Чемпионат Франции. «Ланс» в гостях у «Тулузы», «Монако» Головина сыграет с «Лионом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Парижем» – в воскресенье
Лига 1 возобновляет сезон после праздничной паузы – пройдут матчи 17-го тура.
В рамках 17-го тура Лиги 1 «Тулуза» сыграет с «Лансом».
В субботу «Монако» Александра Головина примет «Лион», «Лилль» встретится с «Ренном».
В воскресенье «Марсель» будет противостоять «Нанту», «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится с «Парижем».
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости