Тутберидзе уверена: только у Загитовой и Медведевой была грудь среди сильнейших на Олимпиаде-2018. Здесь только фото

В интервью Леониду Слуцкому («Коммент.Шоу») Этери Тутберидзе подобрала интересный ответ на упреки в сдерживании пубертата у учениц.

Дословно:

– Основная претензия сообщества – в том, что спортивный путь воспитанниц Этери Тутберидзе составляет очень короткий промежуток времени. Что вы своими методиками замедляете половое развитие у девочек, они не достигают пубертата. В этом возрасте легче всего даются прыжки, постановка программ, всех вращений. Вы выжимаете из них максимум, и они заканчивают карьеру. Примерами являются Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева...

– Медведева на Олимпиаде каталась – ей было 18 лет. А ко мне она пришла в шесть с половиной. Ну посчитайте теперь ее путь до Олимпиады со мной.

– То есть это миф.

– Про половое развитие – откройте, пожалуйста, сильнейшую разминку Олимпиады-2018. Кто на этой разминке с грудью? Только Загитова и Медведева. Тогда кто там тормозит развитие?

Практически 13 лет – путь Медведевой до Олимпиады только у меня. Ей все довольно сложно давалось, я всегда подчеркивала, что она трудоголик. И я понимала, что так, как она работала у нас, она не будет нигде.

У них короткий путь? Никакой не короткий! А то, что они потом, взяв медаль, может быть, не хотят впахивать – мне что их, через силу заставить?

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От редакции Sports.ru: объективация это плохо, и цель этого фотоматериала исключительно информационная. Этери Тутберидзе, защищая свои методики, призвала всех вспомнить внешний вид участниц сильнейшей олимпийской разминки. Мы нашли архивные фотографии только по этой причине – и не делали бы этого, если бы не слова Тутберидзе. Об этом и большинство комментариев к новости.

Здесь не будет выводов – тем более совершенно непонятно, по каким параметрам все оценивала Этери. Просто фото. Просим вас быть корректными в комментариях и воздерживаться от слов, за которые можно поймать бан.

Алина Загитова, 15 лет (возраст на день произвольной программы в Пхенчхане)

Евгения Медведева, 18 лет

Кейтлин Осмонд, 22 года

Сатоко Мияхара, 19 лет

Каролина Костнер, 31 год

Каори Сакамото, 17 лет

Фото: AFP/MLADEN ANTONOV; Scott Mc Kiernan, David McIntyre, Enrico Calderoni/Global Look Press; Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Richard Heathcote