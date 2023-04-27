20 комментариев

В среду РФС раскрыл третий договорной матч в истории российского футбола. Его сыграл «СКА-Хабаровск-2» из второй лиги, который в октябре 2022-го приехал на выезд к белгородскому «Салюту» и проиграл – 1:3.

По заключению РФС, договорняк организовали футболисты «Ессентуков» Джоси Дзауров и Зийадхан Маммадов, а также начальник команды Гванзав Магомедов (год назад играл за «Ессентуки»). Через посредника в лице игрока «СКА-Хабаровск-2» Руслана Пидлисняка трио уговаривало других хабаровчан повлиять на результат, чтобы выгодно поставить на результат в азиатских букмекерских конторах.

Некоторые игроки СКА согласились на манипуляцию. Один из них – Денис Деркунский – совершил больше всего результативных ошибок. По сути, из-за его действий «Салют» забил дважды (еще один гол – с пенальти).

По итогам расследования РФС пожизненно отстранил от футбола троих представителей «Ессентуков», Деркунского и Пидлисняка. Игроков, которые сотрудничали со следствием (Матвей Трощенков, Иван Коршунов, Олег Коротков и Дмитрий Кумсаров) не наказали.

Александр Головин поговорил с 22-летним Русланом Пидлисняком (выпускник академии «Краснодара», после этого играл за дубль «Сабаха», который тренирует Мусаев, и «Красаву») и записал его версию событий.

Пидлисняк: «Против меня нет ни одного факта и доказательства. И вдруг – пожизненное»

– Тебя пожизненно дисквалифицировали за пособничество в договорняке. Ты согласен с этим решением?

– Нет.

И сначала вообще хочу рассказать, как сегодня (разговор состоялся в среду – Sports.ru) проходило заседание КДК. Мне сообщили о нем 20 апреля. Сказали приехать в Москву или подключиться по видео и скинули материалы дела. В них обо мне ни слова – фамилия не упоминается ни разу.

Сегодня я подключился по видео. Что-то рассказывают про одних, вторых, третьих, называют незнакомые имена. Потом какой-то мужик – Зозулин, Заморин (похоже, речь про ответственного секретаря КДК Даниила Заморина – Sports.ru) или как-то так – говорит: «Еще у нас есть информация, что все было через Пидлисняка». Я спросил: «Кто вам об этом сказал?» – «Есть информация, сказали».

Им сказал об этом кто-то из четверых пацанов, которые были замешаны и которых помиловали. Причем я знаю, что на первых допросах они вообще ни слова про меня не говорили. Это случилось, когда их вызвали в РФС второй-третий раз. Как понимаю, вопрос поставили так: «Или вы говорите, что он причастен, или будете дисквалифицированы».

РФС хотел найти связующее звено между игроками «Ессентуков» и СКА. Одного Деркунского было недостаточно. Это действительно выглядело бы странно: такое дело раскрыли, а дисквалифицировали из СКА всего одного.

– А почему не могли всех? Зачем ты им нужен?

– Не знаю, с чьей подачи это сделали. Возможно, за тех, кто причастен и кого в итоге помиловали, кто-то просил. Но точно уверен в одном: я не то что не предлагал сдать матч... Из моих уст даже намеков не звучало.

Я попросил по фактам – показать любую переписку со мной или любой скрин. Любое доказательство, которое есть против меня. А их нет. Я уверен, что ни в одном телефоне, нигде такого нет. Я никому и ничего не предлагал.

Другой момент, про который хочу сказать... А то КДК был закрытый, его трансляцию не покажут, и никто не увидит, как они себя вели. А там человек (Заморин) зачитывал, что главному тренеру «СКА-Хабаровск-2», тренеру вратарей и еще кому-то поступали угрозы с неизвестных номеров, чтобы они не рассказывали, что матч слили. И он зачитывал это как факт: «Следствием было установлено, что один из номеров зарегистрирован на Руслана Пидлисника». Я сразу прервал его: «Это вы как факт зачитываете?» Он начал мямлить и заикаться, говорить: «Это Хабаровск мне передал».

Чтобы вы понимали: я хожу с одним номером телефона уже 15 лет. Но он зарегистрирован на бабушку. Кроме этого, в России и в мире нет ни одной сим-карты на мое имя. А он говорит как факт, что на меня зарегистрирован какой-то номер.

Они в одностороннем порядке говорили ложь. Когда я спрашивал, где доказательства – не отвечали. Хотя это легко – можно обратиться в МВД, там скажут, что на меня не зарегистрированы сим-карты. Про угрозы я вообще первый раз слышал. И опять – никаких скринов, ничего. Хотя логично, что если были сообщения, то должен быть скрин с моим номером.

– Ты говорил, что все ложь. Какая была реакция людей из РФС?

– Заморин ответил: «Мы вас поняли. Мы собрались не для того, чтобы наказывать вас, а чтобы услышать ваши показания». Потом еще поговорили и отсоединились. Когда нас подключили снова, КДК озвучили вердикт. В нем была моя фамилия. Хотя я даже не ездил в Белгород, тренер не включил меня в заявку на игру.

Хорошо, что вы написали мне и предложили интервью. Я сам думал, кому бы написать, чтобы это в общественность вынести.

На КДК сказали: «Вы можете обжаловать решение до определенного числа». Теперь жду, когда пришлют мотивировку решения. Я 100% собираюсь его обжаловать. Не будет такого, что просто промолчу. Я хочу связывать жизнь только с футболом.

– Давай по порядку. Летом 2022-го ты ушел из «Красавы», стал свободным агентом и подписал контракт со «СКА-Хабаровск-2». Сначала попадал в состав, выходил в каждом матче, но перед игрой с «Салютом» – перестал. Почему?

– Поменялись тренеры. После того, как мы сыграли с «Сатурном» и «Балашихой» на Сахалине, пришли двое новых. Они перестали ставить в состав, а перед вылетом на выезд в Белгород и Калугу, главный подошел: «Ничего страшного. Ты хорошо работаешь на тренировках, но на эти игры я принял такое решение».

– Ты не полетел на матч с «Салютом». Смотрел его?

– Да, прямую трансляцию.

– Как тебе выступление Деркунского?

– Если бы вся эта ситуация не началась, оно не вызвало бы у меня удивление. Конечно, под призмой обвинений могут закрасться мысли. Но у меня – нет. Обычная его игра. Ну, может чуть похуже. Вы смотрели его игры?

– Только эпизоды с голами.

– Ну, я понял. Он неуверенный, молодой.

– До такой степени? Партнера прессингуют перед штрафной, он отдает ему неудобный пас, а потом трусцой бежит за соперником и никак ему не мешает.

– Там и другие игроки остановились и не доигрывали. Они все остановились после того, как он отдал неудачный пас. В материалах КДК написано, что Деркунский больше всех оказывал противоправное влияние на результат. Но номера 2 (Магомеднаби Ягьяев), 47 (Валентин Андямов) и 55 (Артем Быков) тоже вели пассивную игру. Это выводы комитета, который анализирует нечестную игру.

В общем, было много фамилий. В итоге сегодня ни одной не назвали (это не совсем так; Ягьяева, Андямова и Быкова действительно не упоминали на заседании КДК. Вместо этого в РФС заявили, что «Матвей Трощенков, Иван Коршунов, Олег Коротков и Дмитрий Кумсаров активно сотрудничали со следствием, за что по просьбе Александра Дюкова их освободили от ответственности – Sports.ru).

Как этот РФС работает – я не знаю. Кому там дали сигнал сверху, кого выгородить… Но вот так получается: игра договорная, а сдавал только один человек.

– Несколько. Но тех, кто сотрудничал со следствием, простили.

– Просто сегодня про это ничего не говорили. Сделали так, как будто один Деркунский сдавал.

***

– Когда ты понял, что команда сыграла договорняк?

– Когда она вернулась с выезда. На тренировках пошло что-то странное: одни с другими не общались. Как я понял, после игры в Белгороде произошел конфликт.

– Но сезон продолжился, а ты не выходил на поле.

– Да, хотя тренировался и в каждой игре сидел на замене. Как и все те, кого подозревали в сливе – Ягьяев, Кумсаров… Нас было человек 6-7 – тех, кого не выпускали (после матча с «Салютом» на поле за СКА больше не выходили Денис Деркунский, Магомеднаби Ягьяев, Дмитрий Кумсаров и автор единственного гола СКА Олег Коротков – Sports.ru). Когда спросил тренера, при чем тут я, он мямлил: «Ну, следствие, следствие».

