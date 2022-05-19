Почему стоит попробовать тренировки в темноте и в необычных локациях. Поговорили с основательницей студии растяжки Самирой Мустафаевой

21 мая в Москве пройдет акция «Ночь в музее» – и впервые кроме уникальных ночных экскурсий в музеях пройдут спортивные тренировки. Это проект Sport&Art: тренировки по растяжке и йоге в художественных галереях, сайклинг-рейв в Музеоне, интерактивная аудиоэкскурсия по «Лужникам» на самокатах и экскурсия по стадиону «Динамо».

Тренировки по растяжке в Галерее Ильи Глазунова и Музеоне проведет Самира Мустафаева – мастер спорта по гимнастике, призер чемпионатов мира, тренер, со-основательница сети фитнес студий растяжки SMSTRETCHING.

Самира – новатор в сфере фитнеса, инфлюенсер, у нее 845 тысяч подписчиков в соцсетях. Именно она несколько лет назад первой открыла в России направление barre (сочетание фитнеса и балета), запустила тренировки в атмосфере ночного клуба – в темноте, с музыкой и неоновым светом. Сейчас ее студии существуют не только в оффлайне, но и в виде стриминговой платформы тренировок, первой в России, а 9 мая компания SMSTRETCHING отметила пятилетие.

В эксклюзивном интервью Sports.ru Самира Мустафаева рассказала, зачем нужны тренировки в необычных локациях, какое комьюнити складывается вокруг занятий растяжкой и как мотивировать себя тренироваться.

Людям нужно общение и находить себе подобных

Пандемия изменила фокус в индустрии фитнеса. Мы почти два года не могли проводить масштабных открытых тренировок на 100 человек и больше; фитнес перестал быть исключительно офлайн-продуктом и вышел в онлайн. Поэтому мы придумали решение, чтобы даже в онлайне сохранить полное погружение в атмосферу «как в студии», и запустили стриминговую платформу, где тренировки идут в прямом эфире, а не в записи.

За это время мы хорошо поняли, что людям нужно общение. Находить людей со схожими интересами, схожими взглядами на жизнь. У нас в студиях занимаются девушки от 15-ти до 60-ти лет. Они разные: кто-то занимается активными видами спорта, кто-то – только растяжкой. Многие – self-made woman, есть бизнесвумен, мамы, студентки. Они все за здоровый образ жизни, за позитивное настроение, за работу над собой.

Это не только девочки, парни к нам тоже ходят.

Атмосфера вокруг заряжает, поэтому тренировка, которая проходит как вечеринка, может изменить взгляд на спорт

Есть люди, для которых фитнес – часть рутины. Когда мы придумывали зал с обстановкой как в ночном клубе (Project by SM), то хотели, чтобы тренировки в новой студии гости воспринимали как классное времяпровождение. Как будто ты идешь на вечеринку с треками от лучших диджеев и заряжаешься этой атмосферой, и при этом поддерживаешь или улучшаешь физическую форму.

Этот проект вообще сильно отличается от остальных. Во-первых, мы ввели новые направления – бокс, пилатес, барре, танцы. Мы понимали, что такого клуба, как мы хотим сделать, в Москве нет. Мы понимали, что такой формат найдет поклонников не только среди девочек, но и среди мужчин.

Во-вторых, раньше все тренировки проходили только в светлых помещениях, мы сами искали помещения с большими окнами. Здесь же занятия проходят в темноте, с тренером-ведущим. Тот же бокс – не просто бокс, где ты бьешь по груше на ринге, а групповая тренировка, эмоциональная. В темноте тебе никто не мешает, звучит громкая музыка, ты все делаешь в такт, тренер – с микрофоном, постоянно меняются огоньки. Это целое представление, перформанс. Спортивная дискотека. Сложно описать эту атмосферу, нужно просто разок прийти и почувствовать.

Когда темно, ты ничего не стесняешься, работаешь с собой и больше ни на что вокруг не обращаешь внимания. Громкая музыка заряжает, выбрасываются эндорфины, улучшается настроение. Зачем люди в клуб ходят? За эмоциями, энергией. Здесь то же самое.

Как начать тренироваться регулярно, если хочешь заняться собой

У всех разная мотивация: у кого-то – здоровье, у кого-то – красивое тело. У некоторых мотивация денежная – этого не стоит стыдиться. Мы проводили марафоны, которые длятся несколько месяцев. По итогу – дарили денежные призы, и для многих это большая мотивация. Но для большинства мотивация – это здоровое красивое тело. Когда видишь результат, никакая дополнительная мотивация не нужна.

Если не бросить все через 2 занятия, а подождать месяц, то будут не только внешние, но и внутренние изменения. Все это – ради себя любимой, своего тела и здоровья. Всегда самое сложное – начать. Когда вы начнете, то уже будет намного, намного легче. Главное – вот этот первый месяц не бросить, проявить характер, думать о том, как вы меняетесь.

Разнообразие в занятиях и профессиональные тренеры – секрет успеха

Мотивация не будет пропадать, когда тренировки интересны, когда они меняются и постоянно обновляются. У тебя всегда должно быть что-то новое на занятиях.

В некоторых направлениях мы несколько раз меняли программы: я добавляла инвентарь, вводила новые упражнения, адаптировала нагрузку для онлайн-тренировок в домашних условиях. В направлении Barre мы разработали отдельную программу для начинающих и людей, которым противопоказаны большие нагрузки, – Barre Light, а еще перенесли тренировки в зал с температурой 36°C и 40% влажности и запустили Hot Barre.

Изначально, пять лет назад, когда студия только начала работать, только я была тренером, и люди ходили только ко мне. Я была и администратором, и клинингом, и вместо колл-центра. Потом начало ходить больше гостей, появился второй тренер – я иногда присутствовала на его тренировках, чтобы люди не переживали, что меня там нет. Мы начали рассказывать о других наших тренерах, людям они нравились, кредит доверия повышался. А я иногда работала на ресепшене, принимала записи, продавала абонементы. Потом команда расширилась, появились управляющие, я начала делегировать многие вещи, позже смогла делегировать и спортивную часть.

Теперь я занимаюсь творческой частью, доношу свое видение фитнеса: какие направления мы запускаем и как меняем программы, как тренеры должны проводить тренировки.

Важно, чтобы тренер на занятиях был не только тренером, но и ведущим. Он должен держать аудиторию, чтобы ей было интересно и чтобы от него шла позитивная энергетика.

Мы своих тренеров этому специально учим: на протяжении месяца (иногда дольше) учимся считать под музыку, правильно разговаривать с гостями, правильно объяснять, находить подход к каждому. Например, очень важно спрашивать, как у человека дела, запоминать, как его зовут. Много разных нюансов.

Тренер должен быть с профессиональным прошлым, с хорошим образованием, не курсами, а институтом. Никто лучше не знает спорт, чем профессиональный спортсмен, который отдал этому всю жизнь. Тренеров по стретчингу мы берем только с профессиональным прошлым, потому что на растяжке можно повредить человека. Гимнастки лучше всего знает, как правильно тянуться и делать растяжку, чтобы ничего не повредить.

Не каждый хороший спортсмен – хороший тренер, и не каждый хороший тренер – хороший спортсмен. Но это видно уже на первой неделе. Мы уделяем этому много внимания и времени, но зато люди знают, что если придут к нам, то тренер будет профессиональный и они получат удовольствие от тренировки.

Примите участие в конкурсе в нашем телеграм-канале и выиграйте тренировку с Самирой. Результат – 20 мая

Фото: instagram.com/samira__mustafaeva