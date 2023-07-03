«Не нравится, что меня называют самой сексуальной футболисткой». 23-летняя звезда «Грассхопера» хочет, чтобы люди больше думали о футболе
Ана Мария Маркович ненавидит свой ярлык «самой сексуальной футболистки мира», поскольку он привлекает к ней ненужное внимание.
23-летняя звезда «Грассхоппера» хочет, чтобы люди получили полное представление о том, что она из себя представляет как игрок и как личность, а не смотрели только на внешность.
Внимание СМИ к Маркович началось в 2021, когда она выиграла первый трофей со сборной Хорватии. Ана призналась, что во многом это внимание было положительным, но также были и отрицательные моменты, когда в дело вмешивались недобросовестные личности.
И хотя ей нравятся комментарии о ее красоте, когда ее спросили, предпочла бы она быть моделью или подписать контракт с «Челси», Маркович ответила: «Конечно, контракт с «Челси»!
Мне понравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой, потому что мне приятно слышать, что я красива. Но потом в газетах меня называли самой сексуальной футболисткой. Мне это не понравилось.
После этого мне написало много людей, представляющихся менеджерами, и я точно знаю, чего они от меня хотят. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрят только на внешность. Мне очень жаль. Я думаю, что такие люди должны заранее узнать больше и посмотреть, что я могу делать в футболе».
Маркович рассказывала, что получала непрошеные откровенные изображения в социальных сетях. У нее более 2,3 млн подписчиков в соцсетях, и ей нравится общаться с фанатами, которые присылают юмористические сообщения.
«Но есть несколько странных фотографий, это действительно отвратительно. Я не знаю, почему человек делает что-то подобное, но я просто смеюсь над этим со своими коллегами».
Иногда приходят забавные сообщения от людей, которые пишут, что хотят служить мне и, например, хотят почистить мои бутсы после тренировки».
Это же какие там дикпики должны быть чтобы она смеялась со своими коллегами...