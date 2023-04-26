Спутница Криштиану Роналду опровергла сообщения, предсказывающие кризис в отношениях между ней и Криштиану.

Недавно в испанских СМИ появились сообщения, что Роналду «сыт по горло» Джорджиной и пара готовится к разрыву. Звезда испанского TikTok Абель Планельес заявил, что у семьи произошла крупная ссора перед посадкой в частный самолет – все это на глазах у других людей.

Согласно сообщениям, Джорджина не разговаривала ни с кем из персонала в самолете и отказалась общаться с Роналду. Это еще больше подогрел слухи о том, что пара, у которой двое общих детей, находится на грани расставания.

Хотя Родригес обычно воздерживается от комментариев по поводу подобных слухов, она опубликовала пост, чтобы опровергнуть их. Вместо прямого комментария ситуации девушка выложила фотографию ночного неба со словами из песни «If I Die» американского певца Ромео Сантоса:

«Завистник выдумывает слухи, сплетни распространяются, а идиот в это верит».