Артига об 1:0: «Рубин» показал даже лучшую версию «Балтики», чем они сами. Ребята провели безупречный матч в плане единоборств, за что хочу их похвалить»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о победе над «Балтикой» (1:0) в 29-м туре Мир РПЛ.
«Играя против «Балтики», нужно выкладываться на 100%. Мы показали максимальную интенсивность, максимальную цепкость. Ребята провели безупречный матч в плане единоборств, за что хочу их похвалить.
Наверное, мы даже показали лучшую версию «Балтики», чем сами калининградцы. Это позволило нам победить.
Отдельно хотел бы пожелать скорейшего выздоровления Александру Филину. Мы с ним пересекались в «Химках». До встречи в новом сезоне на футбольных полях», – сказал Артига.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Хамство официальных лиц когда-либо наказывается и в плане результата. Что замечательно.
Ну в общем как я и говорил Балтика будет на 6-7 месте а на следующий год стаять на вылет, и кто там славил этого колхозника Талала как великого тренера? В Спартак куда-то сватали, на Матч ТВ ему место ...
Обидно конечно за Балтику хорошо играла в начале сезона не могу понять почему так плохо стало играть в конце сезона
Тренер потому что там Колхозник
