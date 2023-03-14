28 комментариев

Как выглядят наши фигуристки с распущенными волосами? Деталь, которая меняет многих
Камила Валиева хоть и не выиграла финал Гран-при в Санкт-Петербурге, оба дня держала на себе фокус внимания.
Сначала программами: короткая подарила овацию, улыбки и море игрушек; произвольная будто вернула в Пекин и почти довела до слез. А на награждении Валиева снова привлекла внимание – распущенными, длинными, чуть вьющимися волосами.
Казалось бы, простое, минимальное изменение открыло совсем другую Камилу.
Почти всегда фигуристки катают с плотно уложенными волосами, которые сзади собраны в пучок или заплетены в косички (чтобы не мешали и не отвлекали).
А как девушки выглядят на льду, в соревновательных платьях, но с распущенными волосами? Давайте посмотрим на них!
На том же награждении после финала расплелась Елизавета Туктамышева. А вот чемпионка – Аделия Петросян – осталась с пучком. Ниже, покажем и ее в неожиданном облике.
Лучшие парницы России (да и мира): Анастасия Мишина, Александра Бойкова, Евгения Тарасова – слева направо, у всех волосы до плеч и ниже.
Алена Косторная добилась главных успехов в одиночном катании 3 с лишним года назад, катая «Ангела» и «Вампиршу из «Сумерек» с надежно уложенными волосами и пучком сзади.
С тех пор над прической прошло множество экспериментов.
А теперь Косторная – парница (и немного постановщик).
А вы успеваете за сменой имиджа Косторной? За год красилась в фиолетовый и красный, теперь у нее рыжие кудри
Камила Валиева распускала волосы и на награждении по итогам ЧР-2023 в Красноярске – с вьющимися же интереснее?
А вот Аделия Петросян – после победы на этапе в Сочи она избавилась от пучка. Собранные передние пряди и длинные волосы за спиной – чуть ли не самая популярная прическа на награждениях.
О чем замечталась Софья Самоделкина?
Произвольная программа на Олимпиаде позади, к награждению на лицо Александры Трусовой вернулась улыбка. А красные волосы – часть образа для постановок – уже распущены.
По легенде, Трусова никогда не стриглась (только подравнивала кончики). А недавно выступила на открытии «Детей Азии» с распущенными волосами, цвет которых, кажется, уже ближе к бордовому. Саша олицетворяла огонь – и точно попала в образ.
«Не делаю ничего, что бы портило мои волосы». Трусова никогда не стриглась, подражала Рапунцель, красилась в черно-белый и огненный
Действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова не соревнуется уже год, но мы еще не забыли, какой она бывала на награждениях.
Челябинск, декабрь-2020 – победа на фоне болезни, под пронзительную музыку. Вероятно, та произвольная – лучшая программа в карьере Ани.
Правда, Елизавета Туктамышева тоже сильно меняется, убирая пучок или косички?
Слегка небрежная укладка добавляет «Императрице» шарма.
Алина Загитова на награждении в олимпийском Пхенчхане. Обошлась без лишних деталей – длинные распущенные волосы и счастливые глаза.
5 лет спустя она старается ПРОЯВЛЯТЬСЯ далеко за пределами фигурного катания. На прическу это желание тоже распространяется. Как вам ее высокие хвосты в этом гротескном образе?
Кадр будто из прошлой жизни: международный этап Гран-при, маска и Майя Хромых, которую давно терзают травмы (в том числе кровавые).
Диана Дэвис и Глеб Смолкин в показательном танце на Евро в январе 2022-го. Пока что это их предпоследний выход за сборную России, впереди Олимпиада, заключение брака в США и пауза.
В танцах, где нет прыжков и выбросов, девушки чаще экспериментируют с прическами – здесь можно и без тугого хвоста или пучка.
Александра Степанова и Иван Букин на паузе после олимпийского сезона. Но есть шанс, что вернутся.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сыгравшие свадьбу в 2022-м, тоже пока не прощались насовсем. Вика часто выступала, лишь собрав на затылке передние пряди.
Конец 2019-го: Евгения Медведева еще соревнуется и празднует медаль этапа Гран-при. В том сезоне были и челка, и эксперименты с цветом.
Начало 2023-го: плотно укладывать волосы перед выходом на лед уже нет необходимости – в «Ледниковом периоде» с распущенными даже эффектнее.
Ну и бонусом, пожалуй, самые знаменитые распущенные кудри нашего фигурного катания – Этери Тутберидзе.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Александр Гальперин, Светлана Шевченко, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Алексей Даничев, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Matthew Stockman; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO; кадры трансляции «Матч ТВ»
Как же мы без очередных просмотров со статеек про Алину проживем 😊
самые шикарные волосы у Саши Трусовой,
только мне больше нравился русый вариант
Не надо думать, что, распустив волосы, ты больше с ними ничего не должен делать.
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А если по сути, то надо отметить, что шикарные волосы никогда не заменят впечатление от красоты лица, стройности и пропорциональности фигуры.
Не переходя на личности, отмечу, что многих их данного списка, даже с распущенными волосами, я бы, встретив на улице и не зная, кто это, в упор бы не заметила.