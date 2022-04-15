ЗОЖ Daily
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Он хотел побить личник, но врезался в стену, даже марафонки не помогли. Чего-чего? Проверим, как вы знаете беговой жаргон

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Бум бега породил не только рост количества забегов и бегунов по всему миру, но и специфичный беговой сленг. Проверим, насколько сильно вы погружены в движение и разбираетесь в терминах.

Если у вас не открывается тест, его можно пройти по ссылке.

Сколько набрали? Расскажите в комментариях!

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