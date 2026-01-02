  • Спортс
  Чемпионат Испании. «Райо» против «Хетафе», «Барса» сыграет с «Эспаньолом» в субботу, «Реал» с «Бетисом» – в воскресенье
Чемпионат Испании. «Райо» против «Хетафе», «Барса» сыграет с «Эспаньолом» в субботу, «Реал» с «Бетисом» – в воскресенье

Ла Лига возобновляет сезон после праздничной паузы – пройдут матчи 18-го тура.

В пятницу в 18-м туре Ла Лиги «Райо Вальекано» примет «Хетафе». 

В субботу «Вильярреал» проведет гостевой матч с «Эльче», «Барселона» и «Эспаньол» сойдутся в дерби. 

В воскресенье «Реал» сыграет с «Бетисом», а завершится тур матчем между «Реал Сосьедадом» Арсена Захаряна и «Атлетико». 

Чемпионат Испании

18-й тур

Ла Лига Испания. 18 тур
3 января 13:00, Балаидос
Сельта
Не начался
Валенсия
Ла Лига Испания. 18 тур
3 января 15:15, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
Атлетик
Ла Лига Испания. 18 тур
4 января 17:30, Сон Моиш
Мальорка
Не начался
Жирона

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

