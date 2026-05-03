Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
На 53-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ форвард Джон Кордоба из вратарской площади замкнул прострел защитника Лукаса Оласы.
Главный судья проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и не стал засчитывать взятие ворот, объявив, что Кордоба нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
У него отмазки кончаются.
Сперцян гений , Кордоба 👍