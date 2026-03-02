У «Спартака» xG 3,09 в матче с «Сочи» – самый высокий показатель в сезоне и в гостевых матчах за полтора года
«Спартак» показал лучший xG в гостях за полтора года.
«Спартак» показал самый высокий xG в сезоне в матче с «Сочи».
В выездном матче 19-го тура Мир РПЛ в понедельник красно-белые одержали победу со счетом 3:2.
Показатель ожидаемых голов «Спартака» в сегодняшнем матче составил 3,09. Это самый высокий xG московского клуба в нынешнем сезоне, а также лучший результат команды в гостевых матчах за последние полтора года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Результативность бы подтянуть
Результативность бы подтянуть
Ну это такое, сегодня xG, завтра голы, бывает когда не прёт, дело поправимое, с Акроном вообще может всё залетит мыслемое и немыслимое. Главное подходы есть и видно как хотят входить в штрафную и завершать, это не тупые навесы. Карседо научит, если не начнут вмешиваться всякие там 3-и силы...
Результативность бы подтянуть
Да нормально все, на 3 гола создали моментов, 3 забили
Какой смысл в хG если var нивелирует все твои усилия.
3G в проблемных регионах есть! ждем 4G
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем