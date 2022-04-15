Он хотел побить личник, но врезался в стену, даже марафонки не помогли. Чего-чего? Проверим, как вы знаете беговой жаргон

Бум бега породил не только рост количества забегов и бегунов по всему миру, но и специфичный беговой сленг. Проверим, насколько сильно вы погружены в движение и разбираетесь в терминах.
Если у вас не открывается тест, его можно пройти по ссылке.
Сколько набрали? Расскажите в комментариях!
Больше интересного про бег:
- Почему болят колени после бега? Из-за чего это происходит и как бегать, чтобы не было болевых ощущений?
- Болит бок при беге – стоит ли волноваться?
- Как правильно дышать во время тренировок по бегу. Техники, правила, упражнения
- Как начать бегать – программа для начинающих
- План подготовки к полумарафону от Пита Фитзингера. Расписание тренировок по дням и нагрузке и другие советы
- Сколько калорий сжигается при беге и сколько нужно бегать, чтобы похудеть?
Комментарии