Live
43

Чемпионат Испании. «Реал» играет с «Хетафе»

Проходят матчи 26-го тура Ла Лиги.

В пятницу в рамках 26-го тура Ла Лиги «Леванте» победил «Алавес» (2:0).

В субботу «Барселона» разгромила «Вильярреал» (4:1), «Мальорка» уступила «Сосьедаду» Арсена Захаряна (0:1), «Атлетико» в гостях победил «Овьедо» (1:0).

В понедельник «Реал» встречается с «Хетафе».

Чемпионат Испании

26-й тур

Ла Лига Испания. 26 тур
2 марта 20:00, Сантьяго Бернабеу
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Хетафе
Матч окончен
90’
+7’
Лисо
Мастантуоно
90’
+5’
Винисиус Жуниор
90’
+4’
Альваро Каррерас
90’
+4’
90’
+1’
Сатриано   Абкар
Тчуамени   Браим Диас
87’
84’
Сатриано
79’
Лисо
Тчуамени
71’
69’
Васкес   Мартин
Гюлер   Мастантуоно
69’
Хейсен
68’
64’
Рико
58’
Фемения   Лисо
Александер-Арнолд   Карвахаль
55’
Алаба   Хейсен
55’
Питарч   Родриго
55’
2тайм
Перерыв
39’
  Сатриано
35’
Арамбарри
8’
Фемения
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Алаба, Рюдигер, Александер-Арнолд, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Карвахаль, Фран Гарсия, Хейсен, Мануэль Анхель, Паласиос, Мастантуоно, Родриго, Местре, Менди, Браим Диас, Сестеро, Лунин
1тайм
Хетафе:
Сория, Рико, Иглесиас, Ромеро, Дуарте, Боселли, Фемения, Арамбарри, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Мартин, Летачек, Ньом, Бирманчевич, Рикельме, Лисо, Абкар, Монтес, Хави Муньос, Санкрис
Подробнее
Ла Лига Испания. 26 тур
27 февраля 20:00, Сьюдад де Валенсия
Логотип домашней команды
Леванте
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Алавес
Матч окончен
  Эспи
90’
+7’
90’
+4’
Ибаньес
90’
+1’
Антонио Бланко   Бенавидес
90’
Перес Идальго   Реббаш
  Эспи
88’
88’
Сивера
80’
Бойе
Ромеро   Этта-Эйонг
79’
Тунде   Лосада
79’
72’
Аленья   Гевара
Кортес   Моралес
69’
63’
Тони Мартинес   Гарсес
61’
Аленья
61’
Парада
Рагубер   Ури Рей
58’
Карлос Альварес   Эспи
57’
Кортес
51’
2тайм
Перерыв
20’
Парада
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Рагубер, Кортес, Карлос Альварес, Оласагасти, Тунде, Ромеро
Запасные: Ури Рей, Лосада, Эспи, Этта-Эйонг, Маттурро, Абед, Пампин, Виктор Гарсия, Моралес, Куньят, Перес, Венседор
1тайм
Алавес:
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Аленья, Антонио Бланко, Перес Идальго, Ибаньес, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Бенавидес, Р. Фернандес, Денис Суарес, Гевара, Гарсес, Диабате, Маньяс, Гуриди, Реббаш, Энрикес, Калебе
Подробнее
Ла Лига Испания. 26 тур
28 февраля 13:00, Кампо де Вальекас
Логотип домашней команды
Райо Вальекано
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Атлетик
Матч окончен
Ахомаш   Алеман
86’
86’
Сансет   Санчес
86’
Хаурегисар   Весга
Ахомаш
85’
73’
Аресо   Горосабель
71’
Вивиан
Паласон   Диас
69’
65’
Сансет
Менди   Оскар Валентин
61’
Альваро Гарсия   Франсиско Перес
61’
Гумбау   Унаи Лопес
61’
59’
Руис де Галаррета   Рего Мора
47’
  И. Уильямс
46’
Унаи Гомес   Беренгер
2тайм
Перерыв
Паласон
40’
39’
Хаурегисар
  Де Фрутос
35’
Райо Вальекано
Баталья, Эспино, Менди, Лежен, Рациу, Гумбау, Сисс, Альваро Гарсия, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос
Запасные: Балиу, Нтека, Карденас, Чаваррия, Луис Фелипе, Диас, Трехо, Унаи Лопес, Франсиско Перес, Оскар Валентин, Алеман, Мартин
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Аресо, Руис де Галаррета, Хаурегисар, Унаи Гомес, Сансет, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Падилья, Бойро, Наварро, Рего Мора, Горосабель, Лекуэ, Санчес, Беренгер, Паредес, Весга, Серрано, Исета
Подробнее
Ла Лига Испания. 26 тур
28 февраля 15:15, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Вильярреал
Матч окончен
  Левандовски
90’
+1’
84’
Пепе   Олувасейи
80’
Комесанья   Парехо
80’
С. Кардона   Гонсалес
Ямаль   Бардагжи
73’
Рафинья   Рэшфорд
73’
  Ямаль
69’
68’
Педраса
67’
Айосе Перес   Бьюкенен
67’
Молейро   Педраса
Ферран Торрес   Левандовски
