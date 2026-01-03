📸🎥 Ультрас «Эспаньола» готовят Барселону к дерби. Развесили оскорбительные плакаты и просят голову Жоана Гарсии
В рамках 18-го тура Ла Лиги состоится каталонское дерби. Ультрас «Эспаньола» в ночь перед домашней игрой подготовили город к матчу – развесили плакаты, оскорбляющие принципиального соперника и возвышающие собственный клуб.
Фанаты «Эспаньола» оставили свои следы у всех главных точек Барселоны.
Упоминая «Барсу», ультрас говорят, что «Эспаньол» – настоящий клуб Барселоны, а «блауграна» – просто туристы.
Фанаты добрались до объектов «Барсы», оставили весточки и у недостроенного «Камп Ноу».
Жоану Гарсии, летом сменившему «Эспаньол» на «Барсу», сейчас вообще не позавидуешь. Ультрас его бывшего клуба распевают жутковатые строчки: «Мы хотим голову Жоана!»
Жара.
То, что они в недавнее время сами же переобулись и начали ассоциировать себя с местными о чем-то должно говорить что-ли? Историю не стереть. Как можно считать себя каталонской командой и носить в названии клуба Реал, смешно.
Барселону могут посещать хоть миллионы туристов, но клуб принадлежит сосьос, местным людям, а айдентика всегда основывалась на каталонской идентичности, хоть и был создан клуб иностранными студентами с местными.
Вообщем, Эспаньол гости в этом городе. В Жироне больше правды, чем в этом клубе.