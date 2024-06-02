«Реал»: великий и счастливый

Эмоции большой победы.

Счастье суперчемпионского мадридского «Реала» выглядит так.

Команда пережила сложный первый тайм, во втором сделала результат – и была уже уверена, что это победа.

Тони Крооса меняли в концовке, и он уже праздновал.

Сделал ассист на победный гол Дани Карвахаля. В прощальном матче за «Реал» помог выиграть ЛЧ – что может быть лучше такого ухода на пике?

«Реал», конечно, знал, что может выиграть, был фаворитом. Но как в это поверить, когда все реальность?

А вот свисток – и осознание приходит.

Ко всем по-разному.

По отдельности и вместе.

Тони Крооса теперь можно выставлять в музее, показывать публике.

И рассматривать со всех ракурсов как дорогой экспонат.

Винисиус уже ни на что не жалуется, он доволен – самый юный игрок с голами в двух финалах ЛЧ подряд.

У Родриго есть и надувные трофеи, и настоящие.

Вот такие – как у Дани Карвахаля, автора победного гола.

Он принес счастье не только команде, гораздо более широкому кругу.

Начо поднял кубок – для него это тоже красивое прощание.

А для нас – адьос клубному сезону в Европе.

Папа Карло Анчелотти тут главный.

Лука Модрич – тоже отец.

Да и Кроос не ниже рангом.

А вот Джуд Беллингем – счастливый новичок. Год назад проиграл чемпионство с «Боруссией», а теперь ее же обошел уже за «Реал» в ЛЧ.

Есть французское трио чемпионов.

А есть неожиданные дуэты: вот Тибо Куртуа с Jay-Z.

Кажется, время качать Анчелотти.

Самое время – он пятикратный победитель ЛЧ. Единственный в своем роде.

А это шестикратные!

Великие и счастливые.

Шестикратных победителей ЛЧ теперь четверо! И все – из «Реала»

Как «Дортмунд» давил, а «Реал» наказал. Экспресс-разбор циничного финала ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru /Ryan Pierse, David Ramos, Justin Setterfield, Dan Mullan; East News /AP Photo/Dave Shopland, AP Photo/Ian Walton, MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP, Paul ELLIS / AFP, Glyn KIRK / AFP, INA FASSBENDER / AFP