67’
Берналь   Араухо
67’
Ольмо   Педри
59’
Рафинья
56’
Флик
55’
55’
Гарсия Тораль
Берналь
53’
49’
  Гуйе
2тайм
Перерыв
  Ямаль
37’
  Ямаль
28’
Барселона
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, Берналь, Фермин Лопес, Рафинья, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Педри, Касадо, Левандовски, Аллер, Маркес, Бардагжи, Рэшфорд, Шченсны, Жоау Канселу, Араухо
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, С. Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Айосе Перес, Микаутадзе
Запасные: Парехо, Парти, Бьюкенен, Олувасейи, Педраса, Гонсалес, Тенас, Фриман, Марин
Подробнее
Ла Лига Испания. 26 тур
28 февраля 17:30, Сон Моиш
Логотип домашней команды
Мальорка
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Реал Сосьедад
Матч окончен
84’
Ойарсабаль   Марин
Виржили   Пратс
84’
Саму Кошта   Льябрес
84’
84’
Горрочатеги   Эррера
82’
Горрочатеги
Маффео   Морей
79’
Маскарель   Морланес
79’
Фернандес   Лувумбу
69’
67’
Арамбуру
63’
Захарян   Сучич
63’
Солер   Барренечеа
2тайм
Перерыв
36’
  Солер
Мальорка
Роман, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Саму Кошта, Маскарель, Дардер, Виржили, Мурики, Фернандес
Запасные: Лувумбу, Льябрес, Куэльяр, Морей, Торре, Калумба, Тони Лато, Лопес, Бергстрем, А. Санчес, Морланес, Пратс
1тайм
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Субельдия, Серхио Гомес, Арамбуру, Туррьентес, Горрочатеги, Захарян, Солер, Гедеш, Ойарсабаль
Запасные: Каррикабуру, Бейтиа, Эррера, Сучич, Уэсли, Марреро, Муньос, Элустондо, Фольгадо, Мартин, Марин, Барренечеа
Подробнее
Ла Лига Испания. 26 тур
28 февраля 20:00, Нуэво Карлос Тартьере
Логотип домашней команды
Реал Овьедо
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
90’
+4’
  Альварес
Начо Видаль   Лукас Аихадо
80’
Рейна   Касорла
80’
Шаира   Илич
72’
Хассан   Фернандес
72’
72’
Альмада   Льоренте
71’
Молина
Хави Лопес
71’
Фонсека   Коломбатто
65’
61’
Кардозо   Гризманн
61’
Серлот   Симеоне
61’
Мендоса   Коке
46’
Лукман   Альварес
2тайм
Перерыв
45’
Ле Норман
Начо Видаль
42’
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Кальво, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Шаира, Рейна, Хассан, Виньяс
Запасные: Молдован, Альхассан, Лукас Аихадо, Diego Espinosa García de Muro, Борбас, Касорла, Дендонкер, Илич, Pablo Menéndez Agudín, Фернандес, Коломбатто, Форес
1тайм
Атлетико:
Облак, Ле Норман, Хименес, Диас дель Ромо, Молина, Алекс Баэна, Кардозо, Мендоса, Альмада, Лукман, Серлот
Запасные: Ганцко, Коке, Варгас, Муссо, Альварес, де Луис, Лангле, Пубиль, Гризманн, Руджери, Льоренте, Симеоне
Подробнее
Ла Лига Испания. 26 тур
1 марта 13:00, Мартинес Валеро
Логотип домашней команды
Эльче
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Эспаньол
Матч окончен
Рафа Мир
90’
+8’
90’
+7’
Долан   Рубио
90’
+5’
Пикель
90’
+5’
Пикель
  Рафа Мир
90’
77’
Фернандес
76’
Экспосито   Терратс
76’
Кике Гарсия   Фернандес
Валера   Педроса
76’
74’
Экспосито
Сепеда   Диангана
73’
Андре Силва   А. Родригес
73’
Моренте   Хосан
66’
58’
Милья   Каррерас
58’
Лосано   Пикель
57’
  Ромеро
50’
У. Гонсалес
Бигас   Виктор Чуст
46’
2тайм
Перерыв
  Агуадо
42’
29’
Долан
7’
  Кике Гарсия
Эльче
Дитуро, Бигас, Аффенгрубер, Петро, Фебас, Валера, Агуадо, Сепеда, Моренте, Андре Силва, Рафа Мир
Запасные: Мартим Нету, Педроса, Виктор Чуст, Сангаре, Пенья, Дональд, Редондо, А. Родригес, Боаяр, Вильяр, Хосан, Диангана
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Ридель, Эль-Хилали, Экспосито, Милья, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Кике Гарсия
Запасные: Санчес, Салинас, Нгонж, Фернандес, Фортуньо, Калеро, Пикель, Каррерас, Тристан, Рубио, Терратс
Подробнее
Ла Лига Испания. 26 тур
1 марта 15:15, Месталья
Логотип домашней команды
Валенсия
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Осасуна
Матч окончен
90’
+5’
Барха
90’
+3’
