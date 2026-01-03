  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кампль покинул «РБ Лейпциг» по семейным обстоятельствам. Хавбек играл за клуб с 2017-го
2

Кампль покинул «РБ Лейпциг» по семейным обстоятельствам. Хавбек играл за клуб с 2017-го

Кевин Кампль покинул «РБ Лейпциг».

Кевин Кампль покинул «РБ Лейпциг» по семейным обстоятельствам.

Немецкий клуб объявил о расторжении контракта с 35-летним полузащитником по согласию сторон. Решение вступит в силу 31 января. 

«Я всегда буду дорожить восемью с половиной годами, проведенными в «РБ Лейпциг». С самого первого дня я получил невероятно теплый прием. Вместе мы творили историю, завоевывали первые титулы клуба, переживали замечательные моменты и всегда преодолевали трудные этапы как единое целое.

Я был очень, очень счастлив в «Лейпциге» и невероятно горжусь тем, чего мы достигли. Я безмерно благодарен клубу, тренерам, всему персоналу, моим партнерам по команде, всем в Лейпциге и особенно болельщикам.

Я всегда старался выкладываться полностью ради клуба, болельщиков и своих партнеров по команде. Я желаю всем всего самого наилучшего и убежден, что «РБ Лейпциг» ждет большое будущее.

Как и в течение последних нескольких месяцев, теперь я сосредоточусь на своей семье. Я не хочу окончательно исключать, что когда-нибудь снова вернусь на поле, даже если на данный момент это кажется совершенно нереалистичным, и я бы предпочел проводить время с самыми близкими мне людьми», – сказал Кампль.

Словенский футболист выступал за «РБ Лейпциг» с сентября 2017 года и провел в составе команду 283 матча. За это время Кампль два раза выиграл Кубок Германии и стал обладателем Суперкубка страны. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «РБ Лейпциг»
logoбундеслига Германия
logoРБ Лейпциг
logoКевин Кампль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Фанаты «Эспаньола» освистали Гарсию и сравнили вратаря «Барсы» с крысой на баннерах
30 минут назадФото
Артета про 3:2 с «Борнмутом»: «У Райса были проблемы, но он работал, работал – и стал доступен. Он отыграл 96 минут, забил два гола и стал одним из лучших. Такой менталитет нужен всем нам»
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Эспаньола», «Вильярреал» обыграл «Эльче», «Сельта» забила 4 гола «Валенсии»
53 минуты назадLive
«Эспаньол» – «Барселона». Ямаль, Рафинья, Ферран и Жоан Гарсия в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
53 минуты назад
Спаллетти о незабитом Дэвидом пенальти в матче с «Лечче»: «Должны были бить вы, журналисты. Вы хотите назначить виноватого, потому что мы не выиграли»
54 минуты назад
У «Арсенала» 48 очков после 20 туров. В АПЛ лишь в сезоне-2022/23 он набирал больше – 50
55 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» поделил очки с «Лечче», «Рома» в гостях у «Аталанты», «Парма» сыграла вничью с «Сассуоло»
сегодня, 19:46
Пол Мерсон: «Победа «Арсенала» создает огромное давление на «Ман Сити». «Канониры» играли не лучшим образом и забили 3 гола – это о многом говорит. Они изматывают соперников»
сегодня, 19:44
Гонду и Дивеев пройдут медосмотр завтра-послезавтра. «Зенит» и ЦСКА обменяются игроками
сегодня, 19:35
У Дьокереша 7 голов 23 матчах за «Арсенал». Форварда купили за 63,5+10 млн евро
сегодня, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» продала форварда сборной Кюрасао Паулину «Фортуне» за 400 000 евро
2 минуты назад
Микель Артета: «Габриэл олицетворяет доминирование. Мне нравится его характер»
10 минут назад
Ираола о 2:3: «Борнмут» пропустил три, хотя у «Арсенала» было не так много моментов. Я недоволен арбитром, третий гол был забит после штрафного, которого не было»
18 минут назад
Алан Ширер: «Аморим ставит меня в тупик тем, что вернулся к схеме с 3 защитниками после победы над «Ньюкаслом». Я не убежден, что в «МЮ» все в порядке. «Лидс» им не по зубам»
20 минут назад
«Бенфика» Моуринью не проигрывает 11 матчей подряд – 8 побед и 3 ничьих. У лидирующего «Порту» на 7 очков больше и матч в запасе
30 минут назад
«Аталанта» – «Рома». 1:0 – Скальвини забил, гол Скамакки отменили после ВАР. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
«Ман Сити» интересуется 18-летним вингером «Труа» Детурбе. У француза 0 голов в 17 матчах Лиги 2
42 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лилль» играет с «Ренном», «Монако» Головина уступил «Лиону», «Ницца» поделила очки со «Страсбуром»
49 минут назадLive
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца» выбрался из горящего бара, но вернулся, чтобы спасти свою девушку, сказал агент: «Он ужасно страдает, у него ожоги примерно 30% тела»
сегодня, 19:43
Тукманов об ударах США по Венесуэле: «ФИФА закроет глаза на эти события и найдет аргументы не переносить ЧМ. Очень много денег выложено за организацию, проданы телевизионные права»
сегодня, 19:43