В последних двух играх осенью я не попал даже в заявку. Тогда нас как раз проверяли на полиграфе.

– Где это было?

– На двойном выезде. Сначала мы играли с «Коломной», там в гостинице я прошел полиграф. Потом на автобусе поехали в Орехово-Зуево, где играли против «Знамени». Там полиграф прошла оставшаяся часть команды, в том числе взрослые – администраторы. Все заняло три дня.

– Полиграф проводил РФС?

– Если бы РФС, они озвучили бы результаты. Я думаю, что «СКА-Хабаровск». Хотели для себя выяснить.

– Как выглядела процедура?

– В комнате присутствовал один мужик. Он посадил меня, спросил: «Знаешь, почему ты здесь?» – «Всех опрашивают» – «Давай говорить честно» – «Хорошо» – Ты же не принимал никакие таблетки?» – «Нет».

Надел на меня датчики – под ноги, какую-то повязку на грудь и голову. Потом объяснил правила: «Сначала будет простая беседа. Я спрашиваю, ты говоришь базовые сведения о себе. Дальше я озвучу, какие вопросы буду задавать. Ты скажешь, на что хочешь отвечать, на что – нет».

Все длилось часа 2,5. Вопросы были примерно такие: «Вы подговаривали кого-то? Вы участвовали в договорных матчах? Вы делали ставки? Вы знали изначально, какой результат будет в матче с «Салютом»? Вы знаете, какой результат будет в предстоящем матче с «Коломной»?»

– Что в итоге показал полиграф?

– Не знаю, результаты нам не сказали. На КДК озвучили только результат Деркунского, но он проходил полиграф в здании РФС. Сказали, что он во всем обманывает.

Про остальных – ни слова. Это странно: кроме него, подозревали других игроков, в итоге их нет в финальном списке – ни дисквалифицировали, ни помиловали. Получается, «СКА-Хабаровск» проводил полиграф и умолчал.

– После полиграфа сезон прервался, и ты ушел из СКА. Почему?

– Я приехал домой, в этот момент позвонил заместитель спортивного директора, который еще работал администратором «СКА-Хабаровск-2»: «Руслан, так и так, мы приняли решение расторгнуть сотрудничество по обоюдному согласию» – «Хорошо. Я сам после таких подозрений не хочу оставаться в команде» – «Нормально расстанемся, подпишешь бумагу – выплатят опускные».

– Про какие подозрения ты говоришь, если твоя фамилия еще нигде не фигурировала?

– Так меня не выпускали на поле. Я же по любому понимал: тут что-то не то. Не играли те, которых подозревали в сдаче матча, плюс я.

– Ты думал выяснить, что происходит?

– С РФС не хотел связываться, с журналистами – хотел. Но как-то никому не рассказывал. Я даже представить не мог, что так все сложится.

– Почему ты не нашел команду зимой?

– Не было предложений. Я писал знакомым агентам, они предлагали первую лигу Беларуси. Ждал-ждал, но не получилось. Потом говорили про «Сморгонь» из Премьер-лиги, но тоже сорвалось. Решил до лета побыть дома.

– Как-то странно – ты выпускник «Краснодара», потом играл у Мусаева в Азербайджане – и ноль предложений.

– Да после «Красавы» их тоже особо не было. Только «СКА-Хабаровск-2».

– Когда ты узнал, что тобой интересуются в РФС?

– Декабрь-январь я провел дома, потому что болеет один из родственников. Примерно тогда мне написали: «Если хочешь, можешь быть свидетелем». Я отказался, потому что не мог поехать в Москву из Краснодарского края.

Дальше – тишина, пока 20 апреля не пришел вызов на КДК. Тогда же скинули дело на почту. Я просмотрел материалы, там нигде нет моей фамилии. Ни разу на 188 страницах.

Сегодня подключили и сами видите, как получилось. Пришли, услышали что-то против, мимо ушей пропустили, озвучили решение и ушли.

– Кто выступал на КДК от РФС?

– Я сразу переспросил: «Артур Генрихович здесь?» – «А зачем тебе?» – «Я спрашиваю, здесь или нет? Кто знает, что вы здесь устраиваете?» Он сказал, что здесь.

– Ты про главу КДК Григорянца?

