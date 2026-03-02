20

Рафинья об ответном матче с «Атлетико» в Кубке после 0:4: «1% вероятности, 99% веры»

Рафинья о матче с «Атлетико» в Кубке: 1% вероятности, 99% веры.

Вингер «Барселоны» Рафинья обратился к болельщикам в соцсетях перед ответным матчем с «Атлетико» в Кубке Испании.

Второй полуфинальный матч пройдет на «Камп Ноу» во вторник, 3 марта. В первой игре каталонцы уступили со счетом 0:4.

«1% вероятности, 99% веры. Рассчитываем на вас💙❤️», – написал Рафинья.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Рафиньи
logoАтлетико
logoБарселона
logoЛа Лига
logoКубок Испании
соцсети
logoРафинья Диас
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уверен Барселона может 4 забить, но с этой защитой не пропустить от АТМ очень сложно будет
Ответ
Уверен Барселона может 4 забить, но с этой защитой не пропустить от АТМ очень сложно будет
Тут не в защите дело, а в стиле игры. Барселона на максимум нацелена на атаку, на постоянные поиски моментов. Она очень сильно рискует, но пользы от этого гораздо больше, чем вреда. Отыграть 0-4 практически невозможно, ведь для того, чтобы совершить камбэк, недостаточно сыграть идеальный матч — нужно еще и везение. Может ли Барса сыграть идеальный матч? Эта Барселона может. Повезет ли ей? Это уже другой вопрос, на который ответа нет. В целом, я сильно не расстроюсь, если вылетят. Главное, чтобы на команду это не повлияло
Когда сильно хочешь, можно и 146% замутить
ну собственно, если одна команда может забить 4 гола, почему другая не может? прецеденты были
не стал ездить по ушам, а сказал как есть! молоток, осталось ему самому проснуться, а то после травм никак не выйдет на свой уровень
10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will
Мне кажется Симеоне этот 1% распотрошит своим легендарным автобусом.
Ответ
Мне кажется Симеоне этот 1% распотрошит своим легендарным автобусом.
а зачем ему автобус? он просто будет играть как в прошлом матче и бегать в контры. Где вы находите этот автобус, я хз. Симеоне довел до совершенства контратаки против обороны Барселоны.
Ответ
а зачем ему автобус? он просто будет играть как в прошлом матче и бегать в контры. Где вы находите этот автобус, я хз. Симеоне довел до совершенства контратаки против обороны Барселоны.
И по этому слил столько матчей ?
Я бы сильно не вкладывался в этот матч, ла лига и лч важнее гораздо, лишь бы не перегорели, если не получится
Закосплеил Неймара 2017) сможет ли на поле повторить завтра?
от Рафы жду дубля
После проигрыша Псж 4:0, Неймар сделал такой же пост. Многие тогда смеялись в комментариях. FORCA BARCA!!! 💪🙏
Ответ
После проигрыша Псж 4:0, Неймар сделал такой же пост. Многие тогда смеялись в комментариях. FORCA BARCA!!! 💪🙏
в том матче судья был заинтересован финансово
