентам – средствам, которые связывают и выводят из организма токсичные вещества. При этом активированный уголь эффективен не при всех видах отравлений: нет смысла принимать его при отравлении кислотами, алкоголем, металлами, этиленгликолем, органическими растворителями (например, керосином, бензином, ацетоном). Как утверждают ученые, принимать его нужно как можно раньше: чем больше времени прошло с момента попадания в организм ядовитого вещества, тем ниже эффективность средства. Уголь, принятый в течение часа после отравления, помогает при передозировке некоторыми лекарствами (карбамазепином, теофиллином и верапамилом с пролонгированным действием).
Помните, при отравлении ядовитым веществом или подозрении на него необходимо незамедлительно обратиться к врачу!
А вот способность активированного угля помогать при пищевых отравлениях, кишечных инфекциях и похмелье вызывает большие сомнения: убедительных доказательств этому пока нет.
Побочные эффекты: запор, диарея; при длительном применении возможны гиповитаминозы, нарушение всасывания из ЖКТ питательных веществ.
«Смекта»
Цена: от 100 рублей за 10 пакетиков.
Действующее вещество: смектит диоктаэдрический.
Принцип действия. Адсорбирующее и противодиарейное средство, стабилизатор барьера слизистой оболочки кишечника. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование (самый достоверный способ проверки препарата) показало эффективность и безопасность «Смекты» при лечении острой диареи. Кроме того, было установлено, что препарат не нарушает перистальтику кишечника, то есть не влияет на процессы пищеварения, всасывания и выведения продуктов метаболизма.
Побочные эффекты: аллергические реакции (частота неизвестна).
«Полисорб»
Цена: от 170 рублей.
Действующее вещество: кремния диоксид коллоидный.
Принцип действия. Как утверждает производитель, препарат является энтеросорбентом и помогает при десятке состояний, среди которых отравление, кишечные инфекции, похмелье, хроническая почечная недостаточность, токсикоз беременных. Однако независимых исследований, которые доказывали бы эффективность «Полисорба», проведено не было. Предприниматель Андрей Попилов, которому принадлежит производство препарата, признавал, что существующие публикации финансировались самой компанией.
Побочные эффекты: редко наблюдаются аллергические реакции, диспепсия, запоры. При длительном, более 14 дней, приеме возможно нарушение всасывания витаминов, кальция.
«Энтеросгель»
Цена: от 430 рублей.
Действующее вещество: полиметилсилоксана полигидрат.
Принцип действия. В инструкции указано, что препарат является детоксикационным средством при целом списке состояний, в том числе при аллергиях, вирусном гепатите, хронической почечной недостаточности. Качественных исследований, которые бы доказывали эффективность «Энтеросгеля», на данный момент нет. Существующие работы выполнены либо с конфликтом интересов (есть сомнения в беспристрастности авторов), либо опубликованы в журналах с низким импакт-фактором (показатель цитируемости и авторитетности).
Побочные эффекты: тошнота, запор, диарея.
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Фото: pexels.com; vseapteki.ru
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