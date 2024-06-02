«Реал»: великий и счастливый
Эмоции большой победы.
Счастье суперчемпионского мадридского «Реала» выглядит так.
Команда пережила сложный первый тайм, во втором сделала результат – и была уже уверена, что это победа.
Тони Крооса меняли в концовке, и он уже праздновал.
Сделал ассист на победный гол Дани Карвахаля. В прощальном матче за «Реал» помог выиграть ЛЧ – что может быть лучше такого ухода на пике?
«Реал», конечно, знал, что может выиграть, был фаворитом. Но как в это поверить, когда все реальность?
А вот свисток – и осознание приходит.
Ко всем по-разному.
По отдельности и вместе.
Тони Крооса теперь можно выставлять в музее, показывать публике.
И рассматривать со всех ракурсов как дорогой экспонат.
Винисиус уже ни на что не жалуется, он доволен – самый юный игрок с голами в двух финалах ЛЧ подряд.
У Родриго есть и надувные трофеи, и настоящие.
Вот такие – как у Дани Карвахаля, автора победного гола.
Он принес счастье не только команде, гораздо более широкому кругу.
Начо поднял кубок – для него это тоже красивое прощание.
А для нас – адьос клубному сезону в Европе.
Папа Карло Анчелотти тут главный.
Лука Модрич – тоже отец.
Да и Кроос не ниже рангом.
А вот Джуд Беллингем – счастливый новичок. Год назад проиграл чемпионство с «Боруссией», а теперь ее же обошел уже за «Реал» в ЛЧ.
Есть французское трио чемпионов.
А есть неожиданные дуэты: вот Тибо Куртуа с Jay-Z.
Кажется, время качать Анчелотти.
Самое время – он пятикратный победитель ЛЧ. Единственный в своем роде.
А это шестикратные!
Великие и счастливые.
Шестикратных победителей ЛЧ теперь четверо! И все – из «Реала»
Как «Дортмунд» давил, а «Реал» наказал. Экспресс-разбор циничного финала ЛЧ
Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, David Ramos, Justin Setterfield, Dan Mullan; East News/AP Photo/Dave Shopland, AP Photo/Ian Walton, MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP, Paul ELLIS / AFP, Glyn KIRK / AFP, INA FASSBENDER / AFP