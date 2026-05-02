  • «Надеюсь, вы попадете в аварию», «В другой стране вас бы разорвали». Пике и другие боссы «Андорры» угрожали судьям после 0:1 от «Альбасете»
Пике угрожал судьям после поражения его клуба «Андорра».

«Андорра» потерпела поражение от «Альбасете» со счетом 0:1 в домашнем матче 38-го тура второго дивизиона Испании. Единственный гол забил Джонатан Гомес на 86-й минуте – перед этим, возможно, один из игроков гостей наступил на ногу защитнику хозяев. Судья Алонсо Де Эна Вольф не зафиксировал фол, ВАР не вмешался.

На 90-й минуте арбитр показал красные карточки возмущавшемуся тренеру «Андорры» Карлесу Мансо и четверым членам его штаба. 

В своем отчете главный судья описал претензии руководства «Андорры».

«Во время перерыва, перед выходом на поле, когда я находился в туннеле, ведущем к раздевалкам, господин Жерар Пике подошел ко мне и высказал возражения относительно моего судейства.

Как только матч закончился, в подтрибунном помещении господин Кристиан Лансароте Абеноза обратился к моему первому помощнику судьи со словами «вы худший помощник судьи в лиге», повторив это заявление пять раз. Сразу после этого, когда я направлялся в судейскую все еще находясь в туннеле, спортивный директор ФК «Андорра» господин Жауме Ногес обратился ко мне со словами: «Вас специально назначили на этот матч, несмотря на то, что мы написали письмо в федерацию, вы негодяи!»

Арбитр также заявил об угрозах со стороны Пике и других боссов клуба.

«Господин Жерар Пике и господин Жауме Ногес обратились к нам, неоднократно протестуя против судейских решений, принятых во время матча. Кроме того, господин Жерар Пике сказал: «Уходите с сопровождением, чтобы на вас не напали».

Оказавшись на парковке, президент ФК «Андорра» Ферран Виласека приблизился к делегату матча на расстояние нескольких сантиметров, толкнул его в грудь, сжал кулак и поднял его с намерением ударить он. Затем он был задержан полицией.

Перед самым выездом с парковки, когда мы уже были в машине судей, господин Жауме Ногес обратился к нам со словами: «Я надеюсь, вы попадете в аварию». Наконец, господин Жерар Пике сказал делегату матча: «В другой стране вас бы разорвали, но Андорра – цивилизованная страна». 

Из-за споров Пике с судьями «Андорру» оштрафовали в 4-й раз в сезоне. Клуб наказали на 40 000 евро суммарно за поведение владельца и экс-игрока «Барсы»

Пике наверное по привычке еще и нырнул после этого.
Пике наверное по привычке еще и нырнул после этого.
Покажи хоть одно видео где пике симулирует и ныряет?
Покажи хоть одно видео где пике симулирует и ныряет?
Если судить по Википедии, то у Пике 397 таких видео за Барселону
Пике не изменился. Каким был неадекватным, таким и остался. Позорище.
Пике не изменился. Каким был неадекватным, таким и остался. Позорище.
Комментарий скрыт
Пике не изменился. Каким был неадекватным, таким и остался. Позорище.
Он в сто раз адекватней вашего лагеря
Когда понял, что Эвребе завершил карьеру и больше не судит игры.
Когда понял, что Эвребе завершил карьеру и больше не судит игры.
Всё ещё болит? Приятно слышать
Очень "цивилизованно" получилось, и это из-за одного момента. Команда идет 9-ой и имеет лишь призрачные шансы в борьбе за место в плей-офф примерно с равной статой побед и поражений, забитых и пропущенных. Явно реакция ненормальная.
Пике же всю свою карьеру в Барсе отыграл по аккомпанемент свистков ручных судеек Негрейры. Поэтому такие эмоции от нейтрального судейства
Пике же всю свою карьеру в Барсе отыграл по аккомпанемент свистков ручных судеек Негрейры. Поэтому такие эмоции от нейтрального судейства
Не всю)
Каким клоуном был, таким и остался. Этого дебила оправдают лишь фанаты бчк.
ДНК не выветрится никак
это днк или что-то другое?)
Всегда нужно оставаться людьми(
Совсем без мозгов что ли такое говорить? Эмоции эмоциями, но нужно же за языком следить.
