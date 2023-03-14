28 комментариев

Камила Валиева хоть и не выиграла финал Гран-при в Санкт-Петербурге, оба дня держала на себе фокус внимания.

Сначала программами: короткая подарила овацию, улыбки и море игрушек; произвольная будто вернула в Пекин и почти довела до слез. А на награждении Валиева снова привлекла внимание – распущенными, длинными, чуть вьющимися волосами.

Казалось бы, простое, минимальное изменение открыло совсем другую Камилу.

Почти всегда фигуристки катают с плотно уложенными волосами, которые сзади собраны в пучок или заплетены в косички (чтобы не мешали и не отвлекали).

А как девушки выглядят на льду, в соревновательных платьях, но с распущенными волосами? Давайте посмотрим на них!

На том же награждении после финала расплелась Елизавета Туктамышева. А вот чемпионка – Аделия Петросян – осталась с пучком. Ниже, покажем и ее в неожиданном облике.

Лучшие парницы России (да и мира): Анастасия Мишина, Александра Бойкова, Евгения Тарасова – слева направо, у всех волосы до плеч и ниже.

Алена Косторная добилась главных успехов в одиночном катании 3 с лишним года назад, катая «Ангела» и «Вампиршу из «Сумерек» с надежно уложенными волосами и пучком сзади.

С тех пор над прической прошло множество экспериментов.

А теперь Косторная – парница (и немного постановщик).

Камила Валиева распускала волосы и на награждении по итогам ЧР-2023 в Красноярске – с вьющимися же интереснее?

А вот Аделия Петросян – после победы на этапе в Сочи она избавилась от пучка. Собранные передние пряди и длинные волосы за спиной – чуть ли не самая популярная прическа на награждениях.

О чем замечталась Софья Самоделкина?

Произвольная программа на Олимпиаде позади, к награждению на лицо Александры Трусовой вернулась улыбка. А красные волосы – часть образа для постановок – уже распущены.

По легенде, Трусова никогда не стриглась (только подравнивала кончики). А недавно выступила на открытии «Детей Азии» с распущенными волосами, цвет которых, кажется, уже ближе к бордовому. Саша олицетворяла огонь – и точно попала в образ.

Действующая олимпийская чемпионка Анна Щербакова не соревнуется уже год, но мы еще не забыли, какой она бывала на награждениях.

Челябинск, декабрь-2020 – победа на фоне болезни, под пронзительную музыку. Вероятно, та произвольная – лучшая программа в карьере Ани.

Правда, Елизавета Туктамышева тоже сильно меняется, убирая пучок или косички?

Слегка небрежная укладка добавляет «Императрице» шарма.

Алина Загитова на награждении в олимпийском Пхенчхане. Обошлась без лишних деталей – длинные распущенные волосы и счастливые глаза.

5 лет спустя она старается ПРОЯВЛЯТЬСЯ далеко за пределами фигурного катания. На прическу это желание тоже распространяется. Как вам ее высокие хвосты в этом гротескном образе?

Кадр будто из прошлой жизни: международный этап Гран-при, маска и Майя Хромых, которую давно терзают травмы (в том числе кровавые).

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в показательном танце на Евро в январе 2022-го. Пока что это их предпоследний выход за сборную России, впереди Олимпиада, заключение брака в США и пауза.

В танцах, где нет прыжков и выбросов, девушки чаще экспериментируют с прическами – здесь можно и без тугого хвоста или пучка.

Александра Степанова и Иван Букин на паузе после олимпийского сезона. Но есть шанс, что вернутся.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сыгравшие свадьбу в 2022-м, тоже пока не прощались насовсем. Вика часто выступала, лишь собрав на затылке передние пряди.

Конец 2019-го: Евгения Медведева еще соревнуется и празднует медаль этапа Гран-при. В том сезоне были и челка, и эксперименты с цветом.

Начало 2023-го: плотно укладывать волосы перед выходом на лед уже нет необходимости – в «Ледниковом периоде» с распущенными даже эффектнее.

Ну и бонусом, пожалуй, самые знаменитые распущенные кудри нашего фигурного катания – Этери Тутберидзе.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Александр Гальперин, Светлана Шевченко, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Алексей Даничев, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Matthew Stockman; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO; кадры трансляции «Матч ТВ»