  • Пакета о расизме: «Те, кто знаком с Винисиусом, знают, что у него доброе сердце. Он жертва. Надеемся, что этому как можно скорее придет конец. Это зашло слишком далеко»
67

Лукас Пакета: «Фламенго» поддерживает Винисиуса.

Полузащитник «Фламенго» Лукас Пакета поддержал вингера «Реала» Винисиуса на фоне расистского скандала.

УЕФА ранее временно отстранил форварда «Бенфики»Джанлуку Престианни после инцидента с бразильским футболистом. Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной».

«Мы много общаемся, и очень грустно, что нам до сих пор приходится переживать и видеть то, что происходит с Вини. Те, кто с ним знаком, знают, что у него доброе сердце.

Люди возлагают на него бремя, которое он не должен нести. Он жертва. Я, вся команда «Фламенго» и весь персонал поддерживают Вини.

Мы надеемся, что этому как можно скорее придет конец. Это зашло слишком далеко», – сказал Лукас Пакета.

УЕФА отстранил Престианни на матч с «Реалом». Чтобы избежать нового скандала с Винисиусом

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN Brazil
67 комментариев
Винисиус должен извиниться
Мне вот интересно почему не обсуждается ситуация до того как Престианни прикрыв футболкой что-то сказал, в Инстаграме и тик токе уже вышли сотни видео где этот провокатор вини выругался несколько раз возле Престианни, почему этому негру всё можно, но если ему ответишь вся толерантная куча всплывает наружу
Ответ Alan Dutch
Мне вот интересно почему не обсуждается ситуация до того как Престианни прикрыв футболкой что-то сказал, в Инстаграме и тик токе уже вышли сотни видео где этот провокатор вини выругался несколько раз возле Престианни, почему этому негру всё можно, но если ему ответишь вся толерантная куча всплывает наружу
ща время такое, кто первым заплачет тот и прав))))
Ответ WarriorWarrior911
ща время такое, кто первым заплачет тот и прав))))
Причём белый цисгендерный мужчина в целом не имеет опции "заплакать"
Он играющий РОЛЬ жертвы. Это другое.
Ответ mit-byer
Он играющий РОЛЬ жертвы. Это другое.
Абсолютно согласен.
В последнее время стало модным подменять понятия.
Да что этот лудоман себе позволяет
Ответ melmi
Да что этот лудоман себе позволяет
Так он, поди, ещё и ставочку зарядил на дискву Престианни😁
Мы тоже на это надеемся, что Винисиус проводит последний сезон в топ-лигах!
Ответ Серый
Мы тоже на это надеемся, что Винисиус проводит последний сезон в топ-лигах!
Всё верно. Терпила должен переезжать на Африканский континент и желательно в женскую лигу.
Все черные, коричневые, цвета маренго топят за своего. Тупые белые идут на поводу у них. Как жаль, что такие находятся даже здесь.
"Те, кто знаком с Винисиусом, знают, что у него доброе сердце" - аргумент.

"Те, кто знаком с Престианни, знают, что у него доброе сердце" - не аргумент. Понимать надо
Этому добряку дай волю, он всех судей и часть соперников сожрёт без соли и обжарки. На лице написано - людоед.
С Винисиусом в одной команде играет черный как смоль и очень добрый внутри Рюдигер, и у него никогда таких проблем не возникало и уверен не возникнет. Хотя на поле порой он ведёт себя как мразь.
Ответ Dr0n-61Rus-
С Винисиусом в одной команде играет черный как смоль и очень добрый внутри Рюдигер, и у него никогда таких проблем не возникало и уверен не возникнет. Хотя на поле порой он ведёт себя как мразь.
Потому-что он большой и страшный :)
А Вини - сыночка-корзиночка без интеллекта.
Оправдывать расизм безусловно не стоит, но и конкретно Винисиус отнюдь не жертва. Он сам максимально токсичный. Это видно и по его поведению на публике, да и с тренерами он скандалит. Вокруг него постоянно какая-то аура скандала.
Ответ Isshin88
Оправдывать расизм безусловно не стоит, но и конкретно Винисиус отнюдь не жертва. Он сам максимально токсичный. Это видно и по его поведению на публике, да и с тренерами он скандалит. Вокруг него постоянно какая-то аура скандала.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
И сдвоенная буква S. Дело раскрыто 😂
