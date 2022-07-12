Отравление: как выбрать лекарства и какие не стоит использовать?

Отравление связано с поглощением и вдыханием токсичного вещества либо соприкосновением такого вещества с кожей, глазами или слизистыми оболочками. Есть несколько видов отравлений: пищевое, медикаментозное и алкогольное, отравление кислотой и щелочью, ядохимикатами, угарным газом. Летом, в отпуск и перед праздниками, многие закупаются средствами, которые заявлены как средства от отравления и обещают спасти вас от несварения, кишечной инфекции и похмелья. Разбираемся, чем лечат отравление и почему некоторым препаратам не стоит доверять.

«Регидрон», «Тригидросоль»

Цена: от 450 рублей за 20 пакетиков.

Действующее вещество: декстроза, калия хлорид, натрия хлорид, натрия цитрат.

Принцип действия. Используются для регидратации – восполнения потери жидкости и электролитов, к которой приводят рвота и диарея при отравлении. «Регидрон» и «Тригидросоль» всасываются в тонкой кишке и эффективно борются с обезвоживанием – опасным для жизни и здоровья состоянием (потеря 20% жидкости может закончиться летальным исходом). Использование таких растворов при интоксикации рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) , в том числе для детей.

Побочные эффекты: при нарушении рекомендаций (пить медленно, маленькими глотками) возможна рвота.

Активированный уголь

Цена: от 20 рублей за 10 таблеток.

Действующее вещество: активированный уголь.

Принцип действия. Относится к энтеросорбентам – средствам, которые связывают и выводят из организма токсичные вещества. При этом активированный уголь эффективен не при всех видах отравлений : нет смысла принимать его при отравлении кислотами, алкоголем, металлами, этиленгликолем, органическими растворителями (например, керосином, бензином, ацетоном). Как утверждают ученые, принимать его нужно как можно раньше: чем больше времени прошло с момента попадания в организм ядовитого вещества, тем ниже эффективность средства. Уголь, принятый в течение часа после отравления, помогает при передозировке некоторыми лекарствами (карбамазепином, теофиллином и верапамилом с пролонгированным действием).

Помните, при отравлении ядовитым веществом или подозрении на него необходимо незамедлительно обратиться к врачу!

А вот способность активированного угля помогать при пищевых отравлениях, кишечных инфекциях и похмелье вызывает большие сомнения: убедительных доказательств этому пока нет.

Побочные эффекты: запор, диарея; при длительном применении возможны гиповитаминозы, нарушение всасывания из ЖКТ питательных веществ.

«Смекта»

Цена: от 100 рублей за 10 пакетиков.

Действующее вещество: смектит диоктаэдрический.

Принцип действия. Адсорбирующее и противодиарейное средство, стабилизатор барьера слизистой оболочки кишечника. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование (самый достоверный способ проверки препарата) показало эффективность и безопасность «Смекты» при лечении острой диареи . Кроме того, было установлено, что препарат не нарушает перистальтику кишечника, то есть не влияет на процессы пищеварения, всасывания и выведения продуктов метаболизма.

Побочные эффекты: аллергические реакции (частота неизвестна).

«Полисорб»

Цена: от 170 рублей.

Действующее вещество: кремния диоксид коллоидный.

Принцип действия. Как утверждает производитель, препарат является энтеросорбентом и помогает при десятке состояний, среди которых отравление, кишечные инфекции, похмелье, хроническая почечная недостаточность, токсикоз беременных. Однако независимых исследований, которые доказывали бы эффективность «Полисорба», проведено не было . Предприниматель Андрей Попилов, которому принадлежит производство препарата, признавал , что существующие публикации финансировались самой компанией.

Побочные эффекты: редко наблюдаются аллергические реакции, диспепсия, запоры. При длительном, более 14 дней, приеме возможно нарушение всасывания витаминов, кальция.

«Энтеросгель»

Цена: от 430 рублей.

Действующее вещество: полиметилсилоксана полигидрат.

Принцип действия. В инструкции указано, что препарат является детоксикационным средством при целом списке состояний, в том числе при аллергиях, вирусном гепатите, хронической почечной недостаточности. Качественных исследований, которые бы доказывали эффективность «Энтеросгеля», на данный момент нет. Существующие работы выполнены либо с конфликтом интересов (есть сомнения в беспристрастности авторов), либо опубликованы в журналах с низким импакт-фактором (показатель цитируемости и авторитетности).

Побочные эффекты: тошнота, запор, диарея.

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Фото: pexels.com; vseapteki.ru