Рафинья об ответном матче с «Атлетико» в Кубке после 0:4: «1% вероятности, 99% веры»

Рафинья о матче с «Атлетико» в Кубке: 1% вероятности, 99% веры.

Вингер «Барселоны» Рафинья обратился к болельщикам в соцсетях перед ответным матчем с «Атлетико » в Кубке Испании.

Второй полуфинальный матч пройдет на «Камп Ноу» во вторник, 3 марта. В первой игре каталонцы уступили со счетом 0:4.

«1% вероятности, 99% веры. Рассчитываем на вас💙❤️», – написал Рафинья .