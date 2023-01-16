Пике троллит Шакиру: надевает часы Casio и ездит на Renault Twingo. Сейчас все объясним

Мастер.

Жерар Пике и Шакира расстались еще в начале прошлого лета, но колумбийская певица в январе 2023 года неожиданно выпустила песню, в которой сделала несколько резких отсылок к испанскому футболисту, не называя его имени.

Шакира, сравнивая себя и новую девушку Жерара, заявила, что Пике променял машину Ferrari на Renault Twingo, а часы Rolex – на Casio.

Пике не отвечал прямо, но придумал оригинальный ответ.

Троллинг Пике: теперь Casio – спонсор испанской медиалиги, а Жерар ездит на матчи турнира на Renault Twingo

Сначала Жерар обыграл строчку с часами. Испанец пришел на стрим испанской медиалиги (о ней мы писали здесь), которую сам и запустил, в часах от Casio. «Мы достигли соглашения с Casio о спонсорстве Кингс Лиги. Casio – отличные часы, они служат всю жизнь», – сказал Пике.

Это не все. На один из матчей медиалиги Пике на Renault Twingo! По лицу Пике видно, что шалость удалась.

В песне были еще отсылки к Пике?

Трек начинается со слов: «Извини, я уже села на другой самолет, я сюда не вернусь, не хочу больше разочаровываться», а потом продолжается так: «Ты претендовал на звание чемпиона, а когда я нуждалась в тебе, ты превратился в худшую версию себя».

Также в песне упомянута новая девушка Жерара – Клара Чиа: «У нее имя хорошего человека, но она им не является».

Вот еще несколько едких панчей из композиции:

• «Много качаешься, но мало работаешь мозгом»

• «Женщины не плачут, женщины выставляют счета»

• «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»

Возможно, Пике найдет оригинальный ответ и на другие выпады Шакиры.