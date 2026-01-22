Гаскойн сломал шесть ребер и пробил легкие, упав во время праздников: «Ужасная боль. Я видел отца на небесах, было ###### как страшно»

Гаскойн сломал шесть ребер, пробив легкие, во время праздников.

Бывший полузащитник «Ньюкасла », «Тоттенхэма », «Лацио » и сборной Англии Пол Гаскойн рассказал, что в праздники его госпитализировали из-за перелома ребер после падения.

«Я вешал что-то и упал на спину. Я сломал шесть ребер и пробил оба легких. Я попал в больницу, конечно, боль ужасная, мне дали обезболивающее. Но я почувствовал, как у меня начала раздуваться шея. Я сразу позвал хирурга, потому что запаниковал.

Я видел своего отца на небесах и по-настоящему паниковал. Я перенес 38 операций, и обычно меня это не пугает, но в этот раз мне было ###### (очень) как страшно.

Я повторял: «Пожалуйста, позовите хирурга». Я рыдал навзрыд!» – сказал 58-летний Гаскойн в интервью Clutch 9.