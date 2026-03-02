  • Спортс
  Лапорта собрал 8171 подпись для регистрации на выборах президента «Барсы». У Фонта 5144, у Сирии – 2840. Вилажоана с 1621 подписью не станет официальным кандидатом
Лапорта собрал 8171 подпись для регистрации на выборах президента «Барсы». У Фонта 5144, у Сирии – 2840. Вилажоана с 1621 подписью не станет официальным кандидатом

Лапорта собрал больше всех подписей перед выборами президента «Барсы».

Стало известно количество подписей, собранных в поддержку кандидатов на выборах в президенты «Барселоны». Порог для официальной регистрации составляет 2237 подписей.

Больше всех подписей представил экс-глава клуба Жоан Лапорта – 8171. На прошлых выборах в 2021 году ему удалось собрать 10272 подписи.

Виктор Фонт, поддержанный экс-тренером «блауграны» Хави, собрал 5144 подписи. Его также поддержал Уильям Мэддок, который собрал 9 подписей.

Воспитанник «Барсы» Марк Сирия представил 2840 подписей в свою поддержку.

Экс-члену совета директоров «Барселоны» Хави Вилажоане удалось набрать 1621 подпись. Таким образом, он не сможет стать официально зарегистрированным кандидатом.

Еще один кандидат Даниэль Хуан представил лишь 84 подписи.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Эх, а могли бы просто подписи конкурентов признать недействительными из-за плохого почерка , неправильной прописки и т.д
Кто эти люди голосующие за Фонта ?
Как вообще столько людей за Фонта проголосовало, он же несет лютую пургу постоянно.
Ну то есть уже понятно кто какие места займет на выборах
У Сирии? аль-Джулани баллотируется в президенты Барселоны?😂
Если бы темнейший участвовал, то было бы лям минимум
Победит, однозначно 👍🏽
Аксиома Эскобара))