– Да. Он был точно, был Заморин. Он постоянно читал материалы дела, больше всех разговаривал. В основном речь шла про моменты с Деркунским. Про меня – что были угрозы, и я подговаривал.

Но Заморин вообще некомпетентен. У него даже Григорянц спросил: «Пидлисняк уточняет, откуда вы это взяли?» – «Ну, это из Хабаровска сказали».

Что это значит? Что РФС выгораживает людей, которые сливали игры. Вбрасывают информацию и ничем не подтверждают. Если бы я не остановил – Заморин так и продолжил бы зачитывать все как факт.

Я вообще не понял смысла заседания. Оно длилось полтора часа, хотя могли просто на почту написать: «Мы отстраняем тебя на основе слов других людей». Когда я спрашивал по фактам, они просто молчали. И какой толк от моих слов?

Еще интересно, что сегодня на заседании про меня уточняли у пацанов, которые участвовали во встрече в Белгороде (РФС установил, что в Белгороде игроки «Ессентуков» встречались с игроками СКА и обсуждали детали договорняка – Sports.ru). Спрашивали: «Вам Пидлисняк что-то предлагал?» – «Нет, ничего не предлагал».

То есть люди, которые участвовали в этих встречах, говорят, что я ничего не предлагал. А меня отстраняют пожизненно.

– Кто из обвиняемых был на КДК, кроме тебя?

– Пятеро футболистов СКА и двое игроков «Ессентуков» – Джоси Дзауров и второй, но его я первый раз видел.

– Дзауров и второй признались, что организовали договорняк?

– Нет, они говорили, что их не было на встрече в Белгороде. Некоторые пацаны из СКА тоже подтверждали, что не видели их в Белгороде, кто-то говорил – что видел.

– А игроки СКА сознались, что сдали матч?

– Сегодня про это никто не говорил. Их даже не спрашивали. И этого я вообще не понимаю. Признали матч договорным, а сдавал один Деркунский? Где остальные?

***

– Я понял твою позицию, но тебе не кажется, что она слишком шаткая? РФС признал матч договорняком, на тебя указали игроки СКА.

– А какая позиция у РФС? Просто мутная и нелогичная. У них нет ничего, кроме фразы «Нам так сказали». Им кто-то что-то про меня сказал – и на основании этого они приняли решение. Но разве без суда так можно делать? Они на всю жизнь отстранили меня от футбольной деятельности. Наверное, увидели, что сейчас нигде не играю, что за меня никто не попросил, и решили дать пожизненное. За 5 минут какой-то Заморин прочитал решение.

Хотя еще раз повторяю: нет ни одного факта, чтобы отстранять меня от футбола. На КДК сказали, что Джоси Дзауров и я играли в «Краснодаре». Спросили: «Подтверждаешь?» – «Да, подтверждаю. Мы были вместе в академии: он – 2002 года, я – 2001-го». И что из этого?

– Вашу переписку не показывали?

– Нет. Кроме слов – ничего. Ничего близко к фактам.

– Биллинг звонков?

– Нет.

– Твоя связь с Деркунским как-то обозначена?

– Нет. Он им сказал: «Я с Пидлисняком вообще не общался. Мы не дружили, ничего».

– Что ты будешь делать дальше?

– Обжаловать, искать юриста. Но сначала надо дождаться бумагу от РФС.

– Какие сейчас эмоции?

– Разочарование из-за несправедливости. Из-за того, как себя ведут люди. Видно, как они подходят к делу. А это не просто сотрудники РФС, а одни из главных людей там. Но если такое руководство, о каком футболе говорить в России?

– Ты считаешь, что все придумано?

– Я не говорю про всю ситуацию, а только о себе. Сказали, что я участвовал в сговоре игроков. Но я не участвовал в сговоре. Никаких связей с теми, кто сдает матч или договаривается, у меня не было. Это знают все, кто со мной знаком. Я далек от этой темы.

– Ты говоришь, что не участвовал в договорняке. Джоси наверняка тоже скажет мне, что не участвовал. Скорее всего, все остальные – тоже. Но как быть с тем, что есть договорняк, который признал РФС?

– Я говорю про себя. Против меня нет ни одного факта и доказательства. Даже никакого подозрения на доказательство. И вдруг – пожизненное.

– Думаешь, в РФС сидят мифологи? Им ведь невыгодно просто так признавать договорняки и обвинять людей.

– Почему РФС невыгодно? Вы прекрасно знаете, сколько лет назад создали комитет, который отвечает за договорные матчи. И сколько дел было раскрыто. Ноль? (до этого случая – одно – Sports.ru) Когда-то же надо работать, потому что на них наседают со всех сторон: «Вы ничего не делаете». Самый главный клоун кто? Железнов (глава департамента защиты игры, созданного в 2019 году – Sports.ru).

Перед нашим разговором я смотрел, кто такой Железнов, кто остальные люди. Они же сидят и ничего не делают. Им нужно что-то раскрыть. Вот они и раскрыли. Заработали плюс.

– То есть РФС придумал дело?

– Я не могу утверждать, что это случилось на ровном месте. Не могу говорить, что не было договорного матча. Но как мне видится по факту: люди, которые занимаются этими делами…

Сколько фактов уже выходило по тому же Железнову, РФС… Какие-то сумасшедшие деньги заносятся за то, что они закрывают дела. А тут решили отыграться на ком-то. Кого-то спасли, на кого-то перекинули.

– Ты про что? Какие деньги заносятся?

– Прочитайте статьи в интернете про Олега Железнова.

– На каких сайтах?

– Секунду... Вот: «Договорняки в отечественном футболе совершаются с молчаливого согласия РФС. Стоимость молчания – от 80 тысяч долларов». Статья от 22 ноября 2022 года.

Я скину вам ссылку. Там написано, кто курирует этих всех железновых, кто закрываем им рты деньгами. Прочитав это, я перестал удивляться тому, как уверенно они говорили на КДК, несмотря на отсутствие фактов. Они не хотели слушать, просто свое решение вынесли.

– Но дальше материалы пойдут в Следственный комитет. Вряд ли РФС отправит туда фейк.

– Это понятно: если будут доказательства, то как с ними спорить? Но я говорю про себя: я ни в чем не участвовал, никого не подговаривал. Доказательства моей вины невозможно найти.

Еще вчера с утра я не ожидал, что так будет. Из-за этого даже не подготовился к КДК, не позвал никакого юриста. Я вообще не углублялся в тему. Сейчас на телефон пришло сообщений 50: «Руслан, что такое? Там же фигурировали другие люди». Все в шоке. У меня самого нет слов.

– Ты много раз сказал про людей, которые фигурировали в деле, но про которых не сказали на КДК. Кто они?

– Номера 47, 55 и 2 (Андямов, Быков и Ягьяев – Sports.ru).

Все есть в деле. 20 апреля Даниил Заморин скинул мне сообщение с вызовом на КДК и материалами дела. В материалах есть «протокол заседания рабочей группы по анализу игры «Салют» Белгород – «СКА-Хабаровск-2».

Цитирую: «Просмотр и анализ игры выявил, что действия ряда игроков Хабаровска на протяжении всего матча не в полной мере отвечали принципам спортивной борьбы. Действия игрока под номером 3 (Деркунский – Sports.ru) классифицируются как противоречащие… Действия игроков под номерами 47, 2 и 55 носили пассивных характер в нескольких эпизодах».

Сегодня я не услышал ни одной фамилии, кроме Деркунского.

Не хочется отставлять это просто так. Если все замолчится, люди подумают, что РФС красиво раскрыл дело.

Sports.ru пытался связаться с другими участниками дела, но они не вышли на связь

После разговора с Русланом Пидлисняком Sports.ru связался с Джоси Дзауровым. Бывший игрок «Ессентуков» согласился дать интервью и предложил созвониться через пару часов.

В назначенное время Дзауров ответил, что находится в дороге. Из-за плохой связи он попросил перенести созвон на утро.

С утра Дзауров написал, что разрывает контракт с «Электроном» (клуб ПФЛ из Новгорода, куда он перешел зимой) и не может говорить. Он предложил ответить на вопросы в письменном виде или перезвонить, когда закончит все дела.

Защитник «СКА-Хабаровск-2» Денис Деркунский не ответил на сообщение.

***

Sports.ru также запросил интервью председателя КДК РФС Артура Григорьянца, который присутствовал на заседании в среду и от имени РФС объявлял о дисквалификациях. Григорьянц отказался от общения и заявил, что «все комментарии дал на брифинге».

Фото: ФК «Салют Белгород»; fckrasnodar.ru; azerisport.com