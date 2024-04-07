Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?
Президент ОКР Станислав Поздняков продолжает нападки на российских спортсменов, которые хотят / потенциально могут выступить на Олимпиаде-2024.
На этот раз никто не задавал ему провокационных вопросов, не вырывал цитаты из контекста. Просто 4-кратный олимпийский чемпион написал в телеграм-канале, что российские теннисисты, которые поедут на Игры в Париж, – команда иноагентов.
А сутки спустя добавил: «Олимпийский комитет России на стороне тех спортсменов, для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме».
Возможно, Поздняков давно не заглядывал в устав своей организации и забыл, какие у него задачи. Вот несколько пунктов:
● Устав ОКР не должен противоречить Олимпийской хартии МОК. Если Олимпийской хартией МОК установлены иные, чем в настоящем Уставе, положения или имеются противоречия в их понимании, то преимущество имеет Олимпийская хартия МОК.
● ОКР представляет и защищает интересы Олимпийской команды России и ее членов в период подготовки и участия в Олимпийских играх.
Основные цели ОКР:
● продвижение, пропаганда и защита на территории Российской Федерации олимпийского движения, фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, в частности, в области спорта и образования;
● представление Российской Федерации в соответствии с Олимпийской хартией МОК на Олимпийских играх, юношеских Олимпийских играх, а также во всех региональных, континентальных и всемирных комплексных спортивных соревнованиях, проводимых МОК или ассоциациями национальных олимпийских комитетов;
● обеспечение соблюдения Олимпийской хартии МОК в Российской Федерации…
Выходит так, что высказывания Позднякова за последний год не только не соответствуют, но и противоречат уставу ОКР. Вероятно, Поздняков разочаровался в олимпийском движении. Такое возможно, произошло со многими.
Но в этом случае честно и профессионально было бы покинуть занимаемый пост.
Почему Поздняков так изменился?
Мне доводилось общаться с Поздняковым несколько раз с 2018-го – когда он только баллотировался на место руководителя. И он производил впечатление думающего и взвешенного мужика. Вот так 6 лет назад он рассуждал о роли Минспорта и ОКР:
«Наши структуры созданы лишь для того, чтобы помогать им на государственном (как Минспорт) и общественном (как ОКР) уровнях. Важно отдавать отчет в том, кто главный. А главный – спортсмен».
Сейчас, очевидно, Поздняков не считает спортсменов главными. Ему кажется уместным угрожать и вешать ярлыки, он резко против участия спортсменов в Олимпийских играх. При том, что руководство страны поддержало спортсменов – решать им, каждому лично. Да и никаких подписей, «нарушающих законы страны» (как предостерегал Поздняков), МОК не требует.
Что же произошло с главой ОКР за эти пару лет?
Не исключено, сказались переживания из-за дочери – София прошла через непростой развод с уехавшим в США Константином Лохановым, а заодно столкнулась с невозможностью выступать на международных стартах.
Можно предположить, что теперь Поздняков срывает злость на всех, у кого остались и возможность, и желание.
Но при его должности так нельзя.
«Не люблю малиновый фраппе, и самоката у меня никогда не было». Бывший зять босса ОКР наконец заговорил – из Америки
ОКР «заморожен» – так в чем сейчас его функция?
Последние посты в телеграм-канале Позднякова – нападки на МОК. Да, к Томасу Баху полно вопросов. По сути, руководители МОК ведут себя как босс ОКР – только с противоположной стороны. Но отвечать тем же – бессмысленная и бесконечная ругань. А хочется конструктива. Только сейчас он, похоже, не в моде.
Интересно, что Поздняков по примеру Вероники Степановой убрал из своего канала все негативные реакции. Босса ОКР можно исключительно хвалить. И вот это как раз – в моде. Ждем опроса в стиле мэра Чунского района Николая Хрычова, который в своем канале на днях предложил оценить его работу с вариантами «хорошо», «отлично» и «супер».
Вместе с тем в октябре 2023-го МОК приостановил деятельность ОКР. То есть сотрудники продолжают получать зарплату, но выполнять прямые обязанности они сейчас не могут. Внутренние большие соревнования – не на Олимпийском комитете. Недавняя зимняя Спартакиада – работа Минспорта. Организационно-техническое обеспечение Игр Дружбы – тоже, там свой оргкомитет.
А чем вообще живет и занимается ОКР?
Из новостей на сайте за последние недели (помимо поздравлений с днем рождения и случайных комментариев с российских турниров) – отчет о рабочей встрече с делегацией Международного комитета Африканского фестиваля боевых искусств – игр ФАДАМ.
Какой смысл сейчас несет существование ОКР – вопрос риторический. Вот и «Газпром» не нашел на него ответа – на днях компания, 10 лет пробывшая генеральным спонсором, не стала продлевать с комитетом контракт.
Выходит так, что главная возможность ОКР напомнить о себе – агитировать спортсменов не ехать на Олимпийские игры? Если так, какой смысл в большом аппарате? Поздравлять друг друга с днем рождения?
А Станислав Поздняков вполне может продолжить эту риторику в личном канале на 1500 подписчиков. И все реакции там точно будут одобрительные.
Слова про команду иноагентов – позор для Олимпийского комитета России
Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы
Фото: East News/NATALIA KOLESNIKOVA / AFP; instagram.com/kostyalokhanov; РИА Новости/Кирилл Зыков
И вообще, с какой это стати в стране, в которой вроде как продвигаются духовно-моральные ценности, хамство оскорбления стали нормой, тем более на официальном уровне?! Посмотрите, как спокойно, тактично и дипломатично отвечают Медведев, Касаткина, и как студенты не ПТУ, а колледжа - Винер и Поздняков! Это что вообще такое?! Это вообще статья!
С удовольствием поддержу тех, кто поедет в Париж и поболею за них! От того, что они будут выступать под нейтральным флагом, менее русскими они от этого не станут! Удачи, ребята! Адекватные с вами!
Тоже был знаком со Станиславом ДО...что тут скажешь - люди меняются 🤷🏻♂️
Есть ощущение, что ОКР всё ближе не к "Олимпийскому Комитету России", а к "Обсессивно-Компульсивному Расстройству".
https://youtu.be/tb67J-Hw8fU?si=lzYq7XF18adxG76Z
Как у атомного Димона. Чтоб кто-то другой на его фоне выглядел адекватным.
Хотя в современных политических реалиях это сильно ситуацию не изменит ...
Пора уйти туда где нет спорта и заботы о спортсменах.
Пока Россию дискриминируют, работа ОКР должна быть прекращена вне зависимости от высказываний его "босса". Места для трудоустройства есть, как раз в сфере миграции немного порядок начали наводить.
"Устав ОКР не должен противоречить Олимпийской хартии МОК" - а в чем именно он противоречит хартии? Более того, тут скорее хартии противоречат действия самого МОК
"ОКР представляет и защищает интересы Олимпийской команды России" - а в Париже будет Олимпийская команда России? Там будет команда нейтральных атлетов, которым запрещено как-либо ассоциировать себя с Российской Федерацией. Кого именно Поздняков должен защищать? Кроме того, представлять интересы - это добиваться для своих спортсменов максимально равных условий с прочими, в том числе в плане отбора, наличия атрибутики и прочего.