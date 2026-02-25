  • Спортс
195

«Аталанта» разгромила «Боруссию» (4:1) благодаря голу Самарджича с пенальти на 98-й и выбила «Дортмунд» из ЛЧ по сумме двух матчей!

«Аталанта» победила «Боруссию» Дортмунд в матче Лиги чемпионов.

«Аталанта» обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Адзурри д′Италия».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джанлука Скамакка открыл счет на 5-й минуте. Давиде Дзаппакоста забил на 45-й. Марио Пашалич сделал счет разгромным на 57-й. Карим Адейеми отыграл один мяч на 75-й.

На 98-й минуте Лазар Самарджич сделал счет разгромным ударом с пенальти. Перед этим за фол в штрафной Рами Бенсебайни получил вторую желтую карточку, а Нико Шлоттербек, оставшийся в запасе, получил красную карточку за поведение.

Бергамаски выиграли двухматчевое противостояние с общим счетом 4:3 и прошли в 1/8 финала.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
25 февраля 17:45, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
90’
+10’
Рюэрсон
  Самарджич
90’
+8’
90’
+7’
Бенсебайни
Скальвини
90’
+7’
90’
+7’
Н. Шлоттербек
Залевски   Сулемана
85’
Скальвини   Джимшити
77’
75’
  Адейеми
Колашинац   Аханор
73’
Скамакка   Крстович
72’
70’
Рюэрсон   Ян Коуто
70’
Беллингем   Адейеми
Хин
70’
69’
Фабиу Силва
60’
Брандт   Чуквуэмека
60’
Байер   Фабиу Силва
  Пашалич
57’
53’
Джан
2тайм
Перерыв
  Дзаппакоста
45’
13’
Бенсебайни
  Скамакка
5’
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Хин, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Белланова, Аханор, Сулемана, Спортьелло, Джимшити, Коссуну, Эдерсон, Росси, Муса, Вавассори, Крстович, Баккер
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Бенсебайни, Антон, Джан, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Инасио, Н. Шлоттербек, Забитцер, Ян Коуто, Озджан, Фабиу Силва, Майер, Бенкара, Реджани, Адейеми, Остшиньски, Чуквуэмека
Подробнее

Первый матч: 0:2

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
онлайны
195 комментариев
Просто хрестоматийный пример классической "Боруссии". Доминировать дома вообще без шансов, но не довести дело до разгрома, потом играть со спущенными рукавами имея преимущество и упустить его на ровном месте, попасть в психологический капкан после этого. Все как по инструкции. А ведь они еще на групповой стадии умудрились на ровном месте отдать кучу очков и выпали из восьмерки, которую спокойно могли обеспечивать. Обидно, что это на почти постоянной основе происходит.
Ответ Harryck
Просто хрестоматийный пример классической "Боруссии". Доминировать дома вообще без шансов, но не довести дело до разгрома, потом играть со спущенными рукавами имея преимущество и упустить его на ровном месте, попасть в психологический капкан после этого. Все как по инструкции. А ведь они еще на групповой стадии умудрились на ровном месте отдать кучу очков и выпали из восьмерки, которую спокойно могли обеспечивать. Обидно, что это на почти постоянной основе происходит.
У них ДНК лузеров. У меня почему-то уже лет 20 такое ощущение есть )
Ответ Harryck
Просто хрестоматийный пример классической "Боруссии". Доминировать дома вообще без шансов, но не довести дело до разгрома, потом играть со спущенными рукавами имея преимущество и упустить его на ровном месте, попасть в психологический капкан после этого. Все как по инструкции. А ведь они еще на групповой стадии умудрились на ровном месте отдать кучу очков и выпали из восьмерки, которую спокойно могли обеспечивать. Обидно, что это на почти постоянной основе происходит.
Если играть до конца, то можно и бундеслигу выиграть, а это Боруссии противопоказано
Начало итальянской ремонтады
Ответ Его Величество Златан
Начало итальянской ремонтады
Ты Нострадамус)
Ответ Его Величество Златан
Начало итальянской ремонтады
Ну в джувку как-то не верится, это сарай неплох
Кто тут говорит про пенальти что его нету правила изучайте, там игра была шипами, хоть голова, хоть нога, хоть жопа, это пенальти.
Ответ зак
Кто тут говорит про пенальти что его нету правила изучайте, там игра была шипами, хоть голова, хоть нога, хоть жопа, это пенальти.
Игрок Аталанты первый в мяч сыграл.
Ответ зак
Кто тут говорит про пенальти что его нету правила изучайте, там игра была шипами, хоть голова, хоть нога, хоть жопа, это пенальти.
Нельзя подошвой мяч обработать, серьезно? Человек башкой вниз полетел, кто ему доктор
Нападающий в пяти метрах от ворот по мячу не попадает , вратарь на последней секунде матча отдает мяч чужому возле своих ворот , только Дортмунд на такое способен
Ну хз, Бенсебайни ещё и красную... даже на уровне головы не играл ногой, так можно и головой в ноги кидаться атакующим игрокам- а если прилетит - то красные всем раздавать...
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну хз, Бенсебайни ещё и красную... даже на уровне головы не играл ногой, так можно и головой в ноги кидаться атакующим игрокам- а если прилетит - то красные всем раздавать...
Комментарий удален
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну хз, Бенсебайни ещё и красную... даже на уровне головы не играл ногой, так можно и головой в ноги кидаться атакующим игрокам- а если прилетит - то красные всем раздавать...
Согласен,Крстович сам намеренно полез в ноги Бенсебайни,жалко БД
Чудо-матч от Аталанты. Заслуженный проход дальше
Как обычно , план не пропустить два мяча а если пропустили дальше плана никакого нет . Зачем выходить обороняться против Аталанты , если вы просто сильнее как команда
Ответ Islam5550
Как обычно , план не пропустить два мяча а если пропустили дальше плана никакого нет . Зачем выходить обороняться против Аталанты , если вы просто сильнее как команда
Как раз как команда Аталанта лучше. По уровню исполнителей лучше Боруссия, так что не путай смыслы если не знаешь. Школа Гасперини
Ответ Darren&K
Как раз как команда Аталанта лучше. По уровню исполнителей лучше Боруссия, так что не путай смыслы если не знаешь. Школа Гасперини
Конкретно в этом матче ? В этом матче да , Аталанта выглядит сильнее , но в целом как команда Дортмунд сильнее . И Аталанта при Гасперини и сейчас это две разные команды, не знаю о какой школе ты говоришь
Игра головой по низколетящему мячу всегда считалась опасной игрой. Хрен пойми что сделали с правилами.
Ответ Pamir88
Игра головой по низколетящему мячу всегда считалась опасной игрой. Хрен пойми что сделали с правилами.
Судят дилетанты, по правилам дилетантов.
Боруссия своей «держисракой» абсолютно заслужила вылет
Ответ Дмитрий
За Аталанту!
Чем отличается сегодняшняя игра команды Серии А от вчерашней ?
Сегодня вынос желтого тела , а вчера был черно-синего ))
