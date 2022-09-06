Угадаете топ-футболистов по поисковым запросам? Подсказка – эти игроки будут в Лиге чемпионов

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов, и если вбить в поисковик фамилии игроков, которые участвуют в турнире, иногда выпадают довольно неожиданные слова. Угадаете героев ЛЧ по выпадающим подсказкам? Некоторые варианты точно удивят!