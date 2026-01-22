Джанни Инфантино: «Мяч превращает грустных людей в счастливых. Пиная его, дети не думают о проблемах, а взрослые снова становятся детьми. Футбол – самый демократичный вид спорта»

Джанни Инфантино: футбольный мяч – это инструмент, делающий людей счасливыми.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о социальной роли футбола.

«Только одна команда может стать чемпионом мира, но все остальные могут стать чемпионами по-другому.

Это не просто мяч – это инструмент, который преображает людей, который превращает грустных людей в счастливых. Когда мальчик или девочка пинают мяч, они не задумываются о жизненных проблемах. Лица детей светлеют, взрослые снова становятся детьми, начинают играть, улыбаться. Это нечто экстраординарное, и мы всегда должны помнить об этом.

В подобные времена мы рискуем забыть о способности быть счастливыми и испытывать радость. У всех нас в жизни есть проблемы, трудности и неурядицы, но футбол дарит людям по всему миру, в 211 странах-членах ФИФА, моменты радости и счастья.

Футбол – самый демократичный вид спорта из всех существующих, он объединяет мир», – сказал Инфантино на Всемирном экономическом форуме в Давосе.