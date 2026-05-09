  • «Штутгарт» победил «Байер» – 3:1. Демирович, Миттельштедт и Ундав ответили на гол Гарсии на 1-й минуте
«Байер» проиграл «Штутгарту».

«Байер уступил «Штутгарту» (1:3) в 33-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «МХП-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хавбек гостей Алеиш Гарсия открыл счет уже на 1-й минуте встречи. Но потом забивали только хозяева: Эрмедин Демирович – на 5-й, Максимилиан Миттельштедт в добавленное к первому тайму время, а Дениз Ундав – на 58-й.

«Штутгарт» набрал 61 очко и за тур до конца чемпионата идет 4-м, в зоне Лиги чемпионов. «Байер» имеет 58 баллов и занимает 6-е место.

Бундеслига Германия. 33 тур
9 мая 13:30, МХП-Арена
Штутгарт
3 - 1
3.43xG0.63
Байер
Тиагу Томаш
90’
+7’
90’
+7’
Паласиос
Левелинг   Вагноман
87’
Фюрих   Ассиньон
87’
86’
Куанса   Бен-Сегир
Фюрих
80’
Нарти   Эль-Ханнус
78’
78’
Кофан   Поку
Миттельштедт   Хакес
78’
Ундав   Тиагу Томаш
68’
65’
Алеиш Гарсия   Тилльман
65’
Калбрет   Артур
  Ундав
58’
2тайм
Перерыв
  Миттельштедт
45’
+7’
  Демирович
5’
1’
  Алеиш Гарсия
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Нарти, Фюрих, Штиллер, Андрес, Левелинг, Ундав, Демирович
Запасные: Фюрих, Бредлов, Левелинг, Загаду, Штенцель, Буанани, Миттельштедт, Нарти, Ундав
1тайм
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Маза, Шик, Гримальдо, Паласиос, Алеиш Гарсия, Калбрет, Кофан
Запасные: Калбрет, Бласвих, Васкес, Хофманн, Алеиш Гарсия, Баде, Куанса, Кофан, Фернандес
«Зенит» уже точно чемпион?12144 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Красавчики Швабы ) очень важные 3 очка
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
