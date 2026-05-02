  • Дуглас сбил Гонду в штрафной «Зенита» на 2-й минуте игры с ЦСКА. Обляков реализовал пенальти
27

Дуглас сбил Гонду в штрафной «Зенита» на 2-й минуте игры с ЦСКА. Обляков реализовал пенальти

«Зенит» пропустил от ЦСКА с пенальти.

ЦСКА открыл счет в матче с «Зенитом» с пенальти.

В конце 2-й минуты игры 28-го тура Мир РПЛ защитник Дуглас Сантос попытался выбить мяч из штрафной и не заметил, как у него из-за спины выбежал Лусиано Гонду. Бразилец ударил аргентинца по ноге, и тот упал на газон. Главный судья Инал Танашев назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал Иван Обляков.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

ЦСКА – «Зенит». 1:0 – Обляков забил пенальти на 4-й минуте! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Пенальти по делу. Но тут бытует мнение что Зениту не ставят пенальти))) сколько матчей подряд Зениту пробивают пенальти ?))))
Вот вам и Гонду! Не зря статья на спортс выходила, что от обмена выиграл «Зенит».
И тут Лусиано показывает что к чему
Ответ andrew.p
Вот вам и Гонду! Не зря статья на спортс выходила, что от обмена выиграл «Зенит». И тут Лусиано показывает что к чему
Так он и выиграл - Дивеев забил )
Ответ ФК Пушкино
Так он и выиграл - Дивеев забил )
Забил из под Лусиано :)
Не вовремя в Бразилии решили купить права на рпл
Вот и сработал обмен Дивеева на Гонду для армейцев
Что-то Сантос совсем привозилой стал... но пенальти чистый, хоть и в какой-то мере случайный
