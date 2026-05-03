  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
Фото
46

Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию

Гол «Краснодара» отменен из-за фола Кордобы.

Евгений Буланов отменил гол «Краснодара» «Акрону».

На 53-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ форвард Джон Кордоба из вратарской площади замкнул прострел защитника Лукаса Оласы.

Главный судья проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что Кордоба нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?36898 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКраснодар
logoМарат Бокоев
logoсудьи
logoЛукас Оласа
Евгений Буланов
видеоповторы
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Этот эпизод вишенка на торте всего судейства нынешнего сезона. Никто в здравом уме тут гол бы не отменил. Дело именно в профнепригодности арбитров, а не во взятках. Потому что ошибаются судьи во все стороны на протяжении всего чемпионата
Ответ Хызыр
Этот эпизод вишенка на торте всего судейства нынешнего сезона. Никто в здравом уме тут гол бы не отменил. Дело именно в профнепригодности арбитров, а не во взятках. Потому что ошибаются судьи во все стороны на протяжении всего чемпионата
Самая большая проблема в том, что Мажич всё это покрывает
Ответ Protrek55
Самая большая проблема в том, что Мажич всё это покрывает
Мне уже смешно с Мажича.
У него отмазки кончаются.
Сейчас бело-голубые прибегут рассказывать как Галицкий всех купил, но судья всё перепутал
Ответ Интересная личность
Сейчас бело-голубые прибегут рассказывать как Галицкий всех купил, но судья всё перепутал
Да мне кажется это боты все. Ну не может человек в здравом уме писать такие глупости как они пишут…
Ответ Интересная личность
Сейчас бело-голубые прибегут рассказывать как Галицкий всех купил, но судья всё перепутал
Такое надо засчитывать, единоборства с использованием рук в штрафной это норма и ок
Ответ niborodiin@yandex.com
Фола не было!
Но Серёга Иванов на ВАРе обладая десятком камер, на низком пульсе, с повторами и стопкадрами так не посчитал, а вторым человеком на планете оказался Буланов в поле который потом глазки прятал от Кордобы. ВАР это способ влиять на игру как оказалось и плевать им что они творят дичь если заказ сделан и дяди приказали.
Ответ Максим Прокофьев
Но Серёга Иванов на ВАРе обладая десятком камер, на низком пульсе, с повторами и стопкадрами так не посчитал, а вторым человеком на планете оказался Буланов в поле который потом глазки прятал от Кордобы. ВАР это способ влиять на игру как оказалось и плевать им что они творят дичь если заказ сделан и дяди приказали.
Чей заказ? Как уже многие заметили, судьи просто косячат во все стороны
Чистый гол. Позорище от Иванова и Буланова
Ответ Фред113
Чистый гол. Позорище от Иванова и Буланова
Кордоба там не тянул за руку?
Ответ 21 Век
Кордоба там не тянул за руку?
нет
Кордоба забил!!!
Ответ Iamliam
Кордоба забил!!!
Лента сегодня тормозит...
Сперцян гений , Кордоба 👍
Российская Позор Лига
Ответ Ede7weiss
Российская Позор Лига
потешная лига, как хочу так и верчу )
Ответ Grisha U
ЗПРФ
Согласен! ЗПРФ!
Опять Краснодару подсуживают, так стоп...
Имена всех судей на черную доску позора.
он на бис повторил
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Акроном» в гостях – 1:0! Мяч колумбийца на 53-й отменили после ВАР
3 мая, 15:56
«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»
3 мая, 15:14
Мяч попал в руку Черникову в штрафной «Краснодара» после подачи «Акрона». Буланов не назначил пенальти, ВАР не вмешался
3 мая, 14:56Фото
Рекомендуем
Главные новости
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
вчера, 22:20Видео
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука примет «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи против «Портленда»
вчера, 22:11
Пети про Мбаппе: «Идеально подошел бы «Арсеналу». Миллионы фанатов подписали петицию с требованием убрать Килиана из «Реала», и он может уйти, если Перес не выдержит давления»
вчера, 21:56
Роджерс о Роналду: «Криштиану был любимым футболистом моей мамы. После игры он поздоровался с ней, сфотографировался и сказал добрые слова, я никогда этого не забуду»
вчера, 21:46
Жозе Моуринью: «Португалия может выиграть ЧМ-2026. Это поколение лучше победителей Евро-2016. Год назад мы выиграли Лигу наций»
вчера, 21:38
ФИФА будет вдвое уменьшать наказание игрокам, признавшимся в расизме или дискриминационных действиях, и отправлять их на образовательные курсы
вчера, 21:27
Касильяс о драке Тчуамени и Вальверде: «Такие вещи случаются в раздевалке, и в наше время бывало. Это происходит, когда все вызывает раздражение»
вчера, 21:15
Европейские клубы и лиги призывают УЕФА пускать в ЛЧ максимум 5 команд из одной страны. Есть недовольство тем, что «самый богатый чемпионат становится еще богаче»
вчера, 21:14
Александр Кержаков: «Краснодар» уничтожит «Динамо»
вчера, 20:59
Чемпионат Испании. «Атлетико» уступил «Сельте», «Сосьедад» Захаряна сыграл 2:2 с «Бетисом», «Севилья» победила «Эспаньол»
вчера, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
Гасилин о Захаряне: «Новый тренер давал шанс всем, Арсен не воспользовался. Он проигрывает конкуренцию, другие делают результат и усиливают игру»
вчера, 21:59
«Венеция» вернулась в Серию А – отпраздновали на лодках. Атмосферно!
вчера, 21:38ВидеоСпортс"
Эдерсон несчастлив в «Фенербахче» и хочет уйти. Экс-вратарь «Сити» зарабатывает 12 млн евро в год, это может осложнить поиск клуба (ESPN)
вчера, 21:27
У «Сосьедада» Захаряна 3 ничьих и 2 поражения в 5 последних матчах. Команда идет 8-й в Ла Лиге, Арсен не играет больше месяца
вчера, 20:59
«Ювентус» не проигрывает c февраля – 7 побед, 4 ничьих
вчера, 20:48
Доссена о словах Дэвиса: «Обвинения в расизме меня глубоко ранят, подобное поведение абсолютно чуждо моей культуре и воспитанию. Мне бы никогда не пришло в голову так поступить»
вчера, 20:40
Киву о 3:0 с «Лацио»: «Победа в чемпионате – заслуга фантастических игроков. «Интер» 2010-го и 2026-го сравнивать нельзя, но обе команды дарят радость фанатам, а это главное»
вчера, 20:29
Хамес может завершить карьеру после ЧМ-2026. Хавбеку сборной Колумбии 34 года
вчера, 20:27
Фанаты «Сантоса» молятся, чтобы Неймара взяли на ЧМ-2026 – десятками выстроились вдоль дороги!
вчера, 20:25ВидеоСпортс"
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги победила «Аль-Фейху», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема сыграют во вторник
вчера, 20:04
Рекомендуем