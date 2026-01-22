Винисиус – лучший игрок недели в ЛЧ. Вингер «Реала» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Монако» и опередил Фермина, Суареса и Наварро
Винисиус Жуниор – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Вингер «Реала» забил гол и отдал два результативных паса в матче с «Монако» (6:1).
В голосовании бразилец опередил Луиса Суареса Чарриса («Спортинг», дубль в матче с «ПСЖ», 2:1), Роберта Наварро («Атлетик», две результативные передачи в игре с «Аталантой», 3:2) и Фермина Лопеса («Барселона», дубль в игре со «Славией», 4:2).
Подробную статистику бразильского футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
