34 комментария

Подробная статистика свершений самого перспективного пилота сезона.

Главный долгожитель современной «Формулы-1» Фернандо Алонсо вступил в элитный клуб гонщиков, побывавших на 100 подиумах – но через несколько минут лишился достижения.

На втором этапе сезона-2023, Гран-при Саудовской Аравии: Фернандо стартовал вторым, однако не смог удержать темп сверхскоростных гонщиков «Ред Булл» – зато остальным не предоставил и шанса – и увидел клетчатый флаг третьим.

В начале гонки Фернандо получил 5-секундный штраф, отбыл его во время пит-стопа, а после завершения заезда выяснилось, что наказание гонщик и команда отбыли некорректно – и стюарды «наградили» испанца новым 10-секундным штрафом, который отбросил спортсмена за пределы топ-3.

К моменту решения стюардов мы уже подготовили праздничную инфографику о подиумах Алонсо. И обязательно внесем в нее коррективы, когда (в этом нет сомнений) испанец все-таки заберет юбилейный подиум обратно – а пока вы можете просто посмотреть на потрясающую статистику и вспомнить классные моменты в карьере великого пилота.

Заметки на полях

• Алонсо дебютировал в «Ф-1» в 2001-м в составе слабейшей «Минарди», затем год провел тест-пилотом «Рено», а с 2003-го включился в борьбу за подиумы и победы: 12 лет подряд испанец хотя бы раз за сезон обязательно заезжал в топ-3.

• Первый подиум – во второй гонке за «Рено» (победителем впервые в карьере стал Кими Райкконен из «Макларена»), а первая победа пришла на 13-м этапе в Венгрии.

• С «Рено» Фернандо восходил на подиумы 41 раз: самый успешный период во французской команде, разумеется, пришелся на времена двух чемпионских титулов в 2005-2006 годах (29 подиумов за два сезона).

• Юбилейный 50-й подиум оказался одним из самых скандальных в карьере – Фернандо победил в инаугурационном Гран-при Сингапура после подстроенной аварии напарника, Нельсона Пике-младшего. В отличие от боссов команды (Флавио Бриаторе и Пэта Симондса) Алонсо в мошенничестве не обвиняли.

• Алонсо не просто взял подиум в первой же гонке за «Феррари», но выиграл ее – после того, как у лидировавшего Себа Феттеля из «Ред Булл» возникли технические проблемы.

• С «Феррари» Алонсо взял 44 подиума, почти половину в своей карьере.

• Главный упущенный подиум (как минимум в Скудерии) – на Гран-при Абу-Даби-2010, финальном этапе сезона: испанец опережал соперников из «Ред Булл» Марка Уэббера и Себастьяна Феттеля на 8 и 15 очков соответственно, стартовал третьим и в случае финиша в топ-2 гарантированно забирал титул (а при победе Феттеля Фернандо требовалось приехать хотя бы 4-м), но из-за стратегической ошибки команды откатился в середину пелотона, застрял за Виталием Петровым и в итоге приехал 7-м. Боль.

• После «Феррари» испанец 7 лет не был в топ-3: возвращение в «Макларен» обернулось провалами (главным образом из-за двигателя «Хонда», который в сердцах на Гран-при Японии испанец обозвал «мотором GP2», затем наступил двухлетний перерыв, и лишь в конце первого года в «Альпин» удалось получить трофей за третье место на Гран-при Катара).

• Чаще всего Алонсо брал подиумы на родине, в Испании: семь раз в Барселоне и дважды в Валенсии. Кроме того, гонщика считают одним из главных специалистов по трассам в Сингапуре и Шанхае, но вот побед больше на малайзийском «Сепанге» и немецком «Хоккенхаймринге» (по 3 раза). Самый резонансный успех в Германии – после слов инженера Роба Смедли Фелипе Массе (напарнику Алонсо в «Феррари»): «Фернандо. Быстрее. Чем ты».

• «Астон Мартин» – пятая команда, в составе которой Алонсо добирался до подиумов (несмотря на то, что «Альпин» – это реинкарнация «Рено», крупные статистические сайты ведут ее статистику с 2021-го).

• Чаще всего подиум с Алонсо делили Кими Райкконен (34 раза) и Себастьян Феттель (26). Впрочем, в совместных финишах в топ-3 с Фернандо у Себа больше побед (15), нежели у Кими (12). Примечательно, что вместе они были на подиуме лишь три раза (и Алонсо ни разу не был победителем).

• За всю карьеру Фернандо постоял на подиумах с 22 гонщиками: от Рубенса Баррикелло, Дэвида Култхарда и Михаэля Шумахера до Пастора Мальдонадо, Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо.

• Больше подиумов в карьере только у Льюиса Хэмилтона, Михаэля Шумахера, Себастьяна Феттеля, Алена Проста и Кими Райкконена, но француза и финна Фернандо способен обойти уже в этом году – если его «Астон Мартин» сохранит свою впечатляющую форму. В среднем, Алонсо приезжал на подиум примерно в каждой четвертой гонке, Прост – в каждой второй, а Хэмилтон – в каждых двух Гран-при из трех.

• 41-летний Алонсо пока еще не самый возрастной пилот из лидеров по числу подиумов в карьере – Михаэль Шумахер попал в топ-3 в 43 года. К слову, Райкконен последний подиум взял в 39 лет, Прост – в 38, Хэмилтон – в 37 (и у него, вероятно, еще все впереди), а Феттель – всего в 33.

В этом году Алонсо исполнится 42 года, но его контракт рассчитан до конца сезона-2024. Сам испанец когда-то утверждал, что в 2025-м его в «Ф-1» уже не будет, но мы все-таки верим, что он продолжит гоняться и дальше.