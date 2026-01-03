Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Витинья, Дуэ, Доннарумма, Салиба, Хакими – в сборной 2025 года от L’Equipe. Тренер – Энрике
Мбаппе, Дембеле и Ямаль вошли в сборную 2025 года от L’Equipe.
Французская газета L’Equipe составила символическую сборную лучших игроков 2025 года.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити» / «ПСЖ»);
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Салиба («Арсенал»), Вильян Пачо («ПСЖ»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);
Полузащитники: Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»);
Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»).
Тренером этой команды был выбран Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
