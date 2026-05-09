Матч окончен
«Штутгарт» победил «Байер» – 3:1. Демирович, Миттельштедт и Ундав ответили на гол Гарсии на 1-й минуте
«Байер» проиграл «Штутгарту».
«Байер уступил «Штутгарту» (1:3) в 33-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «МХП-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хавбек гостей Алеиш Гарсия открыл счет уже на 1-й минуте встречи. Но потом забивали только хозяева: Эрмедин Демирович – на 5-й, Максимилиан Миттельштедт в добавленное к первому тайму время, а Дениз Ундав – на 58-й.
«Штутгарт» набрал 61 очко и за тур до конца чемпионата идет 4-м, в зоне Лиги чемпионов. «Байер» имеет 58 баллов и занимает 6-е место.
«Зенит» уже точно чемпион?12144 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Красавчики Швабы ) очень важные 3 очка
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем