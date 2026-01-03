Троллинг фанатов «Барсы» вышел на нечеловеческий уровень. Похоже, чат-бот Маска – мадридиста 😩
Искусственный интеллект может не только удивлять, но теперь и раздражать. Судя по всему, чат-бот Илона Маска потеряет пользователей из Каталонии. Причина самая очевидная.
В соцсети X (бывший твиттер) попросили Grok удалить с картинки коррумпированный клуб, предложив лого «Барсы» и «Реала».
Вот результат.
ИИ объяснил свой выбор: «Я удалил эмблему «Барселоны» на основании продолжающегося дела Негрейры, по которому клуб заплатил миллионы вице-президенту судейского комитета с 2001-го по 2018-й , что привело к обвинениям в коррупции. «Реал». Отложим соперничество, просто повеселимся!»
Он что-то знает, но скрывает…