Монкайола   Осамбела
Рамазани   Диего Лопес
90’
Садик   Дуро
90’
84’
Мойсес Гомес
81’
Торро   Мойсес Гомес
81’
Моро   Барха
81’
Эррандо   Хуан Крус
Угринич   Таррега
77’
Гайя   Хесус Васкес
77’
74’
Рубен Гарсия   Рауль Гарсия
  Рамазани
67’
65’
Эррера
Джемерт
58’
Риоха   Данджума
56’
2тайм
Перерыв
Гайя
30’
21’
Розье
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Джемерт, Нуньес, Тьерри Коррейя, Риоха, Гидо Родригес, Герра, Рамазани, Угринич, Садик
Запасные: Хесус Васкес, Пепелу, Сантамария, Абриль, Данджума, Дуро, Риверо, Андре Алмейда, Таррега, Диего Лопес, Раба, Оторби
1тайм
Осасуна:
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Монкайола, Торро, Моро, Рубен Гарсия, Муньос, Будимир
Запасные: Хуан Крус, Бретонес, Фернандес, Бойомо, Осамбела, Барха, Мойсес Гомес, Аргибиде, Муньос, Рауль Гарсия
Подробнее
Ла Лига Испания. 26 тур
1 марта 17:30, Ла Картуха
Логотип домашней команды
Бетис
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Севилья
Матч окончен
90’
Соу   Менди
90’
Хуанлу Санчес
85’
И. Ромеро
85’
  И. Ромеро
Натан
82’
Льоренте
75’
74’
Аспиликуэта   Янузай
Эрнандес   Бакамбу
70’
Фидальго   Альтимира
70’
70’
Санчес   И. Ромеро
62’
  Санчес
46’
Кармона   Эджуке
46’
Суасо   Мартинес Гауна
2тайм
Перерыв
  Фидальго
37’
Антони
24’
  Антони
16’
11’
Суасо
Бетис
Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Фидальго, Рока, Форнальс, Эззальзули, Эрнандес, Антони
Запасные: Деосса, Альтимира, Чими Авила, Бакамбу, Бельерин, Рикельме, Гарсия, Бартра, Адриан, Лопес, Фирпо, Ортис
1тайм
Севилья:
Влаходимос, Салас, Аспиликуэта, Гудель, Санчес, Хуанлу Санчес, Суасо, Соу, Агуме, Кармона, Адамс
Запасные: Нюланд, Мартинес Гауна, И. Ромеро, Фабиу Кардозу, Менди, Пеке, Эджуке, Янузай, Сьерра, Гаттони, Кастрин, Буэно
Подробнее
Ла Лига Испания. 26 тур
1 марта 20:00, Монтиливи
Логотип домашней команды
Жирона
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Сельта
Матч окончен
89’
Сведберг
А. Мартинес
89’
85’
Мингеса   Руэда
85’
Домингес   Фернандес
Эчеверри
81’
Ринкон   Рока
81’
Витцель   Эчеверри
73’
73’
Фер Лопес   Эль-Абделлауи
Ванат   Абель Руис
73’
73’
Жуджла   Антаньон
70’
  Рейс
Хиль   Мартин
65’
Лемар   Унаи
64’
59’
У. Альварес   Сведберг
58’
  Жуджла
2тайм
Перерыв
42’
Жуджла
  Ванат
35’
Жирона
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Бельтран, Хиль, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Мартин, Абель Руис, Франсес, Рока, Унаи, Крапивцов, Давид Лопес, Эчеверри, Бланко, Курума
1тайм
Сельта:
Раду, Домингес, Айду, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Роман, Мингеса, У. Альварес, Фер Лопес, Жуджла
Запасные: Сотело, Аспас, Фернандес, Нуньес, Сведберг, Антаньон, Эль-Абделлауи, Руэда, Ристич, Лаго, Вильяр, Весино
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31144 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoАтлетико
logoВильярреал
logoАлавес
logoЛеванте
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoХетафе
logoРеал Овьедо
logoВаленсия
logoЖирона
logoАтлетик
logoМальорка
logoРайо Вальекано
logoОсасуна
logoЭспаньол
logoРеал Сосьедад
logoСельта
logoЭльче
logoСевилья
результаты
logoБетис
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Барсе, как лидеру чемпионата уверенно обыграть дома непростого соперника, каким безусловно сейчас считается Вильярреал и продолжить возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги! Удачи сине - гранатовым 🔵🔴
Важнейший матч для Барселоны . Вильярреал не подарок - хорошо что играем дома . Ждём отличной игры и хорошего настроения .
Весь мир за Хетафе!
Ответ риал модрит
Весь мир за Хетафе!
Комментарий скрыт
Когда ты начинаешь плодить всяких середняков, малолетки тоже начинают с катушек съезжать. В команде нет лидера. Карвахаль не лидер и никогда им не был. Нет опытного авторитета. Какой же ошибкой был отказ от Модрича. Вот уверен, несколько матчей он бы вытащил

Сколько пассажиров уровня дай Бог того же Хетафе! Гонсало, Х-сен, Асенсио, Питарчи эти, переоцененный Гюлер, мертвый Трент, бестолковый Мастантуоно. Это просто мусор, на который сколько футболок Реала не надень, играть не научатся
Соперник достойный и крепкий , матч должен получится красивым , напряжённым, боевым , в общем суперский будет матч. Барсе уверенной и убедительной победы.
Ну , а Ямалю красивой и главное результативной игры. Одну , две голевых передач ждём от него. Пора становиться лучшим ассистентом не только в Ла Лиге , но и в топ- 5 лиг Европы. Да и голешников от него тоже очень приочень ждём . Тем более , что особенно в последнее время , они у него очень красивыми получаются (чем-то он этим напоминает Эль Пистолеро , тот некрасивых забивать не умел.)))
Севильское дерби это был футбол и эмоции в чистом виде, но пиар АПЛ сильнее и люди смотреть угловое дерби Лондон.
Ответ Бегемотик
Севильское дерби это был футбол и эмоции в чистом виде, но пиар АПЛ сильнее и люди смотреть угловое дерби Лондон.
Испанский футбол на голову выше всех остальных лиг. Здесь даже аутсайдеры в футбол играют, а не тупо бегают.
Обращаюсь к болельщикам реала - может так будет яснее, почему ваш клуб так не любят - сегодня вы чувствуете то, что чувствует любой клуб играя против вас! Наслаждайтесь! 😀
Хорошего субботнего последнего зимнего дня!
такой слабый первый тайм ни какой тактики ни какой игры!
Ответ Murad Zaidullaev
такой слабый первый тайм ни какой тактики ни какой игры!
А с чего ей быть, детский тренер у руля
Не заслуживает АТМ Альвареса
Вот пенсионер крашенный Гризманн самое то
Вышел не поле и все на отвали делает, ни одного адекватного действия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
12 минут назад
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
12 минут назад
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
13 минут назадВакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
25 минут назад
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)
39 минут назад
Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Сочи» – «Спартак»: «Буланов смотрелся хорошо, игроки его слушались. Ошибся с пенальти на 5-й минуте, эпизод с отменой гола пограничный»
49 минут назад
Лапорта о камбэке с «Атлетико» после 0:4: «Я верю в это, как и все в «Барсе». У нас способная и мотивированная команда»
сегодня, 09:10
«Фламенго» уволил Филипе Луиса после 8:0 с «Мадурейрой». Тренер продлил контракт в декабре, при нем команда выиграла 4 титула
сегодня, 08:57
«Реал» не бил пенальти в 2 турах подряд – впервые в этом году, мадридцы проиграли оба матча. До этого было 5 пенальти в 6 играх
сегодня, 08:45
Тарасов планирует открыть футбольный клуб в Серпухове: «Мы будем такая народная команда, задача стоит зайти сразу со Второй лиги. Или в апреле, или летом»
сегодня, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
3 минуты назад
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
11 минут назадLive
В Англии протестируют систему с тренерскими запросами ВАР-просмотров
43 минуты назад
Сперцян о «Краснодаре»: «Завоевать два трофея реально. Скамейки на все хватит»
сегодня, 09:06
Кассано извинился за критику Димарко: «Он меня впечатлил, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника. Рад изменить свое мнение о нем»
сегодня, 08:23
«Барселона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:53
Быстров о «Спартаке»: «Какие могут быть разговоры про чемпионство? Все зависит от «Краснодара» и «Зенита»
сегодня, 07:41
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Спортинг» против «Порту»
сегодня, 07:11
Ловчев про 1+1 Тюкавина с «Крыльями»: «Был просто бесподобен. Великолепный форвард, участвовал практически во всех моментах»
сегодня, 06:56
«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:42
Рекомендуем