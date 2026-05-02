Артига об 1:0: «Рубин» показал даже лучшую версию «Балтики», чем они сами. Ребята провели безупречный матч в плане единоборств, за что хочу их похвалить»

Артига об 1:0: «Рубин» показал даже лучшую версию «Балтики», чем они сами.

Главный тренер «Рубина » Франк Артига высказался о победе над «Балтикой» (1:0) в 29-м туре Мир РПЛ .

«Играя против «Балтики», нужно выкладываться на 100%. Мы показали максимальную интенсивность, максимальную цепкость. Ребята провели безупречный матч в плане единоборств, за что хочу их похвалить.

Наверное, мы даже показали лучшую версию «Балтики», чем сами калининградцы. Это позволило нам победить.

Отдельно хотел бы пожелать скорейшего выздоровления Александру Филину . Мы с ним пересекались в «Химках». До встречи в новом сезоне на футбольных полях», – сказал Артига.