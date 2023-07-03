Ана Мария Маркович ненавидит свой ярлык «самой сексуальной футболистки мира», поскольку он привлекает к ней ненужное внимание.

23-летняя звезда «Грассхоппера» хочет, чтобы люди получили полное представление о том, что она из себя представляет как игрок и как личность, а не смотрели только на внешность.

Внимание СМИ к Маркович началось в 2021, когда она выиграла первый трофей со сборной Хорватии. Ана призналась, что во многом это внимание было положительным, но также были и отрицательные моменты, когда в дело вмешивались недобросовестные личности.

И хотя ей нравятся комментарии о ее красоте, когда ее спросили, предпочла бы она быть моделью или подписать контракт с «Челси», Маркович ответила: «Конечно, контракт с «Челси»!

Мне понравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой, потому что мне приятно слышать, что я красива. Но потом в газетах меня называли самой сексуальной футболисткой. Мне это не понравилось.

После этого мне написало много людей, представляющихся менеджерами, и я точно знаю, чего они от меня хотят. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрят только на внешность. Мне очень жаль. Я думаю, что такие люди должны заранее узнать больше и посмотреть, что я могу делать в футболе».

Маркович рассказывала, что получала непрошеные откровенные изображения в социальных сетях. У нее более 2,3 млн подписчиков в соцсетях, и ей нравится общаться с фанатами, которые присылают юмористические сообщения.

«Но есть несколько странных фотографий, это действительно отвратительно. Я не знаю, почему человек делает что-то подобное, но я просто смеюсь над этим со своими коллегами».

Иногда приходят забавные сообщения от людей, которые пишут, что хотят служить мне и, например, хотят почистить мои бутсы после тренировки».