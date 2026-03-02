  • Спортс
У «Спартака» xG 3,09 в матче с «Сочи» – самый высокий показатель в сезоне и в гостевых матчах за полтора года

«Спартак» показал лучший xG в гостях за полтора года.

«Спартак» показал самый высокий xG в сезоне в матче с «Сочи».

В выездном матче 19-го тура Мир РПЛ в понедельник красно-белые одержали победу со счетом 3:2.

Показатель ожидаемых голов «Спартака» в сегодняшнем матче составил 3,09. Это самый высокий xG московского клуба в нынешнем сезоне, а также лучший результат команды в гостевых матчах за последние полтора года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Результативность бы подтянуть
Ответ ПравдоРуб
Результативность бы подтянуть
Ну это такое, сегодня xG, завтра голы, бывает когда не прёт, дело поправимое, с Акроном вообще может всё залетит мыслемое и немыслимое. Главное подходы есть и видно как хотят входить в штрафную и завершать, это не тупые навесы. Карседо научит, если не начнут вмешиваться всякие там 3-и силы...
Ответ ПравдоРуб
Результативность бы подтянуть
Да нормально все, на 3 гола создали моментов, 3 забили
Какой смысл в хG если var нивелирует все твои усилия.
3G в проблемных регионах есть! ждем 4G
