Вендел пропустил 72 дня сборов за время выступлений за «Зенит ».

Сегодня бразильский полузащитник присоединился к команде в Дохе. Он опоздал на 7 дней – сбор начался 15 января.

Бразилец и ранее пропускал часть сборов команды. Зимой 2023 года он отсутствовал 3 дня, летом 2023-го – 32 дня, зимой 2024-го – 2 дня, летом 2025-го – 28 дней.

Сегодня стало известно, что «Зенит» оштрафует Вендела на 60 млн рублей за опоздание на сборы – это самый крупный штраф в истории клуба.

Семак о поздних приездах Вендела на сборы «Зенита»: «К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много»