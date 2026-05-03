  • Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Акроном» в гостях – 1:0! Мяч колумбийца на 53-й отменили после ВАР
«Краснодар» выиграл у «Акрона» – 1:0.

«Краснодар» обыграл в гостях «Акрон» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джон Кордоба открыл счет на 53-й минуте, однако его гол отменили после ВАР. На 72-й нападающему все же удалось отличиться.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
3 мая 14:00, Самара Арена
Акрон
Акрон
Завершен
0 - 1
0.57xG1.14
Краснодар
Краснодар
Матч окончен
90’
+5’
Сперцян   Пальцев
Эшковал
82’
Неделчару   Морозов
78’
Джаковац   Роча
78’
72’
  Кордоба
71’
Батчи   Боселли
71’
Кривцов   Кобнан Дэвид
69’
Дж. Гонсалес
Марадишвили   Кузьмин
65’
Джаковац
63’
Дзюба   Лончар
57’
2тайм
Перерыв
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Пестряков, Бокоев, Неделчару, Эшковал, Беншимол, Марадишвили, Хосонов, Джаковац, Дзюба
Запасные: Марадишвили, Аревало, Неделчару, Джаковац, Джурасович, Попенков, Базилевский, Дзюба, Постриган, Васютин, Дмитриев
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Дж. Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Батчи, Карпенко, Кривцов, Корякин, Хмарин, Дуглас, Буркин, Сперцян
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
268 комментариев
Зенитовцы давайте оправдайте решение судьи…))))
Им не до этого, думают как 100 летние очередное отпраздновать
Комментарий скрыт
Какой цирк. Там вообще никакого фола. Если это считать фолом, то ставь пенальти на каждом угловом.
Так в прошлом туре за такое Краснодару дали пенальти, а почему тогда там верно дали, а тут не должны давать фол?
Комментарий удален пользователем
Я не болею за Краснодар, но так горит у всего СПб после побед Краснодара, что только ради этого можно смотреть за РПЛ
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Учитывая как судят весь сезон, ошибаясь во все стороны, кто бы не стал чемпионом, можно будет сказать, что он липовый. Кроме Спартака, конечно. Но Спартак чемпионом не станет, бггг
сам Акрон офигел от решение арбитра
Болельщики зенита, это вот так тянут Краснодар?)
Но не все же вам левые пенки ставить.
тоже самое можно было написать в адрес болельщиков Краснодара , за тур до этого )
Ору с судей😁 Как в этом эпизоде можно было найти нарушение. И ладно увидеть, зачем вообще вар вмешивался в этот эпизод и как смогли убедить главного, что тут было нарушение🤣
Судья бесхребетный.
Или просто судьи сами уже не понимают, что надо свистеть, а что нет. Достаточно послушать Мажича, который сам на идентичные эпизоды дает диаметрально противоположные оценки.
По матчу предлагают теннис посмотреть в это время. Всё для народа.
Комментарий скрыт
Шариковы одновременно требуют, чтобы клубы РПЛ зарабатывали и бесплатных трансляций )
Почему Вар отменил гол Кордобы? Ведь по мнению юбиляров и коней, судьи помогают краснодару
Агкацев лучший вратарь с отрывом в РПЛ . Что за школа вратарская !
Что за Лев этот Бык?)))
Осетинский грифон или минотавр я хз
Браво Кордоба! Вся Россия сегодня за Краснодар! 🙏🏻🤝👊🏻
Комментарий удален пользователем
Ты тоже
