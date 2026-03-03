Чемпионат Испании. «Реал» играет с «Хетафе»

Проходят матчи 26-го тура Ла Лиги.
В пятницу в рамках 26-го тура Ла Лиги «Леванте» победил «Алавес» (2:0).
В субботу «Барселона» разгромила «Вильярреал» (4:1), «Мальорка» уступила «Сосьедаду» Арсена Захаряна (0:1), «Атлетико» в гостях победил «Овьедо» (1:0).
В понедельник «Реал» встречается с «Хетафе».
Чемпионат Испании
26-й тур
Александер-Арнолд Карвахаль
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Алаба, Рюдигер, Александер-Арнолд, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Карвахаль, Фран Гарсия, Хейсен, Мануэль Анхель, Паласиос, Мастантуоно, Родриго, Местре, Менди, Браим Диас, Сестеро, Лунин
Хетафе:
Сория, Рико, Иглесиас, Ромеро, Дуарте, Боселли, Фемения, Арамбарри, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Мартин, Летачек, Ньом, Бирманчевич, Рикельме, Лисо, Абкар, Монтес, Хави Муньос, Санкрис
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Рагубер, Кортес, Карлос Альварес, Оласагасти, Тунде, Ромеро
Запасные: Ури Рей, Лосада, Эспи, Этта-Эйонг, Маттурро, Абед, Пампин, Виктор Гарсия, Моралес, Куньят, Перес, Венседор
Алавес:
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Аленья, Антонио Бланко, Перес Идальго, Ибаньес, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Бенавидес, Р. Фернандес, Денис Суарес, Гевара, Гарсес, Диабате, Маньяс, Гуриди, Реббаш, Энрикес, Калебе
Альваро Гарсия Франсиско Перес
Руис де Галаррета Рего Мора
Райо Вальекано
Баталья, Эспино, Менди, Лежен, Рациу, Гумбау, Сисс, Альваро Гарсия, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос
Запасные: Балиу, Нтека, Карденас, Чаваррия, Луис Фелипе, Диас, Трехо, Унаи Лопес, Франсиско Перес, Оскар Валентин, Алеман, Мартин
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Аресо, Руис де Галаррета, Хаурегисар, Унаи Гомес, Сансет, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Падилья, Бойро, Наварро, Рего Мора, Горосабель, Лекуэ, Санчес, Беренгер, Паредес, Весга, Серрано, Исета
Ферран Торрес Левандовски
Барселона
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, Берналь, Фермин Лопес, Рафинья, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Педри, Касадо, Левандовски, Аллер, Маркес, Бардагжи, Рэшфорд, Шченсны, Жоау Канселу, Араухо
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Айосе Перес, Микаутадзе
Запасные: Парехо, Парти, Бьюкенен, Олувасейи, Педраса, Гонсалес, Тенас, Фриман, Марин
Мальорка
Роман, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Саму Кошта, Маскарель, Дардер, Виржили, Мурики, Фернандес
Запасные: Лувумбу, Льябрес, Куэльяр, Морей, Торре, Калумба, Тони Лато, Лопес, Бергстрем, А. Санчес, Морланес, Пратс
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Субельдия, Серхио Гомес, Арамбуру, Туррьентес, Горрочатеги, Захарян, Солер, Гедеш, Ойарсабаль
Запасные: Каррикабуру, Бейтиа, Эррера, Сучич, Уэсли, Марреро, Муньос, Элустондо, Фольгадо, Мартин, Марин, Барренечеа
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Кальво, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Шаира, Рейна, Хассан, Виньяс
Запасные: Молдован, Альхассан, Лукас Аихадо, Diego Espinosa García de Muro, Борбас, Касорла, Дендонкер, Илич, Pablo Menéndez Agudín, Фернандес, Коломбатто, Форес
Атлетико:
Облак, Ле Норман, Хименес, Диас дель Ромо, Молина, Алекс Баэна, Кардозо, Мендоса, Альмада, Лукман, Серлот
Запасные: Ганцко, Коке, Варгас, Муссо, Альварес, де Луис, Лангле, Пубиль, Гризманн, Руджери, Льоренте, Симеоне
Эльче
Дитуро, Бигас, Аффенгрубер, Петро, Фебас, Валера, Агуадо, Сепеда, Моренте, Андре Силва, Рафа Мир
Запасные: Мартим Нету, Педроса, Виктор Чуст, Сангаре, Пенья, Дональд, Редондо, А. Родригес, Боаяр, Вильяр, Хосан, Диангана
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Экспосито, Милья, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Кике Гарсия
Запасные: Санчес, Салинас, Нгонж, Фернандес, Фортуньо, Калеро, Пикель, Каррерас, Тристан, Рубио, Терратс
Рубен Гарсия Рауль Гарсия
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Нуньес, Тьерри Коррейя, Риоха, Гидо Родригес, Герра, Рамазани, Угринич, Садик
Запасные: Хесус Васкес, Пепелу, Сантамария, Абриль, Данджума, Дуро, Риверо, Андре Алмейда, Таррега, Диего Лопес, Раба, Оторби
Осасуна:
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Монкайола, Торро, Моро, Рубен Гарсия, Муньос, Будимир
Запасные: Хуан Крус, Бретонес, Фернандес, Бойомо, Осамбела, Барха, Мойсес Гомес, Аргибиде, Муньос, Рауль Гарсия
Бетис
Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Фидальго, Рока, Форнальс, Эззальзули, Эрнандес, Антони
Запасные: Деосса, Альтимира, Чими Авила, Бакамбу, Бельерин, Рикельме, Гарсия, Бартра, Адриан, Лопес, Фирпо, Ортис
Севилья:
Влаходимос, Салас, Аспиликуэта, Гудель, Санчес, Хуанлу Санчес, Суасо, Соу, Агуме, Кармона, Адамс
Запасные: Нюланд, Мартинес Гауна, И. Ромеро, Фабиу Кардозу, Менди, Пеке, Эджуке, Янузай, Сьерра, Гаттони, Кастрин, Буэно
Жирона
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Бельтран, Хиль, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Мартин, Абель Руис, Франсес, Рока, Унаи, Крапивцов, Давид Лопес, Эчеверри, Бланко, Курума
Сельта:
Раду, Домингес, Айду, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Роман, Мингеса, У. Альварес, Фер Лопес, Жуджла
Запасные: Сотело, Аспас, Фернандес, Нуньес, Сведберг, Антаньон, Эль-Абделлауи, Руэда, Ристич, Лаго, Вильяр, Весино
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сколько пассажиров уровня дай Бог того же Хетафе! Гонсало, Х-сен, Асенсио, Питарчи эти, переоцененный Гюлер, мертвый Трент, бестолковый Мастантуоно. Это просто мусор, на который сколько футболок Реала не надень, играть не научатся
Ну , а Ямалю красивой и главное результативной игры. Одну , две голевых передач ждём от него. Пора становиться лучшим ассистентом не только в Ла Лиге , но и в топ- 5 лиг Европы. Да и голешников от него тоже очень приочень ждём . Тем более , что особенно в последнее время , они у него очень красивыми получаются (чем-то он этим напоминает Эль Пистолеро , тот некрасивых забивать не умел.)))
Вот пенсионер крашенный Гризманн самое то
Вышел не поле и все на отвали делает, ни одного адекватного действия