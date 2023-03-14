28 комментариев

Фигурный лед
Блог

Как выглядят наши фигуристки с распущенными волосами? Деталь, которая меняет многих

сборная России сборная России
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Алена Косторная Алена Косторная
Камила Валиева Камила Валиева
женское катание женское катание
Евгения Тарасова Евгения Тарасова
танцы на льду танцы на льду
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Александра Бойкова Александра Бойкова
Александра Трусова Александра Трусова
Аделия Петросян Аделия Петросян
Софья Самоделкина Софья Самоделкина
пары пары
Евгения Медведева Евгения Медведева
Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Камила Валиева хоть и не выиграла финал Гран-при в Санкт-Петербурге, оба дня держала на себе фокус внимания.

Сначала программами: короткая подарила овацию, улыбки и море игрушек; произвольная будто вернула в Пекин и почти довела до слез. А на награждении Валиева снова привлекла внимание – распущенными, длинными, чуть вьющимися волосами.

Казалось бы, простое, минимальное изменение открыло совсем другую Камилу.

Почти всегда фигуристки катают с плотно уложенными волосами, которые сзади собраны в пучок или заплетены в косички (чтобы не мешали и не отвлекали).

А как девушки выглядят на льду, в соревновательных платьях, но с распущенными волосами? Давайте посмотрим на них!

На том же награждении после финала расплелась Елизавета Туктамышева. А вот чемпионка – Аделия Петросян – осталась с пучком. Ниже, покажем и ее в неожиданном облике.

Лучшие парницы России (да и мира): Анастасия Мишина, Александра Бойкова, Евгения Тарасова – слева направо, у всех волосы до плеч и ниже.

Алена Косторная добилась главных успехов в одиночном катании 3 с лишним года назад, катая «Ангела» и «Вампиршу из «Сумерек» с надежно уложенными волосами и пучком сзади.

С тех пор над прической прошло множество экспериментов.

А теперь Косторная – парница (и немного постановщик).

А вы успеваете за сменой имиджа Косторной? За год красилась в фиолетовый и красный, теперь у нее рыжие кудри

Камила Валиева распускала волосы и на награждении по итогам ЧР-2023 в Красноярске – с вьющимися же интереснее?

А вот Аделия Петросян – после победы на этапе в Сочи она избавилась от пучка. Собранные передние пряди и длинные волосы за спиной – чуть ли не самая популярная прическа на награждениях.

О чем замечталась Софья Самоделкина?

Произвольная программа на Олимпиаде позади, к награждению на лицо Александры Трусовой вернулась улыбка. А красные волосы – часть образа для постановок – уже распущены.

По легенде, Трусова никогда не стриглась (только подравнивала кончики). А недавно выступила на открытии «Детей Азии» с распущенными волосами, цвет которых, кажется, уже ближе к бордовому. Саша олицетворяла огонь – и точно попала в образ.

«Не делаю ничего, что бы портило мои волосы». Трусова никогда не стриглась, подражала Рапунцель, красилась в черно-белый и огненный

Действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова не соревнуется уже год, но мы еще не забыли, какой она бывала на награждениях.

Челябинск, декабрь-2020 – победа на фоне болезни, под пронзительную музыку. Вероятно, та произвольная – лучшая программа в карьере Ани.

Правда, Елизавета Туктамышева тоже сильно меняется, убирая пучок или косички?

Слегка небрежная укладка добавляет «Императрице» шарма.

Алина Загитова на награждении в олимпийском Пхенчхане. Обошлась без лишних деталей – длинные распущенные волосы и счастливые глаза.

5 лет спустя она старается ПРОЯВЛЯТЬСЯ далеко за пределами фигурного катания. На прическу это желание тоже распространяется. Как вам ее высокие хвосты в этом гротескном образе?

Кадр будто из прошлой жизни: международный этап Гран-при, маска и Майя Хромых, которую давно терзают травмы (в том числе кровавые).

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в показательном танце на Евро в январе 2022-го. Пока что это их предпоследний выход за сборную России, впереди Олимпиада, заключение брака в США и пауза.

В танцах, где нет прыжков и выбросов, девушки чаще экспериментируют с прическами – здесь можно и без тугого хвоста или пучка.

Александра Степанова и Иван Букин на паузе после олимпийского сезона. Но есть шанс, что вернутся.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сыгравшие свадьбу в 2022-м, тоже пока не прощались насовсем. Вика часто выступала, лишь собрав на затылке передние пряди.

Конец 2019-го: Евгения Медведева еще соревнуется и празднует медаль этапа Гран-при. В том сезоне были и челка, и эксперименты с цветом.

Начало 2023-го: плотно укладывать волосы перед выходом на лед уже нет необходимости – в «Ледниковом периоде» с распущенными даже эффектнее.

Ну и бонусом, пожалуй, самые знаменитые распущенные кудри нашего фигурного катания – Этери Тутберидзе.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Александр Гальперин, Светлана Шевченко, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Алексей Даничев, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Matthew Stockman; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO; кадры трансляции «Матч ТВ»

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Бородин
Валиеву уже пора чпокать! Че простаивает такой агрегат 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flyhigh
Самые красивые и ухоженные волосы у Ани
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olenyuksi
Причем здесь спорт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блинчик
Александра Вячеславовна в образе огня была шикарна и бесподобна!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denkaaaa
кроме волос обсуждать нечего?вот это ,,фигурка,, а не фигурное катание
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр
Какая Вашиева не очень🤮
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неволяшка
Ответ Perfeksionistka
У Камилы шикарные волосы.. и выглядят самыми здоровыми и ухоженными изо всех..
Летом на шоу Навки снимали влог с Камилой, там она показывала, как делает прическу. Все эти "шикарные" волосы уложились в две тонюсенькие косички. Современные стилисты, да и мамы умеют выдать желаемое за действительное. И многие ведутся)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Горгона Медузовна
Интересно, если слово ПРОЯВЛЯТЬСЯ не написать капсом, то наверное никто не перейдет по ссылке, да?
Как же мы без очередных просмотров со статеек про Алину проживем 😊
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
round15
Мало кому идут гладко убранные волосы, как классическим красавицам. Алине Загитовой идет больше всех. А вот, Камиле - не очень, с распущенными же - красотка.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Грибная Фея
что за травести в красном платье и диким макияжем?
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<vella>
странный пост, ну да Бог с ним)
самые шикарные волосы у Саши Трусовой,
только мне больше нравился русый вариант
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Распущенные волосы требуют очень сложного и повседневного ухода. А неухоженные, нечесанные патлы рядом с лицом вызывают только отторжение.
Не надо думать, что, распустив волосы, ты больше с ними ничего не должен делать.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
opty
А как же Лена ?

https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2023/03/11e6312881ee695c34d44780cab129a6.jpg

https://freeskating.info/gallery/isu_rostelecom_cup_2017/gala1/scr/img_9616n.jpg

https://freeskating.info/gallery/isu_rostelecom_cup_2017/gala1/scr/img_9637n.jpg
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Ответ Анаис_Анаис
Ну это на любителя. Мне, например, не нравится сотрясание длинными волосами. Убранные выглядят аккуратнее.
И скучнее)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexander bakulin
загитова без нарощенных волос сверкает залысинами
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexander bakulin
стоит отметить, что у всех упомянутых в статье фигуристок волосы натуральные. лишь у загитовой - нарощенные
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Вот кому-то занятся нечем и не лень опусы такие писать
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Perfeksionistka
У Камилы шикарные волосы.. и выглядят самыми здоровыми и ухоженными изо всех..
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Тутберидзе бренд, У Трусовой раскошные густые волосы, ( лично мне ее природный цвет очень нравится и длину можно укоротить и убрать с лица ) , Валиевой идут распущенные волосы , как на фото в Красноярске. Щербакова ( убранные волосы ей не идут ), Девис смотрятся красиво с длинными волосами. Но самый хороший цвет и структура волос у Родионовой, однозначно.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неволяшка
Такая тройка авторов знаменательная. Не пройтись по Алине Загитовой они не могли)
А если по сути, то надо отметить, что шикарные волосы никогда не заменят впечатление от красоты лица, стройности и пропорциональности фигуры.
Не переходя на личности, отмечу, что многих их данного списка, даже с распущенными волосами, я бы, встретив на улице и не зная, кто это, в упор бы не заметила.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hivaga22
В основном выглядит неаккуратно, если их хотя бы минимально не приводят в порядок. Кудри Камилы и Лизы, гладкие волосы Ани смотрятся хорошо.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
opty
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анаис_Анаис
Ответ Маргарита В Сафронова
Саша, конечно, недосягаема в плане распущенных волос. Как только появилась и сейчас. Огненный плащ за её спиной завораживает и подчёркивает её природную красоту. Да все девочки нереально хороши.
Ну это на любителя. Мне, например, не нравится сотрясание длинными волосами. Убранные выглядят аккуратнее.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexander bakulin
Ответ sabina_katarina
Скоро раздел ФК до мышей докатится.
деградация раздела началсь с ухода загитовой на пенсию. превратились из новостей спорта в раздел светской хроники, отслеживающей жизнь бывшей фигуристки. ну и публика здесь соответствующая
+11
-15
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Маргарита В Сафронова
Саша, конечно, недосягаема в плане распущенных волос. Как только появилась и сейчас. Огненный плащ за её спиной завораживает и подчёркивает её природную красоту. Да все девочки нереально хороши.
🤮
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий