Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах победила «Боруссию» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»

В Бундеслиге прошли матчи 32-го тура.
В 32-м туре Бундеслиги в субботу «Бавария» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (3:3), «Байер» разгромил «РБ Лейпциг» (4:1).
В воскресенье «Боруссия» Дортмунд уступила «Боруссии» Менхенгладбах (0:1).
Чемпионат Германии
32-й тур
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Андо, Фудзита, Синани, Ритцка, Смит, Ирвайн, Пырка, Унтонджи
Запасные: Ирвайн, Фолль, Оппи, Немет, Синани, Ритцка, Смит, Унтонджи, Хара
Майнц:
Бац, Потульски, Пош, да Кошта, Мвене, Амири, Сано, Небель, Видмер, Титц, Беккер
Запасные: Потульски, Белль, Амири, Видмер, Ферачниг, Кавасаки, Титц, Беккер, Центнер
Боруссия М
Николас, Скалли, Онора, Кьяродиа, Эльведи, Зандер, Мохья, Штегер, Энгельхардт, Райтц, Табакович
Запасные: Штегер, Райтц, Ульрих, Нойхаус, Кьяродиа, Табакович, Мохья, Такаи, Ольшовски
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Инасио, Брандт, Беллингем, Забитцер, Байер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Байер, Гирасси, Мане, Альберт, Брандт, Беллингем, Рюэрсон, Майер
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Хелер
Запасные: Макенго, Гюнтер, Огбус, Филипп, Ириэ, Грифо, Судзуки, Хелер, Ф. Мюллер
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Мэле, Эриксен, Винисиус, Виммер, Кумбеди, Пейчинович, Дагим
Запасные: Виммер, Кульеракис, Сиогаи, Эриксен, Перван, Центер, Винисиус, Дагим, Паредес
Бавария
Урбиг, Ито, Та, Ким Мин Чжэ, Станишич, Лаймер, Ндиайе, Павлович, Горетцка, Мусиала, Джексон
Запасные: Мусиала, Нойер, Упамекано, Павич, Бишоф, Та, Ндиайе, Павлович, Станишич
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Майнка, Буш, Беренс, Дорш, Шеппнер, Динкчи, Ибрагимович, Зивзивадзе, Пирингер
Запасные: Бек, Зивзивадзе, Нихьюс, Ибрагимович, Траоре, Дорш, Пирингер, Феллер, Стергиу
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Браун, Кох, Схири, Аменда, Калимуэндо, Хейлунд, Ларссон, Узун, Кнауфф, Буркардт
Запасные: Кнауфф, Буркардт, Теате, Хейлунд, Ларссон, Аррхов, Схири, Сантос, Гетце
Гамбург:
Хойер, Омари, Торунарига, Капальдо, Гренбек, Локонга, Ремберг, Джатта, Кенигсдорффер, Фабиу Виейра, Глатцель
Запасные: Штанге, Домпе, Гренбек, Локонга, Джатта, Филипп, Торунарига, Глатцель, Тангвик
Унион Берлин
Клаус, Нсоки, Диогу Лейте, Дуки, Роте, Кемляйн, Хедира, Шефер, Юранович, Ансах, Берк
Запасные: Кен, Нсоки, Шефер, Висберайт, Кверфельд, Хаберер, Юранович, Хедира, Ансах
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Мартель, Краус, Бюльтер, Каминьски, Вальдшмидт, Эль Мала
Запасные: Лунн Хансен, Каминьски, Вальдшмидт, Цилер, Хайнц, Хусейнбашич, Бюльтер, Эль Мала, Кастро-Монтес
Вердер
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Пипер, Шмид, Стаге, Деман, Линен, Пуэртас, Сугавара, Милошевич
Запасные: Кулибали, Шмидт, Штарк, Милошевич, Вебер, Чович, Пуэртас, Кольке, Сугавара
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Матсима, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Ридер, Массенго, Фелльхауэр, Грегорич
Запасные: Огунду, Яннулис, Лабрович, Бэнкс, Массенго, Грегорич, Гауэлеу, Матсима, Кемюр
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Кэмпбелл, Бебу, Крамарич, Джурич, Бургер, Аслани, Лемперле, Филипп, Гложек
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Хакес, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Эль-Ханнус, Левелинг, Ундав
Запасные: Бредлов, Андрес, Буанани, Шабо, Левелинг, Вагноман, Загаду, Нарти, Эль-Ханнус
Байер
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Паласиос, Алеиш Гарсия, Калбрет, Шик
Запасные: Маза, Шик, Бен-Сегир, Алеиш Гарсия, Баде, Хофманн, Калбрет, Телла, Бласвих
РБ Лейпциг:
Вандевордт, Финкгрефе, Битшиабу, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Нуса, Клостерманн, Раум, Битшиабу, Бакайоко, Финкгрефе, Зайвальд, Ромуло, Гулачи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
А то так сдуру можно и в большинстве победу упустить !
Когда этот баран снял футболку на 50-ой минуте, я понял , что добра не ждем ))
Ну и матч Хоффенхайм - Штутгарт будет украшением футбольных выходных. Более центральной вывески не найти ни в одном чемпионате
Лейпциг - Байер
Битва за трон)))
Хорошо , что сравняли - бились за честь прекрасной дамы !