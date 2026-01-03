📸🎥 Ультрас «Эспаньола» готовят Барселону к дерби. Развесили оскорбительные плакаты и просят голову Жоана Гарсии

В рамках 18-го тура Ла Лиги состоится каталонское дерби. Ультрас «Эспаньола» в ночь перед домашней игрой подготовили город к матчу – развесили плакаты, оскорбляющие принципиального соперника и возвышающие собственный клуб.

Фанаты «Эспаньола» оставили свои следы у всех главных точек Барселоны.

Упоминая «Барсу», ультрас говорят, что «Эспаньол» – настоящий клуб Барселоны, а «блауграна» – просто туристы.

Фанаты добрались до объектов «Барсы», оставили весточки и у недостроенного «Камп Ноу».

Жоану Гарсии, летом сменившему «Эспаньол» на «Барсу», сейчас вообще не позавидуешь. Ультрас его бывшего клуба распевают жутковатые строчки: «Мы хотим голову Жоана!»

Жара.