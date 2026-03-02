У «Спартака» xG 3,09 в матче с «Сочи» – самый высокий показатель в сезоне и в гостевых матчах за полтора года

«Спартак» показал лучший xG в гостях за полтора года.

«Спартак» показал самый высокий xG в сезоне в матче с «Сочи ».

В выездном матче 19-го тура Мир РПЛ в понедельник красно-белые одержали победу со счетом 3:2.

Показатель ожидаемых голов «Спартака » в сегодняшнем матче составил 3,09. Это самый высокий xG московского клуба в нынешнем сезоне, а также лучший результат команды в гостевых матчах за последние полтора года.