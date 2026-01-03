«Лучшему другу нужна операция, еще один – в реанимации». Юниор «Пескары» был в сгоревшем баре в Швейцарии

18-летний Элиот Телен, выступающий за юношескую команду «Пескары», стал свиделетем жутких событий в Швейцарии, где больше 40 человек погибло после пожара в баре на горнолыжном курорте.

«Я вышел из больницы несколько часов назад и, к счастью, все в порядке. Тем не менее, сильное психологическое воздействие остается из-за того, что я пережил. Я был свидетелем очень страшных сцен.

В этот момент мои мысли с пострадавшими друзьями и семьями жертв. Я искренне благодарю всех людей, которые проявляют ко мне доброту.

Моему лучшему другу нужна операция, а другой товарищ находится в реанимации», – сказал Телен.

Напомним, число жертв достигло 47 человек. Пострадавших больше 100. Президент Швейцарии Ги Пармелен объявил пятидневный траур.