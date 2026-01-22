Гаскойн сломал шесть ребер и пробил легкие, упав во время праздников: «Ужасная боль. Я видел отца на небесах, было ###### как страшно»
Гаскойн сломал шесть ребер, пробив легкие, во время праздников.
Бывший полузащитник «Ньюкасла», «Тоттенхэма», «Лацио» и сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, что в праздники его госпитализировали из-за перелома ребер после падения.
«Я вешал что-то и упал на спину. Я сломал шесть ребер и пробил оба легких. Я попал в больницу, конечно, боль ужасная, мне дали обезболивающее. Но я почувствовал, как у меня начала раздуваться шея. Я сразу позвал хирурга, потому что запаниковал.
Я видел своего отца на небесах и по-настоящему паниковал. Я перенес 38 операций, и обычно меня это не пугает, но в этот раз мне было ###### (очень) как страшно.
Я повторял: «Пожалуйста, позовите хирурга». Я рыдал навзрыд!» – сказал 58-летний Гаскойн в интервью Clutch 9.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости