Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию

Гол «Краснодара» отменен из-за фола Кордобы.

Евгений Буланов отменил гол «Краснодара » «Акрону ».

На 53-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ форвард Джон Кордоба из вратарской площади замкнул прострел защитника Лукаса Оласы .

Главный судья проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что Кордоба нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»