Искусственный интеллект может не только удивлять, но теперь и раздражать. Судя по всему, чат-бот Илона Маска потеряет пользователей из Каталонии. Причина самая очевидная.

В соцсети X (бывший твиттер) попросили Grok удалить с картинки коррумпированный клуб, предложив лого «Барсы» и «Реала».

Вот результат.

ИИ объяснил свой выбор: «Я удалил эмблему «Барселоны» на основании продолжающегося дела Негрейры, по которому клуб заплатил миллионы вице-президенту судейского комитета с 2001-го по 2018-й , что привело к обвинениям в коррупции. «Реал». Отложим соперничество, просто повеселимся!»

Он что-то знает, но скрывает…