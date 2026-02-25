Матч окончен
«Аталанта» разгромила «Боруссию» (4:1) благодаря голу Самарджича с пенальти на 98-й и выбила «Дортмунд» из ЛЧ по сумме двух матчей!
«Аталанта» победила «Боруссию» Дортмунд в матче Лиги чемпионов.
«Аталанта» обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
Игра проходила на стадионе «Адзурри д′Италия».
Джанлука Скамакка открыл счет на 5-й минуте. Давиде Дзаппакоста забил на 45-й. Марио Пашалич сделал счет разгромным на 57-й. Карим Адейеми отыграл один мяч на 75-й.
На 98-й минуте Лазар Самарджич сделал счет разгромным ударом с пенальти. Перед этим за фол в штрафной Рами Бенсебайни получил вторую желтую карточку, а Нико Шлоттербек, оставшийся в запасе, получил красную карточку за поведение.
Бергамаски выиграли двухматчевое противостояние с общим счетом 4:3 и прошли в 1/8 финала.
Первый матч: 0:2
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
