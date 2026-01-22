Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Фейху», «Аль-Иттихад» Бензема уступил «Аль-Кадисии» Ретеги

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 17-го тура.
20 января «Аль-Ахли» Рияда Мареза разгромил «Аль-Халидж» (4:1) в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
21 января «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде обыграл «Дамак» (2:1), «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума сыграл вничью с «Неомом» (0:0).
22 января «Аль-Хилаль» Малкома на своем поле разгромил «Аль-Фейху» (4:1), «Аль-Иттихад» Карима Бензема в гостях уступил «Аль-Кадисии» (1:2) Матео Ретеги.
Чемпионат Саудовской Аравии
17-й тур
Miguel Carvalho Vianna Аль-Хайбари
Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Фабиу Мартинш Al Dhuwayhi
Aboubacar Bah Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Cristhoper Douglas Zambrano Méndez Адам
Рамос де Соуза Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli Alhurayji
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
Аль-Таавун
Маилсон, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Moustapha Sémbène, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Аль-Куикби, Мартинес, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Запасные: Атийя, Alhurayji, Адам, Аль-Кахтани, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Nawaf Mazen Al Hawairy, Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Al-Shanqiti, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Miguel Carvalho Vianna, Розье, Aboubacar Bah, Фабиу Мартинш, Саюд, Аль-Шаммари
Запасные: Аль-Хайбари, Al Dhuwayhi, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Nawaf bin Nasser bin Mohammed Al Bishri, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Аль-Хабаши, Аль-Хараджин, Зайед
Рубен Невеш Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
Бамасуд Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
Милинкович-Савич Аль-Досари
Сакала Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi
Алфа Семеду Sabri Abdu H. Dahal
Аль-Хилаль
Аль-Ями, Тео, Мари, Аль-Авджами, Аль-Харби, Канно, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Нуньес, Маркос Леонардо, Малком
Запасные: Абу Расен, Мендаш, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Сезар, Аль-Хамдан, Томбакти, Аль-Ями, Аль-Досари, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Аль-Саафи, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Сакала, Вронтис, Аль-Биши, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Джейсон
Запасные: Аль-Харти, Ганвула, Аль-Джауаи, Аль-Рашиди, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Sabri Abdu H. Dahal, Al-Deqeel, Смоллинг, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi
Аль-Шенгити Аль-Джулайдан
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Вайгль, Аль-Джувайр, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Киньонес, Ретеги
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Шахрани, Аль-Аммар, Махнаши, Аль-Салем, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Авджами, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Хазази
Аль-Иттихад Джидда:
Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Кадеш, Фабиньо, Данилу Перейра, Митай, Думбия, Канте, Аль-Шенгити, Ауар, Бензема, Диаби
Запасные: Аль-Джулайдан, Аль-Нашри, Аль-Гамди, Аль-Биши, Аль-Гамди, Фаллатах, Аль-Шангити, Шарахили, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Феррейра Карраско, Браунхилл, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Аль-Хаммами, Карлос, Эрнандес
Запасные: Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Amjad bin Ali bin Omar Haraj, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Abdullah Jaman, Majed Hani Abdullah
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Флорес, Джасим, Тиянич, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Лазаро
Запасные: Mohammed Mansour Yahya Mile, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Аль-Мукайтиб, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Аль-Наджар, Аль-Шаммари, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Ramiro Enrique Paz Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Саадан Ali bin Hassan Al Masoud
Бахебри Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri Mansour Camara
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Аль-Фатех
Пачеко, Aljari, Жорже Фернандеш, Саадан, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Wesley Bruno Lima Delgado, Юссуф, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Бохари, Касим, Fawaz Yousef Al Hamad, Al Swealem, Mohammed Al Sahihi, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Ali bin Hassan Al Masoud, Saad bin Fahad Al Sharfa
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Дьомбер, Солан, Бакли, Ндорам, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Бахебри, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Alshammari, Mansour Camara, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Аль-Сафари, Аль-Досари, Аль-Досари, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Галено Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
Атангана Эдоа Аль-Джухани
Паоло Фернандес Аль-Хафит
Демирал Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
Аль-Ахли Джидда
Аль-Санби, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Маджраши, Галено, Кессиэ, Атангана Эдоа, Марез, Аль-Бурайкан, Тоуни
Запасные: Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Мийо, Аль-Муваллад, Бакор, Аль-Джухани, Салех, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Паоло Фернандес, Хамзи, Кинг
Запасные: Al-Haydar, Hussain Ali Al Sultan, Аль-Мутайри, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Ассири, Ali Abdulraouf Al Abdelnabi, Raed Firas Al Shanqiti, Аль-Хайдари, Аль-Хафит
Бассогог Abdulaziz Saleh Al Hatila
Аль-Аббас Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi Abdulelah Mohammed Al Khaibari
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi
Аль-Охдуд
Португал, Индже, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Гюнтер, Al Yami, Гюль, Нген, Педроса, Петрос, Бассогог, Аль-Аббас
Запасные: Аль-Наджар, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Аль-Салем, Аль-Кайди, Saud Salem Saud Al Yami, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
Аль-Рияд:
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Ammar Nasser Al Harfi, Лиа Оку, Тозе, Соро, Баеш, Силла
Запасные: Тармин, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Alabsi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Talal Riyadh Al Shubili, Аль-Шехри
Аль-Хеджи Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor
Majed Mohammed Yazid Dawran Вейналдум
Аль-Иттифак
Родак, Коста, Нкота, Кальво, Хендри, Аль-Хатиб, Медран, Дуда, Faris Saeed Al Ghamdi, Majed Mohammed Yazid Dawran, Аль-Ганнам
Запасные: Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Хайралла, Маду, Али, Хинди, Аль-Отайби, Вейналдум, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Неом:
Луиш Машимиану, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Коне, Бенрахма, Буабре, Аль-Хеджи, Родригес, Ляказетт
Запасные: Jaber, Малайека, Аль-Салули, Аль-Асмари, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Аль-Брейк, Аль-Фарадж, Al-Ali
Анжело Габриэл Аль-Шарари
Sanousi Mohammed Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
Дамак
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Sanousi Mohammed, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Аль-Кахтани, Силла, Шарахили, Al-Ghamdi, Вада
Запасные: Jawad Mansour Al Hassan, Naji, Аль-Багауи, Аль-Самири, Hassan Ali Rabea, Мейте, Мохаммед, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Аль-Нассер, Мартинес, Симакан, Аль-Ганам, Брозович, Гариб, Анжело Габриэл, Жоау Феликс, Коман, Роналду
Запасные: Бушаль, Аль-Хайбари, Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain, Аль-Шарари, Маран, Камара, Abdulmalik bin Saleh bin Mohammad Al Jaber, Аман, Аль-Хассан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
