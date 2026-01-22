  • Спортс
  Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Фейху», «Аль-Иттихад» Бензема уступил «Аль-Кадисии» Ретеги
11

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Фейху», «Аль-Иттихад» Бензема уступил «Аль-Кадисии» Ретеги

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 17-го тура.

20 января «Аль-Ахли» Рияда Мареза разгромил «Аль-Халидж» (4:1) в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

21 января «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде обыграл «Дамак» (2:1), «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума сыграл вничью с «Неомом» (0:0).

22 января «Аль-Хилаль» Малкома на своем поле разгромил «Аль-Фейху» (4:1), «Аль-Иттихад» Карима Бензема в гостях уступил «Аль-Кадисии» (1:2) Матео Ретеги.

Чемпионат Саудовской Аравии

17-й тур

Высшая лига. 17 тур
22 января 15:15, Al Taawoun Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Таавун
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Хазем
Матч окончен
90’
+1’
Miguel Carvalho Vianna   Аль-Хайбари
  Мартинес
85’
Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari   Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
83’
79’
Аль-Шаммари   Аль-Хабаши
79’
Фабиу Мартинш   Al Dhuwayhi
74’
Aboubacar Bah   Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Cristhoper Douglas Zambrano Méndez   Адам
71’
Рамос де Соуза   Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi
71’
Аль-Куикби   Аль-Кахтани
70’
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli   Alhurayji
59’
58’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
55’
  Аль-Шаммари
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
51’
49’
  Фабиу Мартинш
2тайм
Перерыв
  Мартинес
23’
Аль-Таавун
Маилсон, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Moustapha Sémbène, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Рамос де Соуза, Аль-Куикби, Мартинес, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Запасные: Атийя, Alhurayji, Адам, Аль-Кахтани, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Nawaf Mazen Al Hawairy, Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi
1тайм
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Al-Shanqiti, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Miguel Carvalho Vianna, Розье, Aboubacar Bah, Фабиу Мартинш, Саюд, Аль-Шаммари
Запасные: Аль-Хайбари, Al Dhuwayhi, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Nawaf bin Nasser bin Mohammed Al Bishri, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Аль-Хабаши, Аль-Хараджин, Зайед
Подробнее
Высшая лига. 17 тур
22 января 17:30, Kingdom Arena
Логотип домашней команды
Аль-Хилаль
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Фейха
Матч окончен
Рубен Невеш   Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
90’
+1’
  Маркос Леонардо
90’
Рубен Невеш
90’
88’
Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
Малком   Мендаш
86’
Аль-Харби   Аль-Ями
85’
82’
Бамасуд   Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
Нуньес   Сезар
79’
Милинкович-Савич   Аль-Досари
79’
77’
Сакала   Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi
77’
Алфа Семеду   Sabri Abdu H. Dahal
69’
Аль-Саафи   Ганвула
69’
Джейсон   Смоллинг
  Канно
61’
2тайм
Перерыв
  Москера
45’
  Милинкович-Савич
37’
14’
  Сакала
Аль-Хилаль
Аль-Ями, Тео, Мари, Аль-Авджами, Аль-Харби, Канно, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Нуньес, Маркос Леонардо, Малком
Запасные: Абу Расен, Мендаш, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Сезар, Аль-Хамдан, Томбакти, Аль-Ями, Аль-Досари, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Аль-Саафи, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Сакала, Вронтис, Аль-Биши, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Джейсон
Запасные: Аль-Харти, Ганвула, Аль-Джауаи, Аль-Рашиди, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Sabri Abdu H. Dahal, Al-Deqeel, Смоллинг, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi
Подробнее
Высшая лига. 17 тур
22 января 17:30, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Кадисия
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
Киньонес
90’
+7’
Аль-Джувайр   Хазази
90’
Баа   Аль-Шахрани
90’
80’
Ауар   Аль-Биши
80’
Митай   Аль-Гамди
75’
Бензема
  Киньонес
59’
Баа
51’
46’
Аль-Шенгити   Аль-Джулайдан
2тайм
Перерыв
39’
Митай
  Киньонес
37’
29’
  Бензема
Г. Альварес
28’
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Вайгль, Аль-Джувайр, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Киньонес, Ретеги
Запасные: Аль-Кассар, Аль-Шахрани, Аль-Аммар, Махнаши, Аль-Салем, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Авджами, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Хазази
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Кадеш, Фабиньо, Данилу Перейра, Митай, Думбия, Канте, Аль-Шенгити, Ауар, Бензема, Диаби
Запасные: Аль-Джулайдан, Аль-Нашри, Аль-Гамди, Аль-Биши, Аль-Гамди, Фаллатах, Аль-Шангити, Шарахили, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi
Подробнее
Высшая лига. 17 тур
20 января 15:05, SHG Arena
Логотип домашней команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Нажма
Матч окончен
89’
Al Hawsawi
83’
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel   Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali   Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki
83’
80’
Лазаро   Аль-Шаммари
80’
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
64’
Бутобба
2тайм
Перерыв
43’
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Феррейра Карраско, Браунхилл, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Аль-Хаммами, Карлос, Эрнандес
Запасные: Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Amjad bin Ali bin Omar Haraj, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Abdullah Jaman, Majed Hani Abdullah
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Флорес, Джасим, Тиянич, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Бутобба, Лазаро
Запасные: Mohammed Mansour Yahya Mile, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Аль-Мукайтиб, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Аль-Наджар, Аль-Шаммари, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Подробнее
Высшая лига. 17 тур
20 января 17:30, Al Fateh Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фатех
Завершен
2 - 5
Логотип гостевой команды
Аль-Холуд
Матч окончен
90’
+2’
Аль-Сафари
90’
Ramiro Enrique Paz   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Саадан   Ali bin Hassan Al Masoud
86’
83’
Солан   Аль-Сафари
81’
  Ramiro Enrique Paz
76’
Бахебри   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Aljari
74’
71’
  Аль-Досари
Батна
70’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia
60’
  Бакли
57’
55’
  Бахебри
46’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Mansour Camara
46’
Ндорам   Аль-Досари
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
46’
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud   Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
46’
2тайм
Перерыв
  Юссуф
45’
+3’
43’
Дьомбер
19’
  Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
12’
  Ramiro Enrique Paz
9’
Солан
Аль-Фатех
Пачеко, Aljari, Жорже Фернандеш, Саадан, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Wesley Bruno Lima Delgado, Юссуф, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Бохари, Касим, Fawaz Yousef Al Hamad, Al Swealem, Mohammed Al Sahihi, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Ali bin Hassan Al Masoud, Saad bin Fahad Al Sharfa
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Дьомбер, Солан, Бакли, Ндорам, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Бахебри, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Alshammari, Mansour Camara, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Аль-Сафари, Аль-Досари, Аль-Досари, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Подробнее
Высшая лига. 17 тур
20 января 17:30, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Аль-Ахли Джидда
Завершен
4 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Халидж
Матч окончен
90’
+3’
Al-Haydar
Галено   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
88’
Аль-Хавсави   Салех
88’
  Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
86’
81’
Хамзи   Аль-Мутайри
Атангана Эдоа   Аль-Джухани
80’
Тоуни   Мийо
80’
  Тоуни
77’
  Тоуни
67’
65’
Морис
64’
Паоло Фернандес   Аль-Хафит
  Тоуни
59’
Демирал
57’
56’
Курбелис   Al-Haydar
Аль-Хавсави
51’
Тоуни
46’
2тайм
Перерыв
37’
Шенкевелд
19’
  Масурас
Демирал   Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
12’
Аль-Ахли Джидда
Аль-Санби, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Маджраши, Галено, Кессиэ, Атангана Эдоа, Марез, Аль-Бурайкан, Тоуни
Запасные: Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Мийо, Аль-Муваллад, Бакор, Аль-Джухани, Салех, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi
1тайм
Аль-Халидж:
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Канаба, Курбелис, Масурас, Паоло Фернандес, Хамзи, Кинг
Запасные: Al-Haydar, Hussain Ali Al Sultan, Аль-Мутайри, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Ассири, Ali Abdulraouf Al Abdelnabi, Raed Firas Al Shanqiti, Аль-Хайдари, Аль-Хафит
Подробнее
Высшая лига. 17 тур
21 января 15:30, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Охдуд
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Рияд
Матч окончен
90’
+5’
 
  Al Yami
86’
Бассогог   Abdulaziz Saleh Al Hatila
85’
79’
Соро  
Гюнтер   Аль-Кайди
77’
Аль-Аббас   Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
75’
Педроса
71’
  Al Yami
62’
61’
Alabsi
59’
  Аль-Шехри
59’
Лиа Оку   Alabsi
59’
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi   Abdulelah Mohammed Al Khaibari
56’
Нген
47’
Гюль   Аль-Салем
46’
2тайм
Перерыв
Нген
45’
+2’
Петрос
28’
26’
  Тозе
Al Yami
25’
19’
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi
8’
Аль-Хайбари
Аль-Охдуд
Португал, Индже, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Гюнтер, Al Yami, Гюль, Нген, Педроса, Петрос, Бассогог, Аль-Аббас
Запасные: Аль-Наджар, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Аль-Салем, Аль-Кайди, Saud Salem Saud Al Yami, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Ammar Nasser Al Harfi, Лиа Оку, Тозе, Соро, Баеш, Силла
Запасные: Тармин, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Alabsi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Talal Riyadh Al Shubili, Аль-Шехри
Подробнее
Высшая лига. 17 тур
21 января 17:30, EGO Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Иттифак
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Неом
Матч окончен
90’
+5’
Аль-Досари
Кальво
90’
+1’
Медран
88’
Нкота   Али
82’
81’
Ляказетт   Jaber
Хендри
74’
68’
Аль-Хеджи   Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor
68’
Бенрахма   Аль-Фарадж
Коста   Аль-Отайби
59’
Majed Mohammed Yazid Dawran   Вейналдум
58’
2тайм
Перерыв
Аль-Иттифак
Родак, Коста, Нкота, Кальво, Хендри, Аль-Хатиб, Медран, Дуда, Faris Saeed Al Ghamdi, Majed Mohammed Yazid Dawran, Аль-Ганнам
Запасные: Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Хайралла, Маду, Али, Хинди, Аль-Отайби, Вейналдум, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
1тайм
Неом:
Луиш Машимиану, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Коне, Бенрахма, Буабре, Аль-Хеджи, Родригес, Ляказетт
Запасные: Jaber, Малайека, Аль-Салули, Аль-Асмари, Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Аль-Брейк, Аль-Фарадж, Al-Ali
Подробнее
Высшая лига. 17 тур
21 января 17:30, Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Дамак
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Матч окончен
87’
Гариб   Аль-Хассан
87’
Анжело Габриэл   Аль-Шарари
Аль-Кахтани   Аль-Самири
84’
82’
Анжело Габриэл
80’
Гариб
73’
Аль-Нассер   Бушаль
  Харкасс
68’
Шарахили   Naji
60’
Al-Ghamdi   Мейте
60’
58’
Коман   Аль-Хайбари
50’
  Роналду
Sanousi Mohammed   Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
46’
2тайм
Перерыв
5’
  Гариб
Дамак
Кевин, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Sanousi Mohammed, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Аль-Кахтани, Силла, Шарахили, Al-Ghamdi, Вада
Запасные: Jawad Mansour Al Hassan, Naji, Аль-Багауи, Аль-Самири, Hassan Ali Rabea, Мейте, Мохаммед, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Аль-Нассер, Мартинес, Симакан, Аль-Ганам, Брозович, Гариб, Анжело Габриэл, Жоау Феликс, Коман, Роналду
Запасные: Бушаль, Аль-Хайбари, Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain, Аль-Шарари, Маран, Камара, Abdulmalik bin Saleh bin Mohammad Al Jaber, Аман, Аль-Хассан
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс
