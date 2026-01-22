Глава «Манчестер Сити» поучаствовал в подписании устава Совета мира Трампа.

Председатель правления «Манчестер Сити » Хальдон аль Мубарак подписал соглашение о присоединении ОАЭ к Совету мира.

В четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялась церемония подписания устава Совета мира. Председателем структуры стал президент США Дональд Трамп.

Аль Мубарак является основателем и председателем Управления по делам исполнительной власти в Объединенных Арабских Эмиратах, а также занимает ряд других руководящих должностей в правительстве страны.

Помимо ОАЭ, в состав Совета мира вошли США, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Иордания, Казахстан, Катар, Косово, Индонезия, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция и Узбекистан. Приглашение также было направлено и России.

Совет мира – межправительственная организация, создание которой инициировано 47-м президентом США Дональдом Трампом, в январе 2026 года. Изначально структура создавалась для управления сектором Газа, однако позже спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что мандат Совета будет расширен и на другие регионы конфликтов. Трамп также подчеркнул, что организация намерена сотрудничать с Организацией Объединенных Наций (ООН), а не полностью заменять ее.