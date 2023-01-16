Пике троллит Шакиру: надевает часы Casio и ездит на Renault Twingo. Сейчас все объясним
Мастер.
Жерар Пике и Шакира расстались еще в начале прошлого лета, но колумбийская певица в январе 2023 года неожиданно выпустила песню, в которой сделала несколько резких отсылок к испанскому футболисту, не называя его имени.
Шакира, сравнивая себя и новую девушку Жерара, заявила, что Пике променял машину Ferrari на Renault Twingo, а часы Rolex – на Casio.
Пике не отвечал прямо, но придумал оригинальный ответ.
Троллинг Пике: теперь Casio – спонсор испанской медиалиги, а Жерар ездит на матчи турнира на Renault Twingo
Сначала Жерар обыграл строчку с часами. Испанец пришел на стрим испанской медиалиги (о ней мы писали здесь), которую сам и запустил, в часах от Casio. «Мы достигли соглашения с Casio о спонсорстве Кингс Лиги. Casio – отличные часы, они служат всю жизнь», – сказал Пике.
Это не все. На один из матчей медиалиги Пике на Renault Twingo! По лицу Пике видно, что шалость удалась.
В песне были еще отсылки к Пике?
Трек начинается со слов: «Извини, я уже села на другой самолет, я сюда не вернусь, не хочу больше разочаровываться», а потом продолжается так: «Ты претендовал на звание чемпиона, а когда я нуждалась в тебе, ты превратился в худшую версию себя».
Также в песне упомянута новая девушка Жерара – Клара Чиа: «У нее имя хорошего человека, но она им не является».
Вот еще несколько едких панчей из композиции:
• «Много качаешься, но мало работаешь мозгом»
• «Женщины не плачут, женщины выставляют счета»
• «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»
Возможно, Пике найдет оригинальный ответ и на другие выпады Шакиры.
я загуглил Gerard Pique salary, гугл мне выдал в английских фунтах. сочувствую, что реальность тебе кажется бредом.
вот в долларах. вообще, числа разнятся. одно точно: он заработал десятки миллионов в любой валюте.
https://www.capology.com/player/gerard-pique-31810/profile/
Не понимаю, как он клюнул на Шакиру, ведь она внешне ужас) к слову, изменяют только мудаки. Адекваты заканчивают сперва отношения, а потом начинают новые
Славное завершение Жерара Пике
https://time.com/6218129/shakira-trial-tax-fraud-spain/
стервозная - слабенькие попытки посмеяться "качаешь мышцы, но не ум". она точно тоже не умная: жила с ним много лет, поимела детей, но не смогла предвидеть, что наскучит ему.
обиженная - мудрая женщина не стала бы продолжать полоскать его, да ещё давая такие шикарные PR поводы. и все приведённые вами примеры - это с её слов. его зарплата - 11 лямов фунтов в год, потому очень глупо верить в бред про "самолёт высшего класса".
я вижу неумелые попытки поквитаться, которые показывают, как у неё подгорает. пока Пике встречается с девочкой намного лучше нынешней Шакиры и троллит её, заключая контракты с Касио. бессильная злоба базарной хабалки.