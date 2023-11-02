Тутберидзе уверена: только у Загитовой и Медведевой была грудь среди сильнейших на Олимпиаде-2018. Здесь только фото
В интервью Леониду Слуцкому («Коммент.Шоу») Этери Тутберидзе подобрала интересный ответ на упреки в сдерживании пубертата у учениц.
Дословно:
– Основная претензия сообщества – в том, что спортивный путь воспитанниц Этери Тутберидзе составляет очень короткий промежуток времени. Что вы своими методиками замедляете половое развитие у девочек, они не достигают пубертата. В этом возрасте легче всего даются прыжки, постановка программ, всех вращений. Вы выжимаете из них максимум, и они заканчивают карьеру. Примерами являются Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева...
– Медведева на Олимпиаде каталась – ей было 18 лет. А ко мне она пришла в шесть с половиной. Ну посчитайте теперь ее путь до Олимпиады со мной.
– То есть это миф.
– Про половое развитие – откройте, пожалуйста, сильнейшую разминку Олимпиады-2018. Кто на этой разминке с грудью? Только Загитова и Медведева. Тогда кто там тормозит развитие?
Практически 13 лет – путь Медведевой до Олимпиады только у меня. Ей все довольно сложно давалось, я всегда подчеркивала, что она трудоголик. И я понимала, что так, как она работала у нас, она не будет нигде.
У них короткий путь? Никакой не короткий! А то, что они потом, взяв медаль, может быть, не хотят впахивать – мне что их, через силу заставить?
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От редакции Sports.ru: объективация это плохо, и цель этого фотоматериала исключительно информационная. Этери Тутберидзе, защищая свои методики, призвала всех вспомнить внешний вид участниц сильнейшей олимпийской разминки. Мы нашли архивные фотографии только по этой причине – и не делали бы этого, если бы не слова Тутберидзе. Об этом и большинство комментариев к новости.
Здесь не будет выводов – тем более совершенно непонятно, по каким параметрам все оценивала Этери. Просто фото. Просим вас быть корректными в комментариях и воздерживаться от слов, за которые можно поймать бан.
Алина Загитова, 15 лет (возраст на день произвольной программы в Пхенчхане)
Евгения Медведева, 18 лет
Кейтлин Осмонд, 22 года
Сатоко Мияхара, 19 лет
Каролина Костнер, 31 год
Каори Сакамото, 17 лет
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Фото: AFP/MLADEN ANTONOV; Scott Mc Kiernan, David McIntyre, Enrico Calderoni/Global Look Press; Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Richard Heathcote
Спасибо автору за то, что вспомнил сильнейших фигуристок 2018года.
И мнение Тутберидзе здесь не имеет никакого смысла