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Угадаете топ-футболистов по поисковым запросам? Подсказка – эти игроки будут в Лиге чемпионов

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Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов, и если вбить в поисковик фамилии игроков, которые участвуют в турнире, иногда выпадают довольно неожиданные слова. Угадаете героев ЛЧ по выпадающим подсказкам? Некоторые варианты точно удивят!

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