22-летняя девушка обвинила экс-игрока «Рубина» Самбрано, Трауко и Пенью из «Альянса Лима» в изнасиловании, клуб отстранил игроков. Им может грозить до 20 лет тюрьмы

Экс-игрока «Рубина» обвинили в изнасиловании.

Футболистов клуба «Альянса Лима » Карлоса Самбрано , Мигеля Трауко и Серхио Пенью обвинили в изнасиловании.

22-летняя девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сексуальном насилии со стороны спортсменов. По ее словам, инцидент произошел в отеле Hyatt Centric в Монтевидео, когда там находились игроки перуанской команды.

Девушка заявила, что 36-летний Самбрано пригласил ее в номер после ужина, она пошла туда с подругой. Там Самбрано и два других игрока совершили действия насильственного характера с проникновением.

Предполагаемая жертва утверждает, что была в шоке – поэтому она не подала заявление в Уругвае, а сделала это только по возвращении в Буэнос-Айрес. В Аргентине она прошла медицинское обследование и в качестве доказательства представила суду свою одежду. Эксперты будут искать на ней следы ДНК футболистов.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им будет грозить наказание в виде 8-20 лет лишения свободы .

Клуб заявил , что отстранил этих игроков на неопределенный срок и готов сотрудничать со следствием.

Отметим, что в сезоне-2016/17 Карлос Самбрано играл за «Рубин ».