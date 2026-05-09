«Штутгарт» победил «Байер» – 3:1. Демирович, Миттельштедт и Ундав ответили на гол Гарсии на 1-й минуте

«Байер уступил «Штутгарту » (1:3) в 33-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «МХП-Арене».

Хавбек гостей Алеиш Гарсия открыл счет уже на 1-й минуте встречи. Но потом забивали только хозяева: Эрмедин Демирович – на 5-й, Максимилиан Миттельштедт в добавленное к первому тайму время, а Дениз Ундав – на 58-й.

«Штутгарт» набрал 61 очко и за тур до конца чемпионата идет 4-м, в зоне Лиги чемпионов. «Байер» имеет 58 баллов и занимает 6-е место.

Бундеслига Германия. 33 тур 9 мая 13:30, МХП-Арена Штутгарт Завершен 3 - 1 3.43 xG 0.63 Байер Матч окончен Тиагу Томаш 90’ +7’ 90’ +7’ Паласиос Левелинг Вагноман 87’ Фюрих Ассиньон 87’ 86’ Куанса Бен-Сегир Фюрих 80’ Нарти Эль-Ханнус 78’ 78’ Кофан Поку Миттельштедт Хакес 78’ Ундав Тиагу Томаш 68’ 65’ Алеиш Гарсия Тилльман 65’ Калбрет Артур Ундав

58’ 2 тайм Перерыв Миттельштедт

45’ +7’ Демирович

5’ 1’ Алеиш Гарсия

Штутгарт Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Нарти, Фюрих, Штиллер, Андрес, Левелинг, Ундав, Демирович Запасные: Фюрих, Бредлов, Левелинг, Загаду, Штенцель, Буанани, Миттельштедт, Нарти, Ундав 1 тайм Байер: Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Шик, Гримальдо, Паласиос, Алеиш Гарсия, Калбрет, Кофан Запасные: Калбрет, Бласвих, Васкес, Хофманн, Алеиш Гарсия, Баде, Куанса, Кофан, Фернандес

