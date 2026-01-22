Винисиус – лучший игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Монако» и опередил Фермина, Суареса и Наварро

Винисиус Жуниор – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов .

Вингер «Реала » забил гол и отдал два результативных паса в матче с «Монако» (6:1).

В голосовании бразилец опередил Луиса Суареса Чарриса («Спортинг », дубль в матче с «ПСЖ», 2:1), Роберта Наварро («Атлетик », две результативные передачи в игре с «Аталантой», 3:2) и Фермина Лопеса («Барселона», дубль в игре со «Славией», 4:2).

Подробную статистику бразильского футболиста можно найти здесь .