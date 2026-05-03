«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартов без учета пенальти в этом сезоне АПЛ. Клуб побил свой антирекорд сезона-1992/93
«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартных положений (без учета пенальти) в этом сезоне АПЛ – худший результат клуба за один розыгрыш турнира.
Мерсисайдцы превзошли свой предыдущий антирекорд – 16 голов в сезоне-1992/93.
Команда Арне Слота пропустила с углового от «МЮ» на 6-й минуте матча АПЛ (0:2, перерыв). Забил Матеус Кунья.
Вы что думали, Слот нас без рекордов оставит?
Слот опять скажет : нам только со стандартов и могут забивать))
Кажется, Арне Слот настолько любит порядок, что даже голы со стандартов у него идут строго по графику — каждые пару матчей для ровного счета. 😄
Ливерпуль продает перспективных молодых игроков, Ван Дейк не молодеет, Арнольд в Реал и потом удивляться, как же так пропускаем больше обычного?
Арнольд как будто бог защиты был)
«Бог» ассистов точно. 37 - за 3 сезона выдал, это только в АПЛ.
Каждую неделю новость про новый антирекорд 🤦🏻♂️
