Венгер о расширении ЧМ до 48 команд: «Турнир долго был ориентирован на Европу и Южную Америку, нужно было открыть его для большего числа стран Африки и Азии. Футбол стал глобальным»

Арсен Венгер: ЧМ необходимо было открыть для большего числа стран Африки и Азии.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о расширении чемпионата мира до 48 команд.

«Выступать за свою сборную – это нечто особенное. С одной стороны, вы представляете гордость своей страны, но, с другой, испытываете огромное давление: страх проиграть, разочаровать, оказаться не на высоте.

Требуется огромная психологическая сила, чтобы взять на себя ответственность за целую нацию. Великим сборным нужны игроки, способные выдержать такое давление и представляющие новое поколение.

Долгое время чемпионат мира был соревнованием, ориентированным в основном на Европу и Южную Америку. Было необходимо открыть его для большего числа стран, особенно Африки и Азии. Футбол стал глобальным: куда бы люди ни пошли, они говорят о футболе. Если мы заглянем в будущее, то через сто лет у каждого должен быть шанс хотя бы мечтать о победе на чемпионате мира. Переход от 32 к 48 командам стал важным шагом в этом направлении.

Первые две недели чемпионата мира всегда самые прекрасные: здесь собирается весь мир, каждый гордится тем, что представляет свою страну, и в то же время возникает чувство единства. Это коллективный праздник.

Чемпионат мира, состоящий из 104 матчей и более длинного пути, станет настоящим испытанием для ментальной составляющей. Победа потребует серьезной психологической подготовки: персоналу и тренерам придется поддерживать сплоченность и мотивацию команды в течение многих недель. В раундах плей-офф пенальти станут почти неизбежными, и здесь психологический фактор тоже будет важен», – сказал Венгер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.