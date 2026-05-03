  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах победила «Боруссию» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
19

Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах победила «Боруссию» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»

В Бундеслиге прошли матчи 32-го тура.

В 32-м туре Бундеслиги в субботу «Бавария» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (3:3), «Байер» разгромил «РБ Лейпциг» (4:1).

В воскресенье «Боруссия» Дортмунд уступила «Боруссии» Менхенгладбах (0:1).

Чемпионат Германии

32-й тур

Бундеслига Германия. 32 тур
3 мая 13:30, Миллернтор
Логотип домашней команды
Санкт-Паули
Завершен
1 - 2
1.09xG2.81
Логотип гостевой команды
Майнц
Матч окончен
Сисей
90’
+4’
Меткалф
90’
+1’
Метс
88’
  Сисей
87’
Ирвайн   Расмуссен
84’
84’
Амири   Мэлоуни
84’
Титц   Вайпер
77’
Видмер   Каси
76’
Потульски   Кор
72’
Беккер   Зиб
68’
Бац
Унтонджи   Карс
65’
Смит   Сисей
65’
Синани   Меткалф
46’
Ритцка   Дзвигала
46’
2тайм
Перерыв
40’
  Мвене
6’
  Титц
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Андо, Фудзита, Синани, Ритцка, Смит, Ирвайн, Пырка, Унтонджи
Запасные: Ирвайн, Фолль, Оппи, Немет, Синани, Ритцка, Смит, Унтонджи, Хара
1тайм
Майнц:
Бац, Потульски, Пош, да Кошта, Мвене, Амири, Сано, Небель, Видмер, Титц, Беккер
Запасные: Потульски, Белль, Амири, Видмер, Ферачниг, Кавасаки, Титц, Беккер, Центнер
Подробнее
Бундеслига Германия. 32 тур
3 мая 15:40, Боруссия-Парк
Логотип домашней команды
Боруссия М
Завершен
1 - 0
2.68xG0.43
Логотип гостевой команды
Боруссия Д
Матч окончен
Райтц   Хак
90’
+1’
Табакович   Матино
90’
+1’
Табакович
90’
+1’
  Табакович
88’
Эльведи
87’
84’
Брандт   Чуквуэмека
84’
Рюэрсон   Ян Коуто
76’
Гирасси   Фабиу Силва
76’
Беллингем   Озджан
Кьяродиа   Дикс
70’
Штегер   Рейна
70’
Мохья   Болин
65’
61’
Байер   Свенссон
56’
Н. Шлоттербек
Штегер
54’
2тайм
Перерыв
Боруссия М
Николас, Скалли, Онора, Кьяродиа, Эльведи, Зандер, Мохья, Штегер, Энгельхардт, Райтц, Табакович
Запасные: Штегер, Райтц, Ульрих, Нойхаус, Кьяродиа, Табакович, Мохья, Такаи, Ольшовски
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Инасио, Брандт, Беллингем, Забитцер, Байер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Байер, Гирасси, Мане, Альберт, Брандт, Беллингем, Рюэрсон, Майер
Подробнее
Бундеслига Германия. 32 тур
3 мая 17:30, Europa-Park Stadion
Логотип домашней команды
Фрайбург
Завершен
1 - 1
0.95xG1.11
Логотип гостевой команды
Вольфсбург
Матч окончен
90’
+7’
Эриксен   Герхардт
90’
+7’
Кульеракис   Йенц
87’
Дагим   Амура
Судзуки   Хефлер
81’
81’
Сванберг
  Линхарт
75’
72’
Виммер   Маер
72’
Винисиус   Сванберг
Гюнтер   Кюблер
72’
Грифо   Шерхант
71’
Огбус   Линхарт
58’
Хелер   Матанович
58’
Гинтер
57’
55’
  Кульеракис
2тайм
Перерыв
Фрайбург
Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Хелер
Запасные: Макенго, Гюнтер, Огбус, Филипп, Ириэ, Грифо, Судзуки, Хелер, Ф. Мюллер
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Мэле, Эриксен, Винисиус, Виммер, Кумбеди, Пейчинович, Дагим
Запасные: Виммер, Кульеракис, Сиогаи, Эриксен, Перван, Центер, Винисиус, Дагим, Паредес
Подробнее
Бундеслига Германия. 32 тур
2 мая 13:30, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
3 - 3
1.88xG2.48
Логотип гостевой команды
Хайденхайм
Матч окончен
  Олисе
90’
+10’
90’
Буш
89’
Дорш   Зирслебен
Лаймер
85’
81’
Ибрагимович   Кербер
81’
Зивзивадзе   Кауфманн
77’
Пирингер   Шиммер
Та   Дэвис
77’
76’
  Зивзивадзе
Та
72’
  Горетцка
57’
Ндиайе   Кейн
46’
Павлович   Киммих
46’
Мусиала   Олисе
46’
Станишич   Диас
46’
2тайм
Перерыв
44’
Рамай
Джексон
44’
  Горетцка
44’
31’
  Динкчи
22’
  Зивзивадзе
Бавария
Урбиг, Ито, Та, Ким Мин Чжэ, Станишич, Лаймер, Ндиайе, Павлович, Горетцка, Мусиала, Джексон
Запасные: Мусиала, Нойер, Упамекано, Павич, Бишоф, Та, Ндиайе, Павлович, Станишич
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Ференбах, Майнка, Буш, Беренс, Дорш, Шеппнер, Динкчи, Ибрагимович, Зивзивадзе, Пирингер
Запасные: Бек, Зивзивадзе, Нихьюс, Ибрагимович, Траоре, Дорш, Пирингер, Феллер, Стергиу
Подробнее
Бундеслига Германия. 32 тур
2 мая 13:30, Дойче банк Парк
Логотип домашней команды
Айнтрахт Ф
Завершен
1 - 2
0.99xG0.63
Логотип гостевой команды
Гамбург
Матч окончен
Кристенсен
90’
+12’
Баойя
90’
+10’
Узун
88’
88’
Капальдо
Калимуэндо
85’
83’
Торунарига   Поульсен
Кнауфф   Амаимуни-Эшгуяб
82’
Ларссон   Эбнуталиб
82’
79’
Локонга   Эльфадли
78’
Гренбек   Вушкович
Кристенсен
71’
68’
Глатцель   Даунс
68’
Джатта   Гочолейшвили
Схири   Кристенсен
61’
Буркардт   Баойя
61’
Хейлунд   Шаиби
61’
59’
  Фабиу Виейра
Хейлунд
52’
51’
  Гренбек
  Узун
48’
2тайм
Перерыв
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Браун, Кох, Схири, Аменда, Калимуэндо, Хейлунд, Ларссон, Узун, Кнауфф, Буркардт
Запасные: Кнауфф, Буркардт, Теате, Хейлунд, Ларссон, Аррхов, Схири, Сантос, Гетце
1тайм
Гамбург:
Хойер, Омари, Торунарига, Капальдо, Гренбек, Локонга, Ремберг, Джатта, Кенигсдорффер, Фабиу Виейра, Глатцель
Запасные: Штанге, Домпе, Гренбек, Локонга, Джатта, Филипп, Торунарига, Глатцель, Тангвик
Подробнее
Бундеслига Германия. 32 тур
2 мая 13:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Логотип домашней команды
Унион Берлин
Завершен
2 - 2
0.89xG1.7
Логотип гостевой команды
Кельн
Матч окончен
Бурджу
90’
+5’
  Бурджу
89’
88’
Швэбе
Хедира   Крал
88’
80’
Лунн Хансен   Шмид
  Роте
73’
71’
Бюльтер   Тильманн
71’
Эль Мала   Ньянг
71’
Каминьски   Майна
Нсоки   Скарке
67’
62’
Вальдшмидт   Чавес
61’
  Эль Мала
Ансах   Илич
58’
Юранович   Триммель
58’
Шефер   Бурджу
58’
55’
Симпсон-Пьюзи
2тайм
Перерыв
Диогу Лейте
34’
33’
  Бюльтер
31’
Мартель
Унион Берлин
Клаус, Нсоки, Диогу Лейте, Дуки, Роте, Кемляйн, Хедира, Шефер, Юранович, Ансах, Берк
Запасные: Кен, Нсоки, Шефер, Висберайт, Кверфельд, Хаберер, Юранович, Хедира, Ансах
1тайм
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Мартель, Краус, Бюльтер, Каминьски, Вальдшмидт, Эль Мала
Запасные: Лунн Хансен, Каминьски, Вальдшмидт, Цилер, Хайнц, Хусейнбашич, Бюльтер, Эль Мала, Кастро-Монтес
Подробнее
Бундеслига Германия. 32 тур
2 мая 13:30, Везерштадион
Логотип домашней команды
Вердер
Завершен
1 - 3
0.81xG3.24
Логотип гостевой команды
Аугсбург
Матч окончен
Сугавара   Грюлль
79’
Фридль
76’
75’
Матсима   К. Шлоттербек
69’
  Якич
67’
Грегорич   Рибейру
66’
Гауэлеу   Чавес
66’
Яннулис   Вольф
  Шмид
64’
Милошевич   Нджинма
46’
Пуэртас   Мбангула
46’
Кулибали   Муса
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Каде
36’
Массенго   Якич
24’
  Каде
14’
Массенго
Вердер
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Пипер, Шмид, Стаге, Деман, Линен, Пуэртас, Сугавара, Милошевич
Запасные: Кулибали, Шмидт, Штарк, Милошевич, Вебер, Чович, Пуэртас, Кольке, Сугавара
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, Гауэлеу, Матсима, Клод-Морис, Каде, Яннулис, Ридер, Массенго, Фелльхауэр, Грегорич
Запасные: Огунду, Яннулис, Лабрович, Бэнкс, Массенго, Грегорич, Гауэлеу, Матсима, Кемюр
Подробнее
Бундеслига Германия. 32 тур
2 мая 13:30, ПреЗеро-Арена
Логотип домашней команды
Хоффенхайм
Завершен
3 - 3
2.64xG1.76
Логотип гостевой команды
Штутгарт
Матч окончен
90’
+5’
  Тиагу Томаш
Бургер   Акпогума
90’
+1’
Крамарич   Дамар
90’
+1’
Аслани   Прасс
90’
86’
Левелинг   Тиагу Томаш
Кабак
83’
Лемперле   Морстедт
81’
76’
Эль-Ханнус   Ассиньон
69’
Каразор
Бернардо
68’
64’
  Демирович
58’
Эль-Ханнус
55’
Шабо   Миттельштедт
55’
Вагноман   Демирович
Крамарич
49’
  Крамарич
49’
2тайм
Перерыв
  Туре
23’
20’
  Фюрих
  Крамарич
7’
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Кабак, Цоуфал, Бургер, Авдуллаху, Туре, Аслани, Крамарич, Лемперле
Запасные: Кэмпбелл, Бебу, Крамарич, Джурич, Бургер, Аслани, Лемперле, Филипп, Гложек
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Хакес, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Эль-Ханнус, Левелинг, Ундав
Запасные: Бредлов, Андрес, Буанани, Шабо, Левелинг, Вагноман, Загаду, Нарти, Эль-Ханнус
Подробнее
Бундеслига Германия. 32 тур
2 мая 16:30, Бай-Арена
Логотип домашней команды
Байер
Завершен
4 - 1
4.41xG1.12
Логотип гостевой команды
РБ Лейпциг
Матч окончен
Шик   Кофан
90’
+3’
  Шик
89’
Тилльман
86’
Маза   Тилльман
85’
Алеиш Гарсия   Фернандес
85’
84’
Баумгартнер
84’
Финкгрефе   Хенрихс
80’
  Баумгартнер
Телла   Поку
77’
Калбрет   Артур
77’
  Шик
76’
72’
Шлагер
65’
Ромуло   Хардер
65’
Зайвальд   Уэдраого
46’
Нуса   Груда
46’
Битшиабу   Лукеба
2тайм
Перерыв
  Телла
45’
  Шик
25’
14’
Финкгрефе
Байер
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Паласиос, Алеиш Гарсия, Калбрет, Шик
Запасные: Маза, Шик, Бен-Сегир, Алеиш Гарсия, Баде, Хофманн, Калбрет, Телла, Бласвих
1тайм
РБ Лейпциг:
Вандевордт, Финкгрефе, Битшиабу, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Нуса, Клостерманн, Раум, Битшиабу, Бакайоко, Финкгрефе, Зайвальд, Ромуло, Гулачи
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoГамбург
результаты
logoУнион Берлин
logoКельн
logoХайденхайм
logoАйнтрахт Франкфурт
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoСанкт-Паули
logoБоруссия Менхенгладбах
logoАугсбург
logoРБ Лейпциг
logoБайер
logoВердер
logoВольфсбург
logoШтутгарт
logoХоффенхайм
logoБоруссия Дортмунд
logoФрайбург
logoМайнц
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За Хоффенхайм!!!
Ответ alexsem69
За Хоффенхайм!!!
Надо забивать 4-ый !
А то так сдуру можно и в большинстве победу упустить !
Ответ alexsem69
За Хоффенхайм!!!
Я так и знал - с такой реализацией нечего делать в ЛЧ !
Когда этот баран снял футболку на 50-ой минуте, я понял , что добра не ждем ))
Вот это развязка в матче Штутгарта - Хоффенхайма! Сначала, казалось, такой промах ценой в ЛЧ и потом почти мгновенная реабилитация. Сейчас и Байер может подтянуться. Не болей за РБ, то такого исхода и хотел бы: 3 команды по 58 очков за 2 тура до конца и еще с очной встречей между Штутгартом и Байером
Ответ stambr
Вот это развязка в матче Штутгарта - Хоффенхайма! Сначала, казалось, такой промах ценой в ЛЧ и потом почти мгновенная реабилитация. Сейчас и Байер может подтянуться. Не болей за РБ, то такого исхода и хотел бы: 3 команды по 58 очков за 2 тура до конца и еще с очной встречей между Штутгартом и Байером
Так и вышло ! ))
Играем, пока Бавария не сравняет.
Надо сегодня окончательно отцепить Байер от ЛЧ - при всей к симпатии к ним)
Ну и матч Хоффенхайм - Штутгарт будет украшением футбольных выходных. Более центральной вывески не найти ни в одном чемпионате
Ответ stambr
Надо сегодня окончательно отцепить Байер от ЛЧ - при всей к симпатии к ним) Ну и матч Хоффенхайм - Штутгарт будет украшением футбольных выходных. Более центральной вывески не найти ни в одном чемпионате
Матчи Арсенала и МС чем вся Бл
Хоффенхайм - Штутгарт
Лейпциг - Байер
Битва за трон)))
Не знал, что Хайденхайм Тони Сопрано тренирует.
Германия всегда была более менее адекватной в плане судейства, но это чистейшая точка в ворота Гамбурга, опять вопросы по трактовкам игры рукой, чушь
Комментарий удален пользователем
Ответ Oba Bongo
Комментарий удален пользователем
Жаль её )
Хорошо , что сравняли - бились за честь прекрасной дамы !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
через 1 минуту
«УЕФА должен был позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля. Финал пройдет между «Баварией» и «ПСЖ». Снейдер был недоволен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в 1-м тайме
9 минут назад
Райс признан лучшим игроком матча «Арсенал» – «Атлетико»
12 минут назад
Пять клубов АПЛ дошли до финала ЛЧ за последние 8 лет. Из любой другой лиги – не больше двух команд за это время
17 минут назад
Артета впервые вышел в финал ЛЧ – в качестве тренера «Арсенала»
27 минут назад
«Атлетико» не выигрывает трофеев 5 сезонов подряд. Команда Симеоне вылетела из ЛЧ от «Арсенала»
30 минут назад
«Арсенал» впервые в своей истории провел в ЛЧ 14 матчей подряд без поражений
31 минуту назад
«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ во второй раз в истории и впервые с 2006 года
32 минуты назад
В финале ЛЧ впервые за три года сыграет клуб АПЛ
32 минуты назад
«Арсенал» в финале ЛЧ встретится с «ПСЖ» или «Баварией»
32 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
2 минуты назад
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
18 минут назад
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
22 минуты назад
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
31 минуту назад
Хавбек «Тоттенхэма» Симонс перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
44 минуты назад
Воспитанник «Сосьедада» Элустондо уйдет в конце сезона. Он провел 310 матчей за клуб
52 минуты назад
Итурральде про Гризманна и Троссарда: «Легкий толчок. Момент похож на пенальти в ворота «Атлетико» в первой игре за контакт Ганцко и Дьокереша»
55 минут назад
Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»
сегодня, 20:20Фото
Экс-судья Фернандес о падении Троссарда в штрафной «Атлетико»: «Этого контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. В середине поля свистнули бы»
сегодня, 20:19Фото
Сака забил в полуфиналах ЛЧ в двух разных сезонах. Из англичан это делали Лэмпард, Руни и Кейн
сегодня, 20:09
Рекомендуем