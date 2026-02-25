Пакета о расизме: «Те, кто знаком с Винисиусом, знают, что у него доброе сердце. Он жертва. Надеемся, что этому как можно скорее придет конец. Это зашло слишком далеко»
Полузащитник «Фламенго» Лукас Пакета поддержал вингера «Реала» Винисиуса на фоне расистского скандала.
УЕФА ранее временно отстранил форварда «Бенфики»Джанлуку Престианни после инцидента с бразильским футболистом. Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной».
«Мы много общаемся, и очень грустно, что нам до сих пор приходится переживать и видеть то, что происходит с Вини. Те, кто с ним знаком, знают, что у него доброе сердце.
Люди возлагают на него бремя, которое он не должен нести. Он жертва. Я, вся команда «Фламенго» и весь персонал поддерживают Вини.
Мы надеемся, что этому как можно скорее придет конец. Это зашло слишком далеко», – сказал Лукас Пакета.
УЕФА отстранил Престианни на матч с «Реалом». Чтобы избежать нового скандала с Винисиусом
В последнее время стало модным подменять понятия.
"Те, кто знаком с Престианни, знают, что у него доброе сердце" - не аргумент. Понимать надо
А Вини - сыночка-корзиночка без интеллекта.