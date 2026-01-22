«Галатасарай» предложил «Атлетико» 3+ млн евро за аренду Альмады и готов покрыть зарплату форварда. Игрок согласен на трансфер (Санти Ауна)

«Галатасарай хочет арендовать Альмаду у «Атлетико».

«Галатасарай » предложил «Атлетико » более 3 млн евро за аренду Тьяго Альмады , сообщает журналист Санти Ауна.

Турецкий клуб готов полностью покрыть зарплату форварда. Опция выкупа все еще обсуждается.

Аргентинец очень заинтересован в проекте «Галатасарая» и уже пообщался с главным тренером Оканом Буруком. Игрок дал согласие на переход.

Альмада перешел в «Атлетико» летом прошлого года из «Ботафого» за 21 млн евро. Игрок подписал 5-летний контракт с «матрасниками».

В текущем сезоне Ла Лиги 24-летний Альмада забил 2 гола и отдал 1 ассист в 12 матчах. Его статистику можно увидеть здесь .