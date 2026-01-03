  • Спортс
15

Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Витинья, Дуэ, Доннарумма, Салиба, Хакими – в сборной 2025 года от L’Equipe. Тренер – Энрике

Мбаппе, Дембеле и Ямаль вошли в сборную 2025 года от L’Equipe.

Французская газета L’Equipe составила символическую сборную лучших игроков 2025 года. 

ВратарьДжанлуиджи ДоннаруммаМанчестер Сити» / «ПСЖ»);

ЗащитникиАшраф Хакими («ПСЖ»), Вильям СалибаАрсенал»), Вильян Пачо («ПСЖ»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

Полузащитники: Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»);

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»). 

Тренером этой команды был выбран Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
