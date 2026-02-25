Провал «Интера» в ЛЧ, победа СКА и поражение «Металлурга», бойкот церемонии открытия Паралимпиады из-за допуска россиян, игнорирование прессы Аделией Петросян и другие новости

1. «Буде-Глимт» в своем первом сезоне в Лиге чемпионов добрался уже до 1/8 финала, на стадии стыков дважды обыграв «Интер» (2:1 и 3:1). Миланцы, дошедшие до финала менее года назад, покидают турнир с 5 поражениями в 6 последних матчах. В других играх вторника «Атлетико» разгромил «Брюгге» (4:1), «Байер» и «Олимпиакос голов не забили, а «Ньюкасл» снова победил «Карабах» (3:2).

2. В FONBET КХЛ «Автомобилист» победил «Авангард» (5:1), «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), «Металлург» уступил «Северстали» (3:4 ОТ), СКА обыграл «Адмирал» (4:2), «Локомотив» одолел «Динамо» Москва (3:1).

3. Паралимпийский комитет Финляндии решил бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр – 2026 в Италии из-за допуска россиян. Об этом решении также объявляли делегации Украины, Чехии, Литвы и Эстонии.

4. «Бруклин» проиграл «Далласу» (114:123) в матче чемпионата НБА, Егор Дёмин набрал 3 очка и сделал 5 подборов. Результаты игрового дня – здесь .

5. Евгения Крупицкая выиграла гонку на 10 километров классикой с раздельным стартом на чемпионате России по лыжам. Александр Большунов стал победителем мужской гонки.

6. Продолжаются разборки, связанные с конфликтом Джанлуки Престианни с Винисиусом Джуниором: вингер «Бенфики» планирует сообщить УЕФА, что соперник назвал его карликом, Тибо Куртуа призывает общество поумнеть, президент португальского клуба Руй Кошта убеждает публику, что расист не смог бы играть за «орлов».

7. «Ростсельмаш» приостанавливает спонсирование «Ростова» в связи с «текущей экономической ситуацией». Клуб Мир РПЛ получал от спонсора 100 млн рублей в год.

8. Фигуристка Аделия Петросян не стала общаться с журналистами в аэропорту после возвращения с Олимпиады-2026. Во Внуково спортсменку ждали представители СМИ, но она и ее мама прошли мимо.

9. ЦСКА рассматривает возможность трансфера экс-хавбека «Барселоны» и «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, ставшего свободным агентом. Переговоры уже состоялись , шансы оформить переход невысокие.

10. Министр спорта России Михаил Дегтярев возглавил рейтинг 12 главных людей российского футбола в 2025 году, представленный шоу «Это футбол, брат!». Сергей Галицкий и Алексей Миллер попали в первую тройку.

11. Рид Буше может не вернуться в «Автомобилист» до конца сезона. Форвард улетел в США на свадьбу брата и роды жены.

12. В Международном союзе конькобежцев (ISU) не обсуждали совместное выступление российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на гала-шоу на Олимпиаде-2026. Петросян и Гуменник заняли 6-е места в личном турнире, Аделию пригласили принять участие в гала-шоу, Петра – нет.

13. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенес операцию из-за проблем с сердцем. Ранее ему стало плохо во время гонки на Олимпиаде.

14. Главный тренер мужской сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игорь Медвед пропустит этапы Кубка мира в Кульме и Лахти. Ранее специалист был лишен аккредитации на Олимпиаде-2026 в Италии за распитие алкоголя.

15. Ассистент Дика Адвоката сообщил , что 78-летний специалист завершил тренерскую карьеру. Недавно легенде «Зенита» пришлось уйти из сборной Кюрасао из-за проблем со здоровьем у его дочери.

Цитаты дня

Семак против ужесточения лимита: «Хотите увеличить количество россиян на 20 человек – просто расширьте РПЛ до 18 клубов. Зато будем конкурентоспособны в Европе»

Ротенберг бросил вызов сборной США от имени сборной России, поздравив с победой на ОИ: «Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!»

Волков о марафоне на Олимпиаде-2026: «Любого российского лыжника туда привези, все равно пьедестал был бы норвежским»

Генич прекратил общаться с тренером «Спартака» Романовым из-за информации о Солари: «Он посчитал, что есть элемент предательства. На него стали косо смотреть»

Даниил Глейхенгауз: «Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень»

Губерниев о «весна – осень»: «Люди, переводившие чемпионат на систему, при которой играют в сугробах, думали не о футболе, а о кошельке. Трава выросла – не играем, снег навалил – пожалуйста»

Экс-судья Кастрилли: «УЕФА отстранила Престианни без доказательств? Вот что значит уровень деградации, от которого страдает Европа. Это дошло до футбола»

Тренер «Зенита» Карминати: «Прочитал «Тихий Дон» и «Архипелаг ГУЛАГ» – на английском и итальянском языках, правда. Очень понравилось»

Татьяна Тарасова: «Чтобы Тутберидзе достичь моего уровня, ей необходимы еще медали Олимпиад»

Спортдиректор «Локо» об уходе Баринова в ЦСКА: «Обиделся на что-то или нет – никто не знает. От нас было сумасшедшее предложение, но он выбрал другой клуб. Мы сделали все, чтобы его оставить»

Ринат Дасаев: «Наши вратари – катастрофа. Не знаю, почему советскую школу взяли и похерили – она была одной из лучших в мире. Чех, Таффарел говорили: «Мы учились на Дасаеве»

Ротенберг о США на ОИ: «В Мичигане развивают игроков, оттуда идет их золото. Мы изучили мичиганский опыт, это наши наработки. Американцы их скопировали, но оригинал всегда лучше»

Эммануэль Макрон: «Олимпиада-2030 во Франции станет знаменательной. Так же грандиозно, как и в 2024-м»