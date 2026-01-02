Чемпионат Испании. «Райо» против «Хетафе», «Барса» сыграет с «Эспаньолом» в субботу, «Реал» с «Бетисом» – в воскресенье
Ла Лига возобновляет сезон после праздничной паузы – пройдут матчи 18-го тура.
В пятницу в 18-м туре Ла Лиги «Райо Вальекано» примет «Хетафе».
В субботу «Вильярреал» проведет гостевой матч с «Эльче», «Барселона» и «Эспаньол» сойдутся в дерби.
В воскресенье «Реал» сыграет с «Бетисом», а завершится тур матчем между «Реал Сосьедадом» Арсена Захаряна и «Атлетико».
Чемпионат Испании
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
