  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Венгер о расширении ЧМ до 48 команд: «Турнир долго был ориентирован на Европу и Южную Америку, нужно было открыть его для большего числа стран Африки и Азии. Футбол стал глобальным»
37

Венгер о расширении ЧМ до 48 команд: «Турнир долго был ориентирован на Европу и Южную Америку, нужно было открыть его для большего числа стран Африки и Азии. Футбол стал глобальным»

Арсен Венгер: ЧМ необходимо было открыть для большего числа стран Африки и Азии.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о расширении чемпионата мира до 48 команд. 

«Выступать за свою сборную – это нечто особенное. С одной стороны, вы представляете гордость своей страны, но, с другой, испытываете огромное давление: страх проиграть, разочаровать, оказаться не на высоте.

Требуется огромная психологическая сила, чтобы взять на себя ответственность за целую нацию. Великим сборным нужны игроки, способные выдержать такое давление и представляющие новое поколение.

Долгое время чемпионат мира был соревнованием, ориентированным в основном на Европу и Южную Америку. Было необходимо открыть его для большего числа стран, особенно Африки и Азии. Футбол стал глобальным: куда бы люди ни пошли, они говорят о футболе. Если мы заглянем в будущее, то через сто лет у каждого должен быть шанс хотя бы мечтать о победе на чемпионате мира. Переход от 32 к 48 командам стал важным шагом в этом направлении.

Первые две недели чемпионата мира всегда самые прекрасные: здесь собирается весь мир, каждый гордится тем, что представляет свою страну, и в то же время возникает чувство единства. Это коллективный праздник.

Чемпионат мира, состоящий из 104 матчей и более длинного пути, станет настоящим испытанием для ментальной составляющей. Победа потребует серьезной психологической подготовки: персоналу и тренерам придется поддерживать сплоченность и мотивацию команды в течение многих недель. В раундах плей-офф пенальти станут почти неизбежными, и здесь психологический фактор тоже будет важен», – сказал Венгер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15999 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Calcio e Finanza
logoЧМ-2026
logoАрсен Венгер
Политика
logoчемпионат мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джанни Инфантино: «Мяч превращает грустных людей в счастливых. Пиная его, дети не думают о проблемах, а взрослые снова становятся детьми. Футбол – самый демократичный вид спорта»
22 января, 20:09
Инфантино о кубке ЧМ: «Я понимал, что футбольные навыки не позволят мне прикоснуться к нему. Пришлось искать другой способ, и я решил стать президентом ФИФА»
22 января, 17:22
Депутат Свищев не верит в бойкот ЧМ в США из-за ситуации с Гренландией: «Нет, конечно. Страны рискуют попасть в немилость к Трампу, а мы знаем, чем это может заканчиваться»
22 января, 12:20
«Лига Ставок»: «Покупать спонсорство трансляций или активно рекламироваться на ЧМ-2026 для нас неразумно. Турнир не станет драйвером трафика и ставок»
22 января, 09:22
Главные новости
Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»
9 минут назад
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
33 минуты назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
сегодня, 03:37
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
29 минут назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
48 минут назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39