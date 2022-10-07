«Никто никогда не сомневался в тренере». Недвед заявил, что клуб уверен в Аллегри

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед объявил, что Массимилиано Аллегри никогда не был близок к увольнению.

«Юве» неудачно начал сезон под руководством тренера, казалось, что команду ждет еще один сезон без трофеев.

Перед международным перерывом «бьянконери» не смогли выиграть ни одного из пяти матчей и потерпели досадное поражение от «Монцы». Результат был таким удручающим, что болельщики стали требовать увольнения тренера.

Руководство клуба не теряло верну в Аллегри, который снова смог вдохновить свою команду на победу. Итальянский специалист продолжит руководить «Ювентусом» до конца сезона.

«Никто никогда не сомневался в тренере. После международного перерыва было мало тренировок, поэтому сложно дать однозначную оценку форме команды, но я уверен в парнях, у них был правильный настрой против «Болоньи» и «Маккаби», - цитирует Павла Недведа Calciomercato.