Тебас о Винисиусе: «Нашивки «Нет расизму» недостаточно для решения проблемы – нужно сделать больше. В Испании четыре человека были осуждены»

Хавьер Тебас высказался о расизме в адрес Винисиуса.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о расизме на фоне скандала с участием вингера «Реала » Винисиуса и форварда «Бенфики» Джанлуки Престианни.

«После инцидента с Винисиусом [в 2023 году в матче с «Валенсией»] мы изменили стратегию, потому что произошедшее расстроило.

В Испании четыре человека, которые оскорбляли Винисиуса, были осуждены и приговорены к тюремному заключению.

Мы создали специальную систему на стадионах, чтобы отслеживать расистские выкрики и сообщать о них – мы очень бдительны.

В Испании, по крайней мере, год назад у Винисиуса не было проблем с расизмом – хотя на стадионах тысячи людей. Но нам это удается, потому что мы проводим множество кампаний, повышаем осведомленность.

Что касается Лиги чемпионов, то простого размещения нашивки «Нет расизму» недостаточно для решения проблемы – нужно сделать больше. На наших стадионах люди могут сообщать об инцидентах.

Потому что на многих стадионах о них сообщают только те, кто находится рядом. Думаю, что другие соревнования должны работать и делать больше», – сказал Хавьер Тебас.