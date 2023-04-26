Гаспачо
Блог

Джорджина впервые отреагировала на слухи о расставании с Роналду. Выложила пост со словами из песни

Джорджина Родригес
Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Спутница Криштиану Роналду опровергла сообщения, предсказывающие кризис в отношениях между ней и Криштиану.

Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez in heated public argument | Marca

Недавно в испанских СМИ появились сообщения, что Роналду «сыт по горло» Джорджиной и пара готовится к разрыву. Звезда испанского TikTok Абель Планельес заявил, что у семьи произошла крупная ссора перед посадкой в частный самолет – все это на глазах у других людей.

Согласно сообщениям, Джорджина не разговаривала ни с кем из персонала в самолете и отказалась общаться с Роналду. Это еще больше подогрел слухи о том, что пара, у которой двое общих детей, находится на грани расставания.

Хотя Родригес обычно воздерживается от комментариев по поводу подобных слухов, она опубликовала пост, чтобы опровергнуть их. Вместо прямого комментария ситуации девушка выложила фотографию ночного неба со словами из песни «If I Die» американского певца Ромео Сантоса:

«Завистник выдумывает слухи, сплетни распространяются, а идиот в это верит».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий