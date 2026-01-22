22-летняя девушка обвинила экс-игрока «Рубина» Самбрано, Трауко и Пенью из «Альянса Лима» в изнасиловании, клуб отстранил игроков. Им может грозить до 20 лет тюрьмы
Футболистов клуба «Альянса Лима» Карлоса Самбрано, Мигеля Трауко и Серхио Пенью обвинили в изнасиловании.
22-летняя девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сексуальном насилии со стороны спортсменов. По ее словам, инцидент произошел в отеле Hyatt Centric в Монтевидео, когда там находились игроки перуанской команды.
Девушка заявила, что 36-летний Самбрано пригласил ее в номер после ужина, она пошла туда с подругой. Там Самбрано и два других игрока совершили действия насильственного характера с проникновением.
Предполагаемая жертва утверждает, что была в шоке – поэтому она не подала заявление в Уругвае, а сделала это только по возвращении в Буэнос-Айрес. В Аргентине она прошла медицинское обследование и в качестве доказательства представила суду свою одежду. Эксперты будут искать на ней следы ДНК футболистов.
Если вина подозреваемых будет доказана, то им будет грозить наказание в виде 8-20 лет лишения свободы.
Клуб заявил, что отстранил этих игроков на неопределенный срок и готов сотрудничать со следствием.
Отметим, что в сезоне-2016/17 Карлос Самбрано играл за «Рубин».