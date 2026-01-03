Кампль покинул «РБ Лейпциг» по семейным обстоятельствам. Хавбек играл за клуб с 2017-го

Кевин Кампль покинул «РБ Лейпциг».

Кевин Кампль покинул «РБ Лейпциг » по семейным обстоятельствам.

Немецкий клуб объявил о расторжении контракта с 35-летним полузащитником по согласию сторон. Решение вступит в силу 31 января.

«Я всегда буду дорожить восемью с половиной годами, проведенными в «РБ Лейпциг». С самого первого дня я получил невероятно теплый прием. Вместе мы творили историю, завоевывали первые титулы клуба, переживали замечательные моменты и всегда преодолевали трудные этапы как единое целое.

Я был очень, очень счастлив в «Лейпциге» и невероятно горжусь тем, чего мы достигли. Я безмерно благодарен клубу, тренерам, всему персоналу, моим партнерам по команде, всем в Лейпциге и особенно болельщикам.

Я всегда старался выкладываться полностью ради клуба, болельщиков и своих партнеров по команде. Я желаю всем всего самого наилучшего и убежден, что «РБ Лейпциг» ждет большое будущее.

Как и в течение последних нескольких месяцев, теперь я сосредоточусь на своей семье. Я не хочу окончательно исключать, что когда-нибудь снова вернусь на поле, даже если на данный момент это кажется совершенно нереалистичным, и я бы предпочел проводить время с самыми близкими мне людьми», – сказал Кампль.

Словенский футболист выступал за «РБ Лейпциг» с сентября 2017 года и провел в составе команду 283 матча. За это время Кампль два раза выиграл Кубок Германии и стал обладателем Суперкубка страны.