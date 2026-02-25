  • Спортс
27

Тебас о Винисиусе: «Нашивки «Нет расизму» недостаточно для решения проблемы – нужно сделать больше. В Испании четыре человека были осуждены»

Хавьер Тебас высказался о расизме в адрес Винисиуса.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о расизме на фоне скандала с участием вингера «Реала» Винисиуса и форварда «Бенфики» Джанлуки Престианни.

«После инцидента с Винисиусом [в 2023 году в матче с «Валенсией»] мы изменили стратегию, потому что произошедшее расстроило.

В Испании четыре человека, которые оскорбляли Винисиуса, были осуждены и приговорены к тюремному заключению. 

Мы создали специальную систему на стадионах, чтобы отслеживать расистские выкрики и сообщать о них – мы очень бдительны.

В Испании, по крайней мере, год назад у Винисиуса не было проблем с расизмом – хотя на стадионах тысячи людей. Но нам это удается, потому что мы проводим множество кампаний, повышаем осведомленность.

Что касается Лиги чемпионов, то простого размещения нашивки «Нет расизму» недостаточно для решения проблемы – нужно сделать больше. На наших стадионах люди могут сообщать об инцидентах.

Потому что на многих стадионах о них сообщают только те, кто находится рядом. Думаю, что другие соревнования должны работать и делать больше», – сказал Хавьер Тебас.

спорц, вчера был этап ЛЧ, а вся лента у вас опять в Винисиусе.
Сколько можно постить эти однотипные новости?
Пипец однако. Из расизма посадить в тюрьму. Ну это уже слишком жестко. Да, надо бороться, но это самое несерьезное преступление из всех возможных.
Ответ Galym Muratuly
Пипец однако. Из расизма посадить в тюрьму. Ну это уже слишком жестко. Да, надо бороться, но это самое несерьезное преступление из всех возможных.
Не ожидал что в дни ЛЧ, тему какого-то 🦍 был более обсуждаемим чем само ЛЧ. За ##### уже со своим Винисиусом.
Чёрное назвать чёрным - тюрьма, а белое белым - ни фига?)) Куда мир катится. И конечно я против раздельных питьевых фонтанчиков для б и ч , расизм я осуждаю, как и безумие , которое исходит от Винисиуса.
Тюремное заключение за оскорбление на стадионе или в соцсетях - это конечно перебор.
В тюрьму имеет смысл сажать только за что-то серьёзное.
Нет Винисиуса – нет 90% расизма в испанском футболе. Продать в эмираты – пусть там борются со своим расизмом.
Хватит уже выкладывать миллион мнений об этом эпизоде, заходишь на сайт 90% новостей об этом винисиусе достал !!!
Ответ Ильгар Бабаев
Хватит уже выкладывать миллион мнений об этом эпизоде, заходишь на сайт 90% новостей об этом винисиусе достал !!!
