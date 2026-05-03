«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартов без учета пенальти в этом сезоне АПЛ. Клуб побил свой антирекорд сезона-1992/93

«Ливерпуль» побил свой антирекорд по пропущенным со стандартов.

«Ливерпуль » пропустил 17 голов со стандартных положений (без учета пенальти) в этом сезоне АПЛ – худший результат клуба за один розыгрыш турнира.

Мерсисайдцы превзошли свой предыдущий антирекорд – 16 голов в сезоне-1992/93.

Команда Арне Слота пропустила с углового от «МЮ » на 6-й минуте матча АПЛ (0:2, перерыв). Забил Матеус Кунья .