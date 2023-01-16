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Пике троллит Шакиру: надевает часы Casio и ездит на Renault Twingo. Сейчас все объясним

Жерар Пике Жерар Пике
Шакира
Кингс Лига
Футбол Футбол

Мастер.

Жерар Пике и Шакира расстались еще в начале прошлого лета, но колумбийская певица в январе 2023 года неожиданно выпустила песню, в которой сделала несколько резких отсылок к испанскому футболисту, не называя его имени.

Шакира, сравнивая себя и новую девушку Жерара, заявила, что Пике променял машину Ferrari на Renault Twingo, а часы Rolex – на Casio.

Пике не отвечал прямо, но придумал оригинальный ответ.

Троллинг Пике: теперь Casio – спонсор испанской медиалиги, а Жерар ездит на матчи турнира на Renault Twingo

Сначала Жерар обыграл строчку с часами. Испанец пришел на стрим испанской медиалиги (о ней мы писали здесь), которую сам и запустил, в часах от Casio. «Мы достигли соглашения с Casio о спонсорстве Кингс Лиги. Casio – отличные часы, они служат всю жизнь», – сказал Пике.

Это не все. На один из матчей медиалиги Пике на Renault Twingo! По лицу Пике видно, что шалость удалась.

В песне были еще отсылки к Пике?

Трек начинается со слов: «Извини, я уже села на другой самолет, я сюда не вернусь, не хочу больше разочаровываться», а потом продолжается так: «Ты претендовал на звание чемпиона, а когда я нуждалась в тебе, ты превратился в худшую версию себя».

Также в песне упомянута новая девушка Жерара – Клара Чиа: «У нее имя хорошего человека, но она им не является».

Вот еще несколько едких панчей из композиции:

• «Много качаешься, но мало работаешь мозгом»

• «Женщины не плачут, женщины выставляют счета»

• «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»

Возможно, Пике найдет оригинальный ответ и на другие выпады Шакиры.

«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

38 комментариев

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Dukeza
Шакира страдает. Никак не может забыть его. Делает хорошую мину при плохой игре. Любит, сто проц. Надо же было так просрать семью, вот дура горделивая.
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Maksat S
Облом Шакиры по полной)
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Maksat S
Как ни крути на гол Шакиры, Пике ответил хет-триком. Счет 1-3
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Синяя Кровь
Ответ Галина Остапчук
Уважаемый Дон ,вы не человек.Что так легко и "безлобно" потроллили женщину,мать двоих детей,прожившей 12 лет,столько сделавшей для отца своих детей,для любимого человека.И за что с ней так он поступил?За что???? Не нужна она тебе стала,будь мужчиной,разведись тихонько,соблюди этику человеческую развода, и гуляй,меняй,таскался.А он что сделал.Его поступок осудил весь мир.А вы просто такой же как. он.Жаль ваших близких.
ты об этом написала как будто он ползала и мыла полы в особняке, а он водку жрал. эта мама больше провела жопа крутением по всему миру, чем рощением детей. что она сделала больше, чем сделал отец? ее дети выросли с няньками...
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Amalfitano
А может не надо объяснять? Ну пожалуйста.
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Добрый Ретроград
Вангую, шо таки на подходе любимая тема спорца - череда новостей про дровосеков с радужными флагами.
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NeSt274
Да ладно вам, верните Ванду с Икарди
+3
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mold-cel
могла бы спеть про ладу калину, или про ольгу бузову. не зря он ее бросил с таким ограниченным кругозором
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Вася Жучкин
Ответ mancunian82
Шутки шутками, но столько лет прожить вместе, родить детей и в итоге позориться так на весь мир. Почему достойно не разойтись.
Обычные люди тоже часто расходятся со скандалами, только это не видит весь мир
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Lifar Skladchikov
Ответ Руслан Мусагалиев
Нам мужикам много не надо, все эти понты с дорогими вещами навязаны нам женщинами )))
А если и нужны, то чтобы понтоваться перед женщинами )
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Kamalov
Позорище.
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fedorbazaykin
Пике с книгой тоже увидим? ☺
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Алексей Муравьёв
Зачем постоянно постить про этих двух новости, тут сайт дом-2? Бред какой-то!!!
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Гасан исмаилов
Ответ vulturecrow
материальная и мелочная - из-за сравнения брендов. Rolex и Ferrari - это жлобские понты. ну и кстати, вот информация о её деле за уход от налогов (благотворительность - это один из способов): https://time.com/6218129/shakira-trial-tax-fraud-spain/ стервозная - слабенькие попытки посмеяться "качаешь мышцы, но не ум". она точно тоже не умная: жила с ним много лет, поимела детей, но не смогла предвидеть, что наскучит ему. обиженная - мудрая женщина не стала бы продолжать полоскать его, да ещё давая такие шикарные PR поводы. и все приведённые вами примеры - это с её слов. его зарплата - 11 лямов фунтов в год, потому очень глупо верить в бред про "самолёт высшего класса". я вижу неумелые попытки поквитаться, которые показывают, как у неё подгорает. пока Пике встречается с девочкой намного лучше нынешней Шакиры и троллит её, заключая контракты с Касио. бессильная злоба базарной хабалки.
Ну то есть не знаю правда это или нет,но у нее IQ вроде 140.
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Bulat89
Ну,признаться песня так себе.
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razorstreet
Ответ mancunian82
Шутки шутками, но столько лет прожить вместе, родить детей и в итоге позориться так на весь мир. Почему достойно не разойтись.
Может потому, что такой безобидный, но крайне эффективный пиар в кратчайшие сроки приносит миллионы прослушиваний просмотров а следом и долларов, формируя наследие, которое потом и достанется их бедным несчастным детям?
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vulturecrow
Ответ Romuliq
Зарплата в фунтах в Испании тоже выглядит бредом) Не понимаю, как он клюнул на Шакиру, ведь она внешне ужас) к слову, изменяют только мудаки. Адекваты заканчивают сперва отношения, а потом начинают новые
я Пике не защищаю. но он хотя бы сейчас не скандалит.
я загуглил Gerard Pique salary, гугл мне выдал в английских фунтах. сочувствую, что реальность тебе кажется бредом.
вот в долларах. вообще, числа разнятся. одно точно: он заработал десятки миллионов в любой валюте.
https://www.capology.com/player/gerard-pique-31810/profile/
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Romuliq
Ответ vulturecrow
материальная и мелочная - из-за сравнения брендов. Rolex и Ferrari - это жлобские понты. ну и кстати, вот информация о её деле за уход от налогов (благотворительность - это один из способов): https://time.com/6218129/shakira-trial-tax-fraud-spain/ стервозная - слабенькие попытки посмеяться "качаешь мышцы, но не ум". она точно тоже не умная: жила с ним много лет, поимела детей, но не смогла предвидеть, что наскучит ему. обиженная - мудрая женщина не стала бы продолжать полоскать его, да ещё давая такие шикарные PR поводы. и все приведённые вами примеры - это с её слов. его зарплата - 11 лямов фунтов в год, потому очень глупо верить в бред про "самолёт высшего класса". я вижу неумелые попытки поквитаться, которые показывают, как у неё подгорает. пока Пике встречается с девочкой намного лучше нынешней Шакиры и троллит её, заключая контракты с Касио. бессильная злоба базарной хабалки.
Зарплата в фунтах в Испании тоже выглядит бредом)

Не понимаю, как он клюнул на Шакиру, ведь она внешне ужас) к слову, изменяют только мудаки. Адекваты заканчивают сперва отношения, а потом начинают новые
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Romuliq
Ужас, как она бомбит. Да, он изменил. Да, он не прав, он нехороший человек. Но зачем опускаться ниже Пике в своей песенке?
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Damst
Дебил(( это мать твоих детей(( нашёл себе мокрощелку и купил Касио🔝🔝🔝
Славное завершение Жерара Пике
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Даня Чебыкин
Настолько толсто, что аж тонко.
+3
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Роман Лазарев
Ответ Галина Остапчук
В чем же класс этой Читы?В том,что была по вызову?В том,что разбила семью?В том,что детей не пожалела? В том,что насмешки строила и ни во что превратила Шакиру??? С тем напару, сорняки с одного поля????Не удивляюсь,вы просто такой же как они.
Хоспаде, ты каждому, чьё мнение не совпадает с твоим, будешь написывать?)
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Olejka Bu
Он все сильнее и сильнее падает на дно в глазах людей. Столько времени прожить с Шакирой, так себя нагло ввести в последнее время, а потом еще и выдавать такие перфомансы… Не удивлюсь что ради еще одного *прикола* над Шакирой, он пройдёт на программу по типу *Самый умный*
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vulturecrow
Ответ Галина Остапчук
Материальны все,иначе жили бы до сих пор в пещерах.НЕ ОБОснована ее материальность.Она вся в семье45 благоустроенной,в семье родителей этого пиона, в детях других стран т.е благотворительностья.Мелочность.Он шантажировал ,чтобы посещать детей потребовал оплатить его долг и пять раз в год оплачивать его прилета в Майями самолётом высшего класса.А сам спускает деньги на тусовки с малолетками,путешествия с шал...Стервозная.На его поступки не так нужно поступать.Обидчивач.Ну вы даёте.Она живой человек,мать,женщина.Она радоваться что ли должна была и ещё составить им компанию.Да.мир рухнул.45 лет это не старость.Он в свои 35 выглядит старше ее,истрепан и ничего спортивного в нем нет,вешалка из секонд хенда.А она так и осталась красавицей, а вы наверное красавец неземной красоты,коль такую оценку дали .Не нужна стала потому,что он бабник,юбочник и она не простила ему в этот раз измены Будьте более объективны. .
материальная и мелочная - из-за сравнения брендов. Rolex и Ferrari - это жлобские понты. ну и кстати, вот информация о её деле за уход от налогов (благотворительность - это один из способов):
https://time.com/6218129/shakira-trial-tax-fraud-spain/

стервозная - слабенькие попытки посмеяться "качаешь мышцы, но не ум". она точно тоже не умная: жила с ним много лет, поимела детей, но не смогла предвидеть, что наскучит ему.
обиженная - мудрая женщина не стала бы продолжать полоскать его, да ещё давая такие шикарные PR поводы. и все приведённые вами примеры - это с её слов. его зарплата - 11 лямов фунтов в год, потому очень глупо верить в бред про "самолёт высшего класса".
я вижу неумелые попытки поквитаться, которые показывают, как у неё подгорает. пока Пике встречается с девочкой намного лучше нынешней Шакиры и троллит её, заключая контракты с Касио. бессильная злоба базарной хабалки.
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siragh@yandex.ru
Ответ Галина Остапчук
В чем же класс этой Читы?В том,что была по вызову?В том,что разбила семью?В том,что детей не пожалела? В том,что насмешки строила и ни во что превратила Шакиру??? С тем напару, сорняки с одного поля????Не удивляюсь,вы просто такой же как они.
Я внешне имел в виду.А так,никогда нельзя винить женщину в том,что мужчина выбрал ее..
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