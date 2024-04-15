Алекно спасет волейбольный «Зенит»? У «рожденных чемпионами» – 0 титулов за 7 лет (с момента создания)

Волейбольный «Зенит» создан в 2017-м. Команду не стали обременять прохождениями через низшие дивизионы, а сразу отправили в Суперлигу. Петербуржцы на этой волне нескромно нарекли себя «рожденные чемпионами».

Правда, с чемпионством так и не задалось. Теперь исправлять ситуацию позвали тренера-легенду – Владимира Алекно . Поможет?

В Питере уже был звездный тренер – переманили его у «Кузбасса»

Появление еще одного мощного клуба сделало наш чемпионат интереснее, но многим не понравилось, что спортивный принцип задвинут настолько откровенно.

Второй момент, который усилил антипопулярность «Зенита» – агрессивная трансферная политика. Из других команд на раз-два выдергивали всех, кто был хорош. Самый перспективный блокирующий страны Иван Яковлев? Берем. Один из главных талантов мирового волейбола Егор Клюка? Обязательно! Звездные иностранцы? Куда без них.

Контракты предлагались такие, что отказать было сложно.

Самый колючий пример – тренер Туомас Саммельвуо. Прогрессивный финн с молодой бандой из кемеровского «Кузбасса» сенсационно хлопнул в финале чемпионата России-2019 казанский «Зенит» Владимира Алекно – великую команду, взявшую четыре подряд Лиги чемпионов. Туомасу на фоне такого прорыва дали сборную России.

В нашем волейболе свалили «Зенит» с Алекно. Это сделал финн, которого ждут в сборной России

При этом в Кемерово еще в 2017-м ему, на тот момент малоизвестному спецу, положили 5-летний контракт. Такие даже опытным тренерам предлагают в исключительных случаях – ведь всякое бывает. Но Саммельвуо в Сибири оказали редкое доверие.

Однако питерский «Зенит» в том же 2019-м перехватил его, несмотря на все договоренности. И это было нахально. Туомас сильно переживал. Но соблазн оказался слишком велик:

● Куда более денежный контракт.

● От Питера до родной Финляндии – всего ничего.

● В Петербурге любимая женщина.

● Ему обещали возможность построить команду-династию и собрать любых игроков. Например, вопрос возвращения лучшего на тот момент волейболиста мира Вильфредо Леона считался практически решенным.

Рожденные обреченными? Деньги по-прежнему дают звезд – но не трофеи

Вместе с Туомасом в «Зенит» перебрались звезды «Кузбасса» – Виктор Полетаев, Дмитрий Пашицкий, потом и капитан Игорь Кобзарь. Вот только выше второго места «рожденные чемпионами» ни в одном серьезном турнире все равно не поднялись.

Злая ирония, но еще в первый год существования «Зенит» – с относительно скромным составом – добрался до серебра чемпионата России. Прошло 7 лет, через команду просеяли десятки звезд, а сделать чего-то большего так и не выходит.

Саммельвуо уволили зимой 2022-го. Считается, что Туомас потерял контакт с командой. Вот только проблема в том, что полного взаимопонимания не случалось, кто бы ни приходил. В «Зените» действительно топовые игроки, бывают классные тренеры, абсолютно точно – прекрасные статистики, клуб – самый богатый на волейбольной карте. Однако синергии пока не получается.

С питерцами постоянно что-то происходит. Как будто они – рожденные обреченными.

Сорвался переход Леона. Тине Урнаут феерил в сборной Словении, но в Петербурге не зажигал. Мэттью Андерсон, несмотря на действующий контракт, сбежал в Турцию – из-за чего в составе на этот сезон была заметная брешь. Из-за травм практически не играет Полетаев. Клюка за нынешний сезон вообще не провел ни единого матча.

«Зенит» из-за этого начал шарахаться и скупать игроков почти панически. Так, этой зимой из чемпионата Бельгии приехал румын Александр Рацэ. По идее – добавить мощи в атаке. Но по факту оказалось, что он слабее своих же молодых диагональных – он попал в глубокий запас. Осечки с подписанием неэффективных или дорогостоящих, но подверженных травмам игроков привели к тому, что в январе пост директора «Зенита» покинул бессменно занимавший эту должность Владимир Самсонов.

Множество травм и сложностей сыграли и в неожиданную сторону: в этом сезоне многие болельщики других команд не злорадствовали из-за неудач Питера, а сопереживали команде. Столько неприятностей – слишком. Вот только пробиться даже в топ-4 в чемпионате с таким ворохом проблем команде не удалось.

«Заработать лишнюю копейку мне неинтересно». Алекно звали в Питер еще в 2019-м

И вот теперь изменить все постарается самый авторитетный волейбольный тренер страны Владимир Алекно. Вообще, его звали еще с 2019-м. Но последовал отказ.

«Идти только для того, чтобы сменить один город на другой и заработать лишнюю копейку – это мне неинтересно. Сделать там лучший клуб в мире – интересно. Но для этого нужно быть готовым на все сто. Я сейчас не готов. Это первое. Есть еще причина. Основная. Я не смог. Не смог, имея контракт в Казани, имея свою историю в этом городе, перешагнуть через все, предать».

Тогда в Петербург как раз взяли Саммельвуо.

Теперь Алекно все-таки согласился. Как тренер он – глыба. У него олимпийское золото, а Лигу чемпионов столько раз не выигрывал даже Карло Анчелотти в футболе. И хотя приход Алекно в «Зенит» выглядит трансфером года – это вообще ничего не гарантирует клубу.

После того самого поражения «Кузбассу» он много раз говорил, что выгорел, страшно устал, уже не готов выкладываться полностью. И не исключал, что тренировать на топ-уровне больше не будет.

А когда пробовал, получалось уже не так ярко.

В сезоне-2020/21 его казанский «Зенит» занял необычно низкое 5-е место. Тем же летом Алекно поехал на Олимпиаду со сборной Ирана – и персы, проиграв ключевые матчи Канаде и Японии, не вышли из группы.

Ого, Владимир Алекно работает в Иране: не был там 32 года, а теперь нравится игрокам и получает букеты на 9 мая

И вот спустя 3 года Алекно возвращается в большой волейбол. По информации «БИЗНЕС Online», 57-летний специалист не просто дал добро Петербургу, а даже подписал контракт.

С одной стороны, если не ему, то кому вообще по силам навести порядок и прервать семилетнюю бестрофейную серию «Зенита»?

С другой, а так ли голоден до побед и хорош сейчас сам Алекно? Прошедший пик Олег Романцев в 2004-м тоже приходил спасать «Динамо», которое было напичкано звездами и могло купить почти любого, но ничего не вышло.

Любопытно еще, что главным препятствием Питера на пути к победе в каком-либо турнире выглядит родная для Алекно Казань. «Зенит» именно из этого города сейчас главный в российском волейболе.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Владимир Песня; Alexander Kulebyakin/Global Look Press