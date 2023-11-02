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Тутберидзе уверена: только у Загитовой и Медведевой была грудь среди сильнейших на Олимпиаде-2018. Здесь только фото

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В интервью Леониду Слуцкому («Коммент.Шоу») Этери Тутберидзе подобрала интересный ответ на упреки в сдерживании пубертата у учениц.

Дословно:

– Основная претензия сообщества – в том, что спортивный путь воспитанниц Этери Тутберидзе составляет очень короткий промежуток времени. Что вы своими методиками замедляете половое развитие у девочек, они не достигают пубертата. В этом возрасте легче всего даются прыжки, постановка программ, всех вращений. Вы выжимаете из них максимум, и они заканчивают карьеру. Примерами являются Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева...

– Медведева на Олимпиаде каталась – ей было 18 лет. А ко мне она пришла в шесть с половиной. Ну посчитайте теперь ее путь до Олимпиады со мной.

– То есть это миф. 

– Про половое развитие – откройте, пожалуйста, сильнейшую разминку Олимпиады-2018. Кто на этой разминке с грудью? Только Загитова и Медведева. Тогда кто там тормозит развитие? 

Практически 13 лет – путь Медведевой до Олимпиады только у меня. Ей все довольно сложно давалось, я всегда подчеркивала, что она трудоголик. И я понимала, что так, как она работала у нас, она не будет нигде.

У них короткий путь? Никакой не короткий! А то, что они потом, взяв медаль, может быть, не хотят впахивать – мне что их, через силу заставить?

***

От редакции Sports.ru: объективация это плохо, и цель этого фотоматериала исключительно информационная. Этери Тутберидзе, защищая свои методики, призвала всех вспомнить внешний вид участниц сильнейшей олимпийской разминки. Мы нашли архивные фотографии только по этой причине – и не делали бы этого, если бы не слова Тутберидзе. Об этом и большинство комментариев к новости.

Здесь не будет выводов – тем более совершенно непонятно, по каким параметрам все оценивала Этери. Просто фото. Просим вас быть корректными в комментариях и воздерживаться от слов, за которые можно поймать бан.

Алина Загитова, 15 лет (возраст на день произвольной программы в Пхенчхане)

Евгения Медведева, 18 лет

Кейтлин Осмонд, 22 года

Сатоко Мияхара, 19 лет

Каролина Костнер, 31 год

Каори Сакамото, 17 лет

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Фото: AFP/MLADEN ANTONOV; Scott Mc Kiernan, David McIntyre, Enrico Calderoni/Global Look PressGettyimages.ru/Maddie Meyer, Richard Heathcote

55 комментариев

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Tomas Nepotrebko
Сравнение сисек на спортсе, наконец то
+162
-3
+159
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malder_1984
тема сисек раскрыта не полностью
+110
-4
+106
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banchik1
Спасибо, господи, что во времена Плющенко и Ягудина не сравнивали ничего подобного.
+66
-2
+64
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Пол Ганарара:
Коллеги, присутствует мнение, что победила Загитова
+51
-3
+48
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Тюменский медвежонок
из данной статьи я ничего не понял, но то что спортс.ру попытался разобраться в "грудях" несовершеннолетних детей - настораживает
+46
-5
+41
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гилберт
Ответ malder_1984
тема сисек раскрыта не полностью
Тема сисек закрыта полностью.
+25
0
+25
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Lanna
Загитовой 15 если че, нормально вообще в такой теме ее фотки ставить…
+23
-4
+19
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lovkac
Ответ malder_1984
тема сисек раскрыта не полностью
Если раскроют полностью, то могут и посадить
+17
-3
+14
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Vasily Ivanov
Ответ banchik1
Спасибо, господи, что во времена Плющенко и Ягудина не сравнивали ничего подобного.
Они до сих пор " пиписьками" меряются....
+13
-1
+12
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Сергей Ленский
Так, я не понял, если грудь есть - это хорошо или плохо? И почему не учли грудь самого Слуцкого?
+13
-1
+12
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Lanna
Ну что за днище
+17
-6
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Владимир Ры
Все девушки красивые! И абсолютно разные.
Спасибо автору за то, что вспомнил сильнейших фигуристок 2018года.

И мнение Тутберидзе здесь не имеет никакого смысла
+14
-5
+9
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spboksana
Спортс, вы себя с журналом Максим не перепутали случаем?
+9
-1
+8
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panteraX
первый раз не понимаю за что статье ставят минусы..
+10
-3
+7
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Идеальный шторм
Каори и Осмонд абсолютно плоские сверху, а внизу как тумбы.
+10
-4
+6
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Syndycate
Ну и? Что тут, ничего не понятно)
+6
-1
+5
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aberrant
Анна Семенович - лучшая фигуристка в истории! По крайней мере в этой классификации.
+5
0
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Anna
Это смешная подборка, но понятно, что ничего им никакими препаратами не сдерживают. Пубертат естественно сдерживается немного физ. нагрузками, у кого-то он просто поздний, вот и всë. Более того, вес может прибавиться после снижения активных физ. нагрузок в любом возрасте. Пример, та же Линой Ашрам.
+8
-3
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Ivan
у тутберидзе нет
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-2
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Владислава Крюкова
Какая информационная цель преследовалась редакцией в выставления с таким заголовком и таким контекстном фотографий несовершеннолетних девочек? 🙄🤔
+7
-4
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
дурдом, и это на главной
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Картман
Если сравнивать "российские" груди - с азиатскими или с европейскими, то все по делу. Есть там они.
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Can
минусы ставят девушки с маленькой грудью!
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oldparakhod
Ответ Пол Ганарара:
Коллеги, присутствует мнение, что победила Загитова
К прениям переходить будем?..))
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garovatat
Ответ mp3yourhead
Конечно, а что такого?)))
и то верно)) правда, чего это я?)
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