34 комментария

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Алонсо завоевал 100-й подиум в «Формуле-1». Но судьи его отобрали

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Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
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Подробная статистика свершений самого перспективного пилота сезона.

Главный долгожитель современной «Формулы-1» Фернандо Алонсо вступил в элитный клуб гонщиков, побывавших на 100 подиумах – но через несколько минут лишился достижения.

На втором этапе сезона-2023, Гран-при Саудовской Аравии: Фернандо стартовал вторым, однако не смог удержать темп сверхскоростных гонщиков «Ред Булл» – зато остальным не предоставил и шанса – и увидел клетчатый флаг третьим.

В начале гонки Фернандо получил 5-секундный штраф, отбыл его во время пит-стопа, а после завершения заезда выяснилось, что наказание гонщик и команда отбыли некорректно – и стюарды «наградили» испанца новым 10-секундным штрафом, который отбросил спортсмена за пределы топ-3.

К моменту решения стюардов мы уже подготовили праздничную инфографику о подиумах Алонсо. И обязательно внесем в нее коррективы, когда (в этом нет сомнений) испанец все-таки заберет юбилейный подиум обратно – а пока вы можете просто посмотреть на потрясающую статистику и вспомнить классные моменты в карьере великого пилота.

Заметки на полях 

• Алонсо дебютировал в «Ф-1» в 2001-м в составе слабейшей «Минарди», затем год провел тест-пилотом «Рено», а с 2003-го включился в борьбу за подиумы и победы: 12 лет подряд испанец хотя бы раз за сезон обязательно заезжал в топ-3. 

• Первый подиум – во второй гонке за «Рено» (победителем впервые в карьере стал Кими Райкконен из «Макларена»), а первая победа пришла на 13-м этапе в Венгрии. 

• С «Рено» Фернандо восходил на подиумы 41 раз: самый успешный период во французской команде, разумеется, пришелся на времена двух чемпионских титулов в 2005-2006 годах (29 подиумов за два сезона). 

• Юбилейный 50-й подиум оказался одним из самых скандальных в карьере – Фернандо победил в инаугурационном Гран-при Сингапура после подстроенной аварии напарника, Нельсона Пике-младшего. В отличие от боссов команды (Флавио Бриаторе и Пэта Симондса) Алонсо в мошенничестве не обвиняли. 

• Алонсо не просто взял подиум в первой же гонке за «Феррари», но выиграл ее – после того, как у лидировавшего Себа Феттеля из «Ред Булл» возникли технические проблемы. 

• С «Феррари» Алонсо взял 44 подиума, почти половину в своей карьере. 

• Главный упущенный подиум (как минимум в Скудерии) – на Гран-при Абу-Даби-2010, финальном этапе сезона: испанец опережал соперников из «Ред Булл» Марка Уэббера и Себастьяна Феттеля на 8 и 15 очков соответственно, стартовал третьим и в случае финиша в топ-2 гарантированно забирал титул (а при победе Феттеля Фернандо требовалось приехать хотя бы 4-м), но из-за стратегической ошибки команды откатился в середину пелотона, застрял за Виталием Петровым и в итоге приехал 7-м. Боль. 

• После «Феррари» испанец 7 лет не был в топ-3: возвращение в «Макларен» обернулось провалами (главным образом из-за двигателя «Хонда», который в сердцах на Гран-при Японии испанец обозвал «мотором GP2», затем наступил двухлетний перерыв, и лишь в конце первого года в «Альпин» удалось получить трофей за третье место на Гран-при Катара). 

• Чаще всего Алонсо брал подиумы на родине, в Испании: семь раз в Барселоне и дважды в Валенсии. Кроме того, гонщика считают одним из главных специалистов по трассам в Сингапуре и Шанхае, но вот побед больше на малайзийском «Сепанге» и немецком «Хоккенхаймринге» (по 3 раза). Самый резонансный успех в Германии – после слов инженера Роба Смедли Фелипе Массе (напарнику Алонсо в «Феррари»): «Фернандо. Быстрее. Чем ты». 

• «Астон Мартин» – пятая команда, в составе которой Алонсо добирался до подиумов (несмотря на то, что «Альпин» – это реинкарнация «Рено», крупные статистические сайты ведут ее статистику с 2021-го).

• Чаще всего подиум с Алонсо делили Кими Райкконен (34 раза) и Себастьян Феттель (26). Впрочем, в совместных финишах в топ-3 с Фернандо у Себа больше побед (15), нежели у Кими (12). Примечательно, что вместе они были на подиуме лишь три раза (и Алонсо ни разу не был победителем).

• За всю карьеру Фернандо постоял на подиумах с 22 гонщиками: от Рубенса Баррикелло, Дэвида Култхарда и Михаэля Шумахера до Пастора Мальдонадо, Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо. 

• Больше подиумов в карьере только у Льюиса Хэмилтона, Михаэля Шумахера, Себастьяна Феттеля, Алена Проста и Кими Райкконена, но француза и финна Фернандо способен обойти уже в этом году – если его «Астон Мартин» сохранит свою впечатляющую форму. В среднем, Алонсо приезжал на подиум примерно в каждой четвертой гонке, Прост – в каждой второй, а Хэмилтон – в каждых двух Гран-при из трех.

• 41-летний Алонсо пока еще не самый возрастной пилот из лидеров по числу подиумов в карьере – Михаэль Шумахер попал в топ-3 в 43 года. К слову, Райкконен последний подиум взял в 39 лет, Прост – в 38, Хэмилтон – в 37 (и у него, вероятно, еще все впереди), а Феттель – всего в 33.

В этом году Алонсо исполнится 42 года, но его контракт рассчитан до конца сезона-2024. Сам испанец когда-то утверждал, что в 2025-м его в «Ф-1» уже не будет, но мы все-таки верим, что он продолжит гоняться и дальше.

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?

Что за зверя построили для Алонсо? Почему «Астон Мартин» вдруг поехал быстрее «Мерседесов»?

34 комментария

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vulturecrow
мдя... местному фанатью плевать на нарушение правил.
как с допингом Валиевой: не она виновата, что принимала, а надзорные органы, что затянули с результатами.
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langoth
Ответ RusSt
ФИА не хватает прозрачности, нужен уже наконец человек который привнесет какие то регламенты как работать с теми или иными ошибками. Как в футболе рукой трогать мяч нельзя но есть конкретные рекомендации от Фифа типа рука в естественном положении и тд и тп А тут просто есть ощущения что штрафы рандомные. Ну или 2 суперопытные команды подряд не смогли корректно отработать штрафы при том что кучу лет до этого таких ошибок не было
А как насчет гонку глазами посмотреть? Окона трогали до окончания 5 секунд. Фернандо поставили задний домкрат вообще в самом начале. Два чистых штрафа. Остальное - проблемы команд.
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vulturecrow
Ответ Lestyv
Отменяйте статью. ФИА свиньи просто. Испортить человеку такой юбилей
не научили алонсу правильно вставать на решётку. зла не хватает, во всём они виноваты, поганые.
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vulturecrow
ничего, пилот молодой-перспективный. ещё научится на решётку правильно вставать. на дорогах полно 70-летних бабушек, которые так и не умеют парковаться.
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FaithDevotion
Статья сохранилась так же хорошо, как сметана, которую забываешь на пару дней убрать в холодильник
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Engelbert
Ответ Vladooss S
Я думал, что судейства хуже чем в футболе не существует, а нет оказывается, такого свинства я еще не видел
Кто формулу смотрел, тот в цирке не смеется.
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Кую коней
Ответ Сергей Максимов
не списывай мерс так рано . чёт они спокойны подозрительно
будем надеяться, а то тотальное доминирование одной из команд достало
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Максим Замотин
Последняя победа в Испании’13. Вы чего там?!
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Сергей Максимов
Ответ Кую коней
Штраф(( Гении чертовы в маркетинге у Ф1, хоть так интерес к серии вызывают. А то РБ уже можно короновать, ибо мерсы ни о чем, феррари разочаровывает в очередной раз
не списывай мерс так рано .
чёт они спокойны подозрительно
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Temirlahn
Фернандо Алонсо, это такой Златан Ибрагимович из Формулы -1.
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Vladooss S
Я думал, что судейства хуже чем в футболе не существует, а нет оказывается, такого свинства я еще не видел
+3
-2
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RusSt
ФИА не хватает прозрачности, нужен уже наконец человек который привнесет какие то регламенты как работать с теми или иными ошибками. Как в футболе рукой трогать мяч нельзя но есть конкретные рекомендации от Фифа типа рука в естественном положении и тд и тп
А тут просто есть ощущения что штрафы рандомные. Ну или 2 суперопытные команды подряд не смогли корректно отработать штрафы при том что кучу лет до этого таких ошибок не было
+1
-1
0
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Кую коней
Штраф(( Гении чертовы в маркетинге у Ф1, хоть так интерес к серии вызывают. А то РБ уже можно короновать, ибо мерсы ни о чем, феррари разочаровывает в очередной раз
+2
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Вадим Симонов
Уже подгадили юбилей,а жаль!
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-1
-1
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saamelainen
Верните подиум Алонсо! Это его подиум, а не Рассела!
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Дмитрий Федотов
Автор
Удалять текст и графику мы, конечно, не будем. 100-й подиум у Фернандо обязательно будет (когда-нибудь), информацию скорректируем. А пока можно просто вспомнить, что у Алонсо была мощная карьера. И в глобальном смысле ничего не изменилось.
+4
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индийский огурчик
фиа клоуны, уже второй раз проблемы с открытием штоафа, может не команды виноваты, два раза уже статистика
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-2
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pupoB
Еще не известно ничего, Am очевидно будет апелляцию подавать
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Кавабунга Шреддоголовый
UPD: 10 секунд и подиумов 99 все еще
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pg5kcmgytn
Зря так с дедом
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Александр Шешин
А уже нет 10 сек получил
0
-1
-1
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Lestyv
Отменяйте статью. ФИА свиньи просто. Испортить человеку такой юбилей
+28
-4
+24
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artembabich666
Удаляйте)
+1
-3
-2
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FlyMan
Отмена подиума! Ждем следующей гонки
+8
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ezheloko
Оп, и снова 